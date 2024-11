Salaire de l’apprenti en 2024

Le salaire de l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic, mais celui-ci varie selon le contrat signé : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Quel est le montant du Smic ?

Le montant du salaire apprenti est calculé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Comme chaque année au 1er janvier, et pour suivre l’inflation, le Smic est revalorisé. Cela été le cas en début d’année 2024 avec une augmentation de 1,13%.

Comme l’indique le site du service public, « chaque année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation annuelle par décret au 1er janvier qui tient compte de l’évolution de l’inflation constatée pour les 20 % de ménages ayant les plus faibles revenus. Par ailleurs, chaque hausse d’au moins 2 % de l’indice des prix à la consommation est automatiquement suivie d’un relèvement du Smic dans les mêmes proportions. »

Revalorisation du SMIC le 1er novembre 2024

Le gouvernement a voté une nouvelle revalorisation de 2% à compter du 1er novembre 2024 (décret paru au Journal officiel le 24 octobre 2024).

Le montant du Smic brut horaire est donc passé de 11,65 € (janvier 2024) à 11,88 € (novembre 2024). Cela représente un salaire mensuel brut de 1 801,80 € / mois pour un contrat de 35 heures. Avec cette nouvelle hausse, le Smic mensuel net est de 1 426,30 €/ mois, soit 9,40 € pour le Smic horaire net.

Bonne nouvelle, en tant qu’apprenti, tu es exonéré de charges sociales. Donc en alternance, le montant de ton salaire brut correspond à ton salaire net !

Impôts et alternance : Faut-il déclarer ses revenus quand on est apprenti ?

Le salaire apprenti 2024 en contrat d’apprentissage

Si tu souhaites réaliser un contrat d’apprentissage ou que tu te trouves déjà en apprentissage, il faut savoir que la rémunération est différente en fonction de ton âge mais également de ton année d’études.

Il est bon de rappeler que le salaire en apprentissage est exonéré de charges sociales. Cela signifie que le salaire brut est le même que le salaire net. Depuis le 1er janvier 2019 et la réforme de l’apprentissage, tu peux signer un contrat d’apprentissage jusqu’à 29 ans.

Voici la grille de salaire apprenti au 1er novembre 2024, pour un contrat de 35 heures

Moins de

18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 25 ans et plus 1er année 27% Smic

486,49 € 43% Smic

774,77 € 53% Smic

954,95 € 100% Smic

1 801,80 € * 2e année 39% Smic

702,70 € 51% Smic

918,92€ 61% Smic

1 099,10 € 100% Smic

1 801,80 € * 3e année 55% Smic

990,99 € 67% Smic

1 207,21 € 78% Smic

1 405,40 € 100% Smic

1 801,80 € * Montant du salaire apprenti 2024 en contrat d’apprentissage

* ou % du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé. Dans ce cas, c’est le montant le plus élevé qui est retenu.

Bien évidemment, il faut toujours ramener ce taux en fonction du nombre d’heures que tu effectues.

Majoration de salaire et cas particuliers en contrat d’apprentissage

Si tu es amené à faire des heures supplémentaires, les conditions de rémunération applicables sont identiques que pour les autres salariés de l’entreprise. À noter qu’un apprenti mineur ne peut pas faire plus de cinq heures supplémentaires par semaine. L’accord de l’inspecteur du travail et l’avis du médecin du travail sont dans ce cas nécessaires.

Tu peux bénéficier d’une majoration de salaire de 15 points si tu remplis les trois conditions suivantes :

Tu signes un contrat d’un an ou de moins d’un an

La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu

Tu prépares un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu

Ton niveau de rémunération en apprentissage dépend de ton âge. Si en cours de contrat tu changes de tranche d’âge, alors ton nouveau salaire est appliqué à compter du 1er jour du mois suivant ta date d’anniversaire. Par exemple, tu as 20 ans à la signature de ton contrat le 4 septembre, tu touches donc 43 % SMIC en 1ʳᵉ année. Tu fêtes tes 21 ans le 20 février. À partir du 1er mars, ton salaire passera donc automatiquement à 53 % du SMIC.

Dernière particularité à souligner. Si tu prépares une licence professionnelle en un an, tu bénéficies d’une rémunération correspondant à une 2e année de contrat.

En tant qu’apprenti, tu bénéficies également de la prise en charge de tes frais de transport entre ton domicile et ton lieu de travail (en général 50% de ton abonnement). Les éventuels frais engagés pour te rendre dans ton centre de formation ne sont quant à eux pas pris en charge par ton entreprise.

Le salaire apprenti 2024 en contrat de professionnalisation

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, il faut savoir que le salaire de l’apprenti dépend de l’âge mais également du niveau de formation (ou de qualification) avant le contrat de professionnalisation.

Une rémunération de base s’applique aux titulaires d’un titre ou diplôme non professionnel de niveau bac ou d’un titre ou diplôme professionnel inférieur au bac. Elle est majorée si le jeune est titulaire d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle égal ou supérieur au niveau bac. www.service-public.fr

Dans ce deuxième cas, les diplômes et titres concernés sont : le bac pro et le bac technologique, le CAP, le BP, le BTS, la licence pro et le diplôme d’ingénieur. Si tu es donc titulaire d’un bac général (donc non professionnel), et que tu signes un contrat de professionnalisation, c’est la « rémunération de base » qui s’applique : 55 % ou 70% du SMIC en fonction de ton âge.

Moins de

21 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus Niveau inférieur au bac pro

(rémunération de base) 55% Smic

990,99€ 70% Smic

1 261,26 € 100% Smic (ou

85% rémunération conventionnelle)

1 801,80 € Niveau égal ou supérieur au bac pro

(rémunération majorée) 65% Smic

1 171,17 € 80% Smic

1 441,44 € 100% Smic (ou

85% rémunération conventionnelle)

1 801,80 € Montant du salaire apprenti 2024 en contrat de professionnalisation

Si tu as 26 ans ou plus, ta rémunération en contrat de professionnalisation ne pourra pas être inférieure au Smic ou à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles.

N’hésite pas à te renseigner auprès du service des relations entreprises de ton centre de formation pour connaitre le montant de ton salaire selon ta situation, mais aussi les autres aides auxquelles tu pourrais prétendre.

