Comment réussir son oral du CRPE ? 

Les oraux du CRPE approchent et vous vous demandez comment vous préparer afin de mettre toutes les chances de votre côté ? Dans cet article, digiSchool vous donne quelques conseils afin de mener à la réussite de votre projet !

Qu’est-ce que le CRPE ?

Le CRPE (concours de recrutement de professeurs des écoles) est un concours de recrutement académique, permettant l’enseignement en école primaire.

La majorité des candidats qui prétendent au CRPE sont étudiants ou bien titulaires d’un diplôme de master, notamment le master MEEF, le DEA, le DESS, etc.

Pour prétendre au CRPE, il faut d’abord s’inscrire, puis prendre connaissance du programme afin d’entamer une longue période de révision.

En quoi consistent les épreuves orales du CRPE ?

Lors de l’admission, vous devez préparer deux épreuves orales :

Une épreuve de leçon permettant d’évaluer vos compétences pédagogiques ainsi que votre discipline de deux matières : le français ou les mathématiques. Durée : 1 heure.

permettant d’évaluer vos compétences pédagogiques ainsi que votre discipline de deux matières : le français ou les mathématiques. Durée : 1 heure. Une épreuve d’entretien qui se déroule en deux temps : une partie consacrée à l’EPS ainsi qu’une partie consacrée à l’étude de vos motivations dans le domaine de l’enseignement et votre réponse développée concernant une situation liée à la vie scolaire ou à l’enseignement. Durée : 1h05.

Ces épreuves permettent au jury d’évaluer vos compétences dans les domaines essentiels à l’exécution de votre future profession d’enseignant.

Nos conseils pour réussir les épreuves orales du CRPE

Préparez vos oraux en amont

L’entraînement est essentiel pour la réussite de vos oraux ! Pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous faudra de la persévérance et de la productivité : ce sont deux clés essentielles et efficaces. N’attendez surtout pas d’avoir passé vos écrits pour commencer à préparer vos oraux : il vous faut commencer dès le début de l’année !

Les écrits prennent du temps et de l’énergie, lorsque vous allez devoir vous investir dans la révision de vos oraux, votre énergie mentale sera mise à rude épreuve. Vous serez soulagés d’avoir commencé dès le début de l’année !

Pensez à faire des fiches de révision dans les deux matières suivantes : français, EPS et mathématiques. L’organisation de votre temps de révision doit être réfléchie et planifiée : prévoyez des moments de révision ainsi que des moments pour vous reposer afin de ménager votre cerveau.

Choisissez des ressources en ligne

Pour vos révisions, vous pouvez utiliser des ressources en ligne afin de préparer convenablement les oraux du CRPE.

Vous pouvez évidemment, également, vous aider de livres spécialisés, et compléter cela avec des outils en ligne.

Retrouvez notamment les fiches de révisions digiSchool, essentielles à votre préparation au CRPE ! On vous propose des fiches de révisions dans différentes matières afin d’approfondir votre maîtrise dans les méthodes demandées mais également des entraînements aux oraux.

Entraînez-vous

S’entraîner à l’oral est une clé de la réussite. Appuyez-vous sur des sujets blancs afin de tester vos connaissances et surtout, pensez à le faire à l’oral afin de pouvoir vous chronométrer et vous entraîner à soigner votre débit de parole et votre diction.

Votre discours sera bien plus fluide et structuré si vous savez à quoi vous attendre. Alors, n’hésitez pas à réciter vos connaissances devant vos proches ou même seul afin de vous sentir plus à l’aise le jour J.

Soignez votre posture

Cette épreuve orale permet au jury de vous observer vous projeter dans votre future profession d’enseignant. Il est donc important de montrer que vous êtes aptes à exercer ce poste en adoptant une posture professionnelle et confiante.

Le jury s’attend à trouver des candidats à l’aise devant un auditoire, pédagogues et s’exprimant de manière fluide. Vous devez donc impérativement vous mettre en condition ! Montrez que vous êtes confiant en votre projet et donnez leur envie de vous choisir.

Enfin, choisissez une tenue sobre, dans laquelle vous êtes à l’aise. Votre image doit provoquer une bonne impression chez le jury !

Ne négligez pas les questions du jury

Comme pour tout autre examen oral, le jury va vous pousser dans vos retranchements. Leurs questions peuvent parfois être difficiles, alors, prenez votre temps !

Il est important de prendre quelques secondes pour analyser la question afin de pouvoir y répondre le plus intelligemment possible. Si vous vous précipitez, vous risquez d’oublier des informations ou de répondre faussement. N’oubliez pas que chacune de vos réponses mènent à d’autres questions de la part du jury.

En prenant votre temps, vous rendrez l’entretien plus facile pour vous.