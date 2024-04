Aide à la mobilité internationale : 400 euros par mois pour un séjour à l’étranger

Tu veux suivre tes études à l’étranger ? Alors tu peux peut-être bénéficier de l’aide à la mobilité internationale. Il s’agit d’une aide de 400 euros par mois, distribuée par les établissements d’enseignement supérieur. On t’explique comment elle fonctionne et les démarches pour la demander.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’aide à la mobilité internationale ?

La première condition à respecter, c’est de préparer un diplôme national dans un établissement d’enseignement supérieur public (ou qui a engagé une démarche de contractualisation avec l’État). Ton stage ou ta formation à l’étranger doivent aussi s’inscrire dans le programme de tes études.

De plus, ton séjour à l’étranger doit durer entre 2 et 9 mois consécutifs. Tu ne peux pas cumuler l’aide à la mobilité internationale pendant plus de 9 mois.

Autre critère important pour avoir cette aide : tu dois être détenteur une bourse sur critères sociaux, ou bénéficier d’une allocation annuelle.

Voir aussi : Bourses Crous : montant par échelon et modalités pour la demander

Quel est le montant de l’aide à la mobilité internationale et comment la reçois-tu ?

Actuellement, le montant de l’aide à la mobilité internationale est de 400 euros par mois. Comme on l’a vu plus haut, l’aide peut être perçue pendant au moins deux mois, et maximum neuf mois. Ton établissement peut également te verser au moins une mensualité avant ton départ.

C’est l’établissement qui t’informe du montant de l’aide qui t’est accordée avant ton départ à l’étranger.

À savoir : tu peux bénéficier plusieurs fois de l’aide à la mobilité internationale pendant l’ensemble de tes études supérieures. Cependant, l’aide ne peut pas dépasser 9 mois cumulés au total.

Quand et comment demander l’aide à la mobilité internationale ?

Pour obtenir cette aide, tu dois te procurer un dossier de demande d’aide à la mobilité au service des relations internationales de ton établissement. Ton dossier doit être aussi accompagné d’un projet de séjour d’études ou de stage à l’étranger.

C’est ton chef d’établissement (ou président d’université) qui sélectionne ta candidature en fonction de deux critères :

qualité et intérêt pédagogique de ton projet individuel

conformité avec la politique internationale menée par l’université ou l’établissement

C’est aussi ce chef d’établissement qui décide du nombre de mensualités qui te seront accordées. Renseigne-toi bien sur les délais de la procédure afin de remettre ta candidature à temps !

À savoir : tu peux cumuler l’aide à la mobilité internationale avec la bourse sur critère sociaux.

Quels documents sont demandés ?

Ton dossier de candidature comprend plusieurs documents :

le dossier de demande d’aide à la mobilité

tes diplômes obtenus

un CV à jour indiquant le nom de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel tu es inscrit et le cursus et que tu suis

un certificat de scolarité

une pièce d’identité

une lettre de motivation expliquant pourquoi tu souhaites obtenir cette aide

En plus de cette liste, des documents supplémentaires peuvent t’être demandés, qui varient d’un établissement à l’autre.