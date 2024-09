Le CECRL anglais : à quoi correspondent les niveaux A1 à C2 ?

Publié le 16 septembre 2024 • Mis à jour le 16 septembre 2024 • Marie-Lou Cauzit

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues fournit une base commune pour la description des compétences linguistiques et des niveaux de maîtrise des langues. On t’explique ici à quoi correspondent les niveaux CECRL et dans quels cadres ce référentiel de compétences linguistiques, notamment le CECRL anglais peut être utilisé et utile.