L’EM Strasbourg intègre le concours SESAME pour la session 2025

L’EM Strasbourg fait son entrée dans le concours SESAME. Il sera désormais possible pour les candidats Parcoursup d’intégrer le PGE de la grande école de commerce strasbourgeoise directement après le bac.

L’EM Strasbourg Business School rejoint la banque d’épreuves SESAME pour la session 2025. Cette intégration porte à 17 le nombre de Grandes écoles dans le concours post-bac d’entrée en écoles de commerce et de management international.

Intègre le PGE de l’EM Strasbourg directement après le bac

Accessible en admissions parallèles et post-prépa via le concours ECRICOME, le PGE en 5 ans de l’EM Strasbourg a été repensé et reformaté au cours de l’année 2024 pour permettre également aux bacheliers et néo-bacheliers de l’intégrer via le Concours SESAME à partir de la session 2025.

Pour Babak MEHMANPAZIR, directeur général de l’EM Strasbourg : « Nous sommes très honorés d’intégrer le Concours SESAME dès la rentrée 2024, permettant ainsi une visibilité renforcée de notre nouveau Programme Grande Ecole post-bac auprès des bacheliers sur le territoire national. L’EM Strasbourg Business School, école singulière dans le paysage des écoles de management françaises, appartient à l’Université de Strasbourg et est implantée dans un territoire transfrontalier au cœur de l’Europe, offrant ainsi des opportunités de collaboration avec un écosystème aux synergies multiples. Seule business school universitaire en France triplement accréditée et faisant de l’excellence inclusive l’une de ses priorités, l’EM Strasbourg fait évoluer son Programme Grande Ecole en proposant un cursus en cinq ans accessible après le baccalauréat, avec des frais de scolarité modulés selon la situation de chaque étudiant.e. »

Concours SESAME 2025 : plus de 55 sous-voeux sur Parcoursup

Avec l’entrée de ce PGE dans la banque commune, SESAME totalisera en janvier 2025 plus de 55 sous-vœux dans Parcoursup.

Pour le président de SESAME, « L’entrée du Programme Grande Ecole de l’EM Strasbourg vient réaffirmer le positionnement de référence de Concours SESAME en France pour l’accès aux meilleurs programmes post-bac en management. L’agrandissement de la banque d’épreuves vient ainsi renforcer la lisibilité et la cohérence de l’offre pour les étudiants et leurs familles, et permettre d’effectuer des choix d’orientation en toute confiance. » affirme Vincenzo VINZI.

L’offre de formation en école de commerce post-bac se voit également renforcée à travers cette banque d’épreuves, qui complète son maillage territorial en région Grand-Est.

Parcoursup 2024 : Quelle est la date de fin de Parcoursup ?

17 Grandes Ecoles dans le concours SESAME 2025

Après l’entrée de l’ICD Business School en juin 2023 et de Grenoble Ecole de Management en janvier dernier, l’intégration de l’EM Strasbourg pour la session 2025 porte à 17 Grandes écoles de commerce et de management international, toutes membres de la CGE, le nombre d’établissements de la banque d’épreuves SESAME.

Les programmes post-bac en 4 ans (diplômes délivrés : grade de licence + niveau Master 1)

BBA in Global Management – SKEMA Business School

BBA International – La Rochelle Business School Excelia Group

CESEM – NEOMA Business School

ESSEC Global BBA – ESSEC Business School

Global BBA – emlyon Business School

Global BBA – NEOMA Business School

International BBA – KEDGE Business School

International BBA – SCBS – South Champagne Business School

International BBA – Grenoble Ecole de Management

Les programmes en 5 ans (diplôme délivré : Master revêtu du grade de master)

EBP International *- KEDGE Business School

Programme Grande École – EBS Paris European Business School

Programme Grande École – EDC Paris Business School

Programme Grande École – EMLV Pôle Léonard de Vinci

Programme Grande École – EM Normandie

Programme Grande École – EM Strasbourg

Programme Grande École – ESCE International Business School

Programme Grande École – ICD Business School

Programme Grande École – IPAG Business School

Programme Grande École – PSB Paris School of Business

TEMA – NEOMA Business School