Liste des concours écoles d’ingénieurs post-bac : épreuves et admission, prix, écoles concernées

Envie de préparer un diplôme d’ingénieur après ton bac ? Il est en effet possible d’intégrer une école d’ingénieurs juste après ton diplôme et suivre un cursus en 5 ans. Mais pas facile de s’y retrouver dans les différents concours ! Pour y voir plus clair, voici la liste des concours écoles d’ingénieurs post-bac, leurs modalités d’admission et le coût d’inscription.

Les concours écoles d’ingénieurs sur Parcoursup

Bonne nouvelle, toutes les procédures d’admission par concours écoles d’ingénieurs post-bac passent par Parcoursup. Que tu aies une idée précise de l’école ou des écoles que tu vises, prends connaissance des fiches de présentation de chaque programme via la carte des formations, participe aux journées portes ouvertes (virtuelles) et échange avec des élèves ou jeunes diplômés.

Rappel du calendrier Parcoursup 2025

18 décembre 2024 : ouverture de Parcoursup. Tu consultes les attendus, les débouchés ou encore les modalités d’étude des dossiers sur les fiches des formations.

: ouverture de Parcoursup. Tu consultes les attendus, les débouchés ou encore les modalités d’étude des dossiers sur les fiches des formations. 15 janvier 2025 au 13 mars 2025 : inscription sur Parcoursup et saisie des vœux. Chaque concours écoles d’ingénieurs compte pour un vœu unique et les programmes associés pour des sous-voeux . Dans le cas des concours, il n’y a pas de limite de sous-voeux.

: inscription sur Parcoursup et saisie des vœux. Chaque concours écoles d’ingénieurs compte pour et les programmes associés . Dans le cas des concours, il n’y a pas de limite de sous-voeux. 2 avril 2025 : dernier jour pour valider tes vœux et confirmer ton dossier Parcoursup

: dernier jour pour valider tes vœux et confirmer ton dossier Parcoursup 2 juin 2025 : résultats Parcoursup et réponses des écoles d’ingénieurs. Tu sauras alors si tu es admis, sur liste d’attente ou non classé, aux concours ingénieurs post-bac.

Concours Puissance Alpha (post-bac)

Écoles du concours Puissance Alpha : 3IL, CPE Lyon, EBI, Efrei, Elisa Aerospace, Esaip, Escom Chimie, Eseo, Esiea, Esiee Paris, ESTIC de Metz, ESTIC de Paris, ESTBB, ESTIA, HEI Junia, Isen Junia, Isen Méditerranée, Isen Ouest et Isep.

Prix du concours Puissance Alpha : En 2025, les frais d’inscription au concours Puissance Alpha post-bac sont de 125€, que tu sois profil 2 sciences, 1 science ou profil Techno. Le prix du concours Puissance Alpha est de 10€ pour les candidats boursiers. Ces frais sont à régler au moment de la validation de ton vœu Parcoursup.

Admissions et épreuves du concours Puissance Alpha 2025 : La note finale de concours est composée pour 50% sur ton dossier Parcoursup et 50% sur les épreuves écrites.

Analyse du dossier Parcoursup : Sont prises en compte dans l’étude de dossier tes résultats de 1re et de terminale (avec une pondération supérieure pour les sciences), tes appréciations ou encore ton projet de formation motivé.

: Sont prises en compte dans l’étude de dossier tes résultats de 1re et de terminale (avec une pondération supérieure pour les sciences), tes appréciations ou encore ton projet de formation motivé. 3 épreuves écrites : Il n’y a pas d’admissibilité, tous les candidats passent les épreuves écrites samedi 26 avril 2025.

Concours Advance

Écoles du concours Advance : Epita, Ipsa, ESME Sudria et Sup’Biotech.

Prix du concours Advance : 75€, gratuit pour les boursiers.

Épreuves Advance : L’admission débute par une étude de dossier. Les candidats sont ensuite convoqués aux épreuves écrites et orales, qui se dérouleront à partir du 11 avril jusqu’au 5 mai 2025 lors de la même journée : QCM de Mathématiques (1h30 minutes), QCM d’Anglais (30 minutes) et épreuve orale de synthèse et motivation de 30 minutes.

Concours Avenir

Écoles du concours Avenir bac : ECE, EIGSI, EPF, ESIGELEC Rouen, ESILV, ESITC Caen et ESTACA.

Prix du concours Avenir : Pour les profils de bac général : 120€, 30€ pour les boursiers. Pour les candidats de bac STI2S : 50€, 15€ pour les boursiers.

Épreuves Avenir Bac : Étude de dossier pour tous les profils, puis épreuves écrites ou orales suivant le profil des candidats.

épreuves écrites pour les candidats issus de Terminale Générale samedi 3 mai 2025

entretiens pour tous les candidats issus de Terminale STI2D samedi 19 avril 2025

France Agro3

Écoles du concours France Agro3 : Junia ISA Lille, Isara Lyon et Purpan Toulouse.

Prix du concours France Agro3 : 90€, gratuit pour les boursiers.

Modalités d’admission de France Agro3 : Analyse des dossiers académiques par les écoles, puis entretien de 20 minutes. Ces programmes sont ouverts aux bacheliers de la voie générale options scientifiques et des voies technologiques STAV, STL et STI2D.

Site : https://www.franceagro3.org/

CESI

Écoles de CESI : Le Cesi, avec ses 25 campus (Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nice, Nanterre, Orléans, Pau, Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse).

Prix du concours CESI : 50€, gratuit pour les boursiers.

Étapes admission CESI : Ouvert aux candidats de voie générale à spécialités scientifiques et bac technologiques STI2D et STL. Étude de dossier pour tous les candidats. Les admissibles passent ensuite une épreuve orale devant un jury entre le 4 février 2025 et le 30 avril 2025

Site : https://ecole-ingenieurs.cesi.fr/post-bac/

Geipi Polytech

Écoles ingénieurs du concours Geipi Polytech : AgroSup Dijon, EEIGM Nancy, ENI Brest, ENI Metz, ENI Saint-Etienne, ENSGSI Nancy, ENSIBS Lorient Vannes, ENSIM Le Mans, ESGT Le Mans, ESIREM Dijon, ESIROI La Réunion, Grenoble INP (Esisar Valence), IMT Lille Douai, INP-ENIT Tarbes, ISAT Nevers, ISEL Le Havre, ISTY Mantes-Vélizy, Polytech Angers, Polytech Annecy-Chambery, Polytech Clermont, Polytech Grenoble, Polytech Lille, Polytech Lyon, Polytech Marseille, Polytech Montpellier, Polytech Nancy, Polytech Nantes, Polytech Orléans, Polytech Paris-Saclay, Polytech Sorbonne, Polytech Tour, Sup Galilée Paris, Télécom Saint-Etienne.

Prix du concours Geipi Polytech : 60€, gratuit pour les boursiers.

Épreuves du concours Geipi Polytech : Une étude de dossier pour tous les candidats, puis épreuve écrite de 3 heures, le mardi 29 avril après-midi pour les candidats de bac général :

Un sujet de mathématiques

Deux sujets à choisir parmi : mathématiques, physique-chimie, numérique et sciences informatiques, SVT/biologie-écologie ou sciences de l’ingénieur

En outre, les candidats de bac STI2D ou STL sont convoqués pour un entretien de motivation mardi 29 avril 2025.

Site : https://www.geipi-polytech.org/

ICAM

Les écoles ICAM : L’ICAM, c’est sept campus en France (Lille, Nantes, La Roche-sur-Yon, Paris Sénart, Vannes, Toulouse, Strasbourg)

Prix du concours ICAM : 150€, 50€ pour les boursiers

Étapes de sélection à ICAM : Étude du dossier Parcoursup puis deux entretiens individuels dont un en anglais pour le Bachelor international.

Site : https://www.icam.fr/

INSA

Les différents campus INSA (Institut National des Sciences Appliquées) et écoles partenaires : INSA Centre Val-de-Loire, Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen-Normandie, Strasbourg et Toulouse, ENSIL-ENSCI Limoges, ISIS Castres, ENSISA Mulhouse, ENSCMu Mulhouse, ESITech Rouen, Sup’EnR Perpignan.

Prix du concours INSA : 105€, gratuit pour les boursiers



Épreuves du concours INSA : Étude du dossier Parcoursup pour tous les candidats. Les profils de bac STI2D ou STL admissibles sont convoqués à un entretien obligatoire. les candidats de la voie générale les mieux classés passent également un entretien de valorisation.

Site : https://www.groupe-insa.fr/

ECAM – ECAM LaSalle

Quelles écoles ? 2 années de cursus préparatoires (Bordeaux, Dijon, Lyon, Oullins, Grand Paris et Reims) + 3 années de cycle ingénieur à ECAM LaSalle – Lyon

Frais de dossier sélection ECAM : 90€, gratuit pour les boursiers



Épreuves de sélection ECAM : Après une étude du dossier scolaire, les candidats admissibles passent un entretien individuel entre le 14 avril 2025 au 15 mai 2025

Site : https://www.ecam.fr/

3UT – Universités de Technologie

Les écoles du réseau des universités de technologie : UTC Compiègne, UTT Troyes et UTBM Belfort-Montbéliard

Frais de dossier 3UT : 105€ pour les trois écoles, gratuit pour les boursiers.

Sélection et admission 3UT : Étude du dossier, puis entretien individuel pour certains candidats entre le 14 avril au 13 mai. “La convocation ou la non-convocation d’un candidat à l’entretien ne préjuge ni du refus de sa candidature ni de son acceptation dans la formation” peut-on lire sur Parcoursup.

Site : https://www.3ut-admissions.fr/

Concours écoles d’ingénieurs : modalités de l’étude de dossier Parcoursup

Tu l’auras compris, tous les concours ingénieurs post-bac procèdent à une étude de dossier Parcoursup. Les éléments pris en compte pour l’évaluation de ton profil sont généralement :

tes notes de première et de terminale (avec une pondération dans certaines matières)

des épreuves anticipées au bac français

ta fiche Avenir, avec notamment les appréciations de tes professeurs.

Certaines écoles regarderont ton projet de formation motivé ou encore l’onglet “centres d’intérêt” de ton dossier Parcoursup.

Comme conseillé en début d’article, regarde bien les attendus et les critères généraux d’examen des voeux mentionnés dans la fiche de présentation des formations.