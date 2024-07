Les dates des résultats AST 2025 aux écoles de commerce

Concours écoles de commerce

Vous êtes en terminale, en prépa ou dans un autre cursus de l’enseignement supérieur et vous souhaitez passer un concours d’école de commerce ? Que ce soit pour obtenir un diplôme du PGE (Programme Grande Ecole) de niveau Bac+5, un BBA (Bachelor of Business Administration) de niveau Bac+4 ou un Bachelor de niveau Bac+3, vous devez avant tout vous renseigner sur les concours d’entrée. Une procédure bien spécifique est accordée à chaque concours d’école de commerce. Ainsi, les épreuves varient, les conditions d’admissions diffèrent et les coefficients évoluent selon les établissements. Pour en savoir plus sur le sujet, suivez notre guide.