L’apprentissage des langues étrangères dans les pays de l’UE : quelles tendances ?

L’apprentissage des langues étrangères, c’est la découverte d’une nouvelle manière de voir le monde. Et quand tu t’y mets dès tout petit, les avantages sont carrément décuplés. Pourtant, dans l’Union Européenne, il y a encore pas mal de boulot pour que tout le monde devienne un as du multilinguisme. Mais t’inquiète, les choses avancent dans la bonne direction… doucement mais sûrement.

En primaire, ils sont peu nombreux à apprendre deux langues étrangères ou plus. En 2022, selon Eurostat, seulement 6,5 % des élèves dans l’UE étaient dans ce cas. Oui, c’est peu, mais c’est quand même mieux qu’il y a quelques années. Et toi, tu te rappelles tes premières leçons d’anglais ou d’allemand ? Pas toujours très fun, mais ça en valait le coup, non ?

Démarrer jeune avec une langue étrangère, ça a plein d’avantages. Tu développes ton ouverture d’esprit, tu te prépares à voyager sans stress, et tu peux même consommer des films, séries ou livres dans leur version originale. Et puis, qui sait, peut-être que ça te permettra un jour de décrocher un job de rêve à l’autre bout du monde… ou d’avoir des conversations profonde avec des locaux pendant tes vacances. Il existe même des études suggérant que le fait de parler plusieurs langues pourrait retarder l’apparition de maladies neurodégénératives comme Alzheimer.

Quels pays assurent dans l’apprentissage des langues étrangères ?

Côté champions, le Luxembourg est imbattable. En 2022, presque 80 % des élèves du primaire y apprenaient deux langues étrangères ou plus. Avec trois langues officielles dans le pays (luxembourgeois, français, et allemand dont les deux dernières sont considérées comme “langue étrangère”), pas vraiment étonnant, non ? La Lettonie, la Grèce et l’Estonie font aussi partie du top avec plus de 30 % d’élèves multilingues.

Mais il y a aussi des pays qui galèrent un peu plus à intégrer les langues dans leur programme scolaire. Ça pourrait changer avec les années, car l’UE pousse de plus en plus à investir dans l’apprentissage des langues étrangères.

L’apprentissage des langues étrangères évolue lentement mais positivement

Si on regarde les chiffres globaux, on voit quand même une amélioration. Entre 2013 et 2022, le pourcentage d’élèves en primaire apprenant deux langues ou plus est passé de 4,6 % à 6,5 %. Ok, ce n’est pas une révolution, mais ça montre que les mentalités changent.

Par contre, dans certains pays, la tendance est à la baisse. La Pologne, par exemple, a vu ce chiffre diminuer de près de 7 %. Dommage, mais ça peut aussi être l’occasion pour ces pays de revoir leurs stratégies et de trouver des solutions pour relancer la machine.

Au collège, ça bouge plus !

Les choses s’accélèrent vraiment au collège. En 2022, plus de 60 % des collégiens dans l’UE apprenaient au moins deux langues étrangères. Et là encore, certains pays se démarquent : la Finlande, l’Italie et la Grèce cartonnent avec des taux proches de 96 %. D’ailleurs en Finlande, les élèves doivent choisir entre le finnois et le suédois en fonction de leur langue maternelle, ces deux langues étant comptées comme étrangères pour les statistiques éducatives.

À l’opposé, des pays comme l’Irlande, la Hongrie et l’Autriche affichent des taux nettement inférieurs d’élèves apprenant deux langues étrangères ou plus au collège. Ces taux se trouvent aux alentours des 6 et 7%.

Et toi, tu te demandes peut-être pourquoi il y a un tel écart entre la primaire et le collège ? Tout simplement parce que les programmes scolaires mettent souvent plus l’accent sur les langues à partir de l’adolescence. Dommage qu’on ne commence pas tous à fond dès la maternelle, mais mieux vaut tard que jamais, non ?

Le futur du multilinguisme en Europe

Alors, ça donne quoi pour la suite ? Eh bien, l’UE continue de pousser pour rendre l’apprentissage des langues étrangères accessible à tous. Et avec les nouvelles technologies, comme les applis et les cours en ligne, apprendre une langue devient de plus en plus fun et interactif.

Le multilinguisme, c’est aussi une question de tolérance et d’ouverture d’esprit. Plus on apprend à parler les langues des autres, plus on crée des liens. Alors, prêts à relever le défi et à devenir des pros des langues étrangères ?