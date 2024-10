Classement THE 2025 : quelles sont les meilleures universités dans le monde ?

Le Times Higher Education World University Rankings 2025, connu sous le nom classement THE, est sorti ce mercredi 9 octobre 2024. Quelles sont les meilleures universités mondiales ? Comment se situent les universités françaises dans ce classement ? Récap’ici.

Les 10 meilleures universités du monde

On retrouve les mêmes établissements dans le top 10 du World University Rankings 2025 que dans celui de 2024 ; mais on note quelques mouvements. Ce haut de classement des meilleures universités mondiales se partagent entre des établissements britanniques et américains.

Les points à retenir de ce World University Rankings 2025 :

Pour la 9ᵉ année consécutive, l’université d’Oxford au Royaume-Uni se positionne comme la meilleure université du monde.

au Royaume-Uni se positionne comme la meilleure université du monde. Le MIT aux USA gagne une place et se classe en 2ᵉ position devant Harvard et Princeton , également aux USA.

aux USA gagne une place et se classe en 2ᵉ position devant et , également aux USA. L ’université de Cambridge conserve sa 5ᵉ place du top

conserve sa 5ᵉ place du top Stanford University perd quant à elle quatre places et se retrouve 6ᵉ du classement.

perd quant à elle quatre places et se retrouve 6ᵉ du classement. À la 7ᵉ et à la 8ᵉ place, on retrouve les deux établissements américains California Institute of Technology et l ’université de Berkeley (aussi en Californie)

et l (aussi en Californie) L’Imperial College de Londres et Yale University (USA) ferment ce classement THE 2025 à la 9e et 10e position.

Sais-tu que tu peux bénéficier d’une aide à la mobilité internationale pour partir faire tes études à l’étranger ?

Quelles sont les meilleures universités françaises dans le Palmarès THE 2025 ?

La première université française à apparaitre est l’Université Paris Sciences et Lettres. Elle se place en 42ᵉ position mondiale (-2 places) et 11ᵉ position européenne (+1 place). Viennent ensuite l’Université Paris-Saclay (64e, -6 places), l’Institut Polytechnique de Paris (71e, même place qu’en 2024) et la Sorbonne Université (76e, -1 place).

Quatre établissements français se classent donc dans le top 100. Cinquante universités en tout se positionnent dans le classement THE 2025. Parmi celles qui font leur entrée, on peut citer :

l’École nationale vétérinaire d’Alfort (801-1000),

l’Université Savoie Mont-Blanc (801-1000),

l’Université d’Orléans (1001-1200),

l’INSA de Strasbourg (1201-1500),

l’université d’Angers (1201-1500),

La Rochelle Université (1201-1500)

et l’université de Rouen Normandie (1201-1500).

Retrouve le classement des meilleures universités françaises ici.

Lire aussi : 25 universités françaises se distinguent dans le classement de Shanghai 2024

Méthodologie du Palmarès THE 2025

Ce qui caractérise le classement de Times Higher Education, c’est l’évaluation des universités orientées sur la recherche à travers toutes leurs missions principales. Pour cela, et comme l’indique le créateur du classement, la méthodologie de ce ranking des meilleures universités mondiales tient compte de 17 indicateurs de performance, répartis en 5 catégories :

Enseignement pour 29,5% (l’environnement d’apprentissage)

pour 29,5% (l’environnement d’apprentissage) Environnement de recherche pour 29% (volume, financement et réputation)

pour 29% (volume, financement et réputation) Qualité de la recherche pour 30% (impact des citations, force de la recherche, excellence et influence)

pour 30% (impact des citations, force de la recherche, excellence et influence) Ouverture internationale pour 7,5% (personnel, étudiants et recherche)

pour 7,5% (personnel, étudiants et recherche) Industrie pour 4% (revenus et brevets).

Pour cette publication, 2 092 universités de 115 pays ont été classées (+ 185 par rapport à 2024).