Alternance et impôts : l’ANAF répond aux questions fréquentes

La date limite pour faire sa déclaration 2025 sur les revenus de 2024 approche ! De nombreux apprentis et leurs parents se posent des questions concernant la déclaration d’impôts et l’alternance. Naïl Mounemi, chargé d’ingénierie juridique et de plaidoyer à l’ANAF (Association des Apprentis de France), a répondu à nos questions sur la déclaration d’impôts en tant qu’apprenti.