Douze minutes, trois tâches, un examinateur : l’expression orale du TCF tout public suit toujours le même ordre. Voici ce que demande chaque tâche, le temps dont vous disposez, la façon dont la note sur 20 se lit en niveau et une méthode simple pour vous entraîner.

L’expression orale du TCF dure douze minutes. C’est court, et pourtant c’est l’épreuve que les candidats redoutent le plus : pas de QCM, pas de brouillon ou presque, un examinateur en face de vous. La bonne nouvelle, c’est que l’épreuve suit toujours le même ordre. Vous parlez d’abord de vous, vous posez ensuite des questions dans une situation de la vie courante, vous défendez enfin une opinion. Cet article détaille les trois tâches du TCF tout public, le temps prévu pour chacune, la lecture de la note sur 20 et une méthode d’entraînement. Pour travailler aussi les épreuves à QCM, vous pouvez préparer le DELF et le TCF sur digiSchool, avec des exercices classés par niveau.

Comment se déroule l’expression orale du TCF

Le TCF tout public comporte trois épreuves obligatoires à QCM (compréhension orale, maîtrise des structures de la langue, compréhension écrite) et deux épreuves d’expression, orale et écrite, qui sont facultatives. « Facultatives » ne veut pas dire inutiles : selon votre projet, l’organisme qui vous demande le test peut exiger l’expression orale. Vérifiez ce point avant de vous inscrire. Notre article sur le TCF Tout Public et sa différence avec le TCF IRN présente l’ensemble des épreuves.

L’expression orale est un passage individuel face à un examinateur. Elle dure 12 minutes et se compose de trois tâches. Une seule tâche prévoit un temps de préparation : la deuxième.

Tâche Ce que vous faites Durée Préparation Tâche 1 : entretien dirigé Vous répondez aux questions de l’examinateur sur vous 2 minutes Aucune Tâche 2 : exercice en interaction Vous posez des questions pour obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne 5 minutes 30 2 minutes, comprises dans la durée Tâche 3 : expression d’un point de vue Vous donnez et défendez votre opinion sur une question choisie par l’examinateur 4 minutes 30 Aucune

L’expression orale du TCF tout public en chiffres : durée des trois tâches et notation. Source : France Éducation international.

Ce format est celui du TCF tout public. Les autres versions du test (TCF IRN, TCF Canada, TCF Québec) ont leur propre épreuve orale : si vous passez l’une d’elles, lisez la fiche de votre version avant de vous entraîner.

Tâche 1 : l’entretien dirigé

Pendant deux minutes, sans préparation, l’examinateur vous pose des questions sur vous : votre parcours, votre famille, votre travail ou vos études, vos loisirs, vos projets. L’objectif est de montrer que vous savez échanger avec une personne que vous ne connaissez pas. C’est la tâche la plus accessible. Elle sert aussi à vous mettre en confiance.

Deux minutes passent vite. Une réponse d’un mot ne montre rien, un récit de trois minutes non plus. Visez des réponses en trois temps : l’information, un détail, un exemple.

Question : « Que faites-vous dans la vie ? »

Réponse trop courte : « Je suis infirmier. »

Réponse utile : « Je suis infirmier depuis six ans. Je travaille de nuit dans un hôpital, au service des urgences. C’est un métier fatigant, mais j’aime le contact avec les patients. »

Préparez à l’avance cinq thèmes (présentation, travail ou études, logement, loisirs, projets) avec deux ou trois idées par thème. Ne récitez pas un texte appris par cœur : l’examinateur le remarque et change de question.

Réviser son niveau ➜ réviser le français niveau B1

Tâche 2 : l’exercice en interaction

Ici, les rôles s’inversent : c’est vous qui posez les questions. La consigne décrit une situation de la vie quotidienne et précise qui vous êtes et à qui vous parlez. L’examinateur joue l’autre personne. Vous devez obtenir des informations. La tâche dure 5 minutes 30, dont 2 minutes de préparation. Il vous reste donc environ 3 minutes 30 d’échange.

Exemple de situation, du type de celles que l’on rencontre à l’entraînement : « Je suis responsable d’une association sportive de votre quartier. Vous souhaitez vous inscrire. Posez-moi des questions pour obtenir toutes les informations utiles. »

Utiliser les 2 minutes de préparation

N’écrivez pas de phrases complètes. Notez des mots-clés, classés par thème. Pour une inscription, un logement ou un voyage, les mêmes familles de questions reviennent :

Quoi : les activités, les services, ce qui est compris.

les activités, les services, ce qui est compris. Quand : les jours, les horaires, la durée, la date de début.

les jours, les horaires, la durée, la date de début. Où : l’adresse, l’accès, le transport.

l’adresse, l’accès, le transport. Combien : le prix, les réductions, le mode de paiement.

le prix, les réductions, le mode de paiement. Comment : les documents à fournir, les conditions, la personne à contacter.

Huit à dix questions suffisent pour tenir l’échange. Relevez aussi le registre demandé par la consigne. Avec un responsable, un agent ou un commerçant, on dit « vous ». Avec un ami ou un collègue proche, on dit « tu ».

Mener l’échange

Saluez, expliquez en une phrase pourquoi vous posez ces questions, puis lancez-vous. Variez les formes : « Est-ce que… », « Pourriez-vous me dire… », « J’aimerais savoir si… », « Quels sont… ». Surtout, écoutez les réponses. Un candidat qui lit sa liste sans réagir ne montre pas qu’il sait interagir. Rebondissez : « Vous dites que les cours ont lieu le soir. Jusqu’à quelle heure ? » Terminez par une formule de politesse.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ s’entraîner au DELF et au TCF avec un examen blanc

Tâche 3 : l’expression d’un point de vue

La dernière tâche dure 4 minutes 30, sans préparation. L’examinateur choisit une question de société et vous demande votre avis. Vous devez parler de manière spontanée, continue et convaincante. On y attend une opinion organisée, pas une suite de phrases.

Exemples de questions possibles : « Faut-il limiter le temps passé devant les écrans ? », « Le télétravail est-il un progrès ? », « Peut-on bien apprendre une langue sans vivre dans le pays ? »

Sans temps de préparation, il vous faut un plan réflexe, toujours le même :

Reformuler la question et annoncer votre position. « C’est une question que beaucoup de parents se posent. Pour ma part, je pense que… » Donner un premier argument, avec un exemple concret. « D’abord… Par exemple, dans mon pays… » Donner un second argument. « Ensuite… », « De plus, on constate que… » Nuancer. « Cependant, il faut reconnaître que… », « Cela dépend aussi de… » Conclure en une phrase. « Pour toutes ces raisons, je reste convaincu que… »

L’examinateur peut vous relancer ou vous contredire. Ce n’est pas un piège : il vérifie que vous savez défendre votre idée. Répondez à son objection au lieu de répéter votre argument. Si un mot vous manque, expliquez-le autrement (« c’est une sorte de… », « je veux dire que… »). Savoir contourner une difficulté fait partie de la compétence orale.

Argumenter avec plus d’aisance ➜ s’entraîner au niveau B2

Comment l’épreuve est notée

Au TCF, on ne réussit pas et on n’échoue pas : le test situe votre niveau. Les épreuves à QCM donnent un score en points. L’expression orale, elle, reçoit une note sur 20, qui se lit ensuite en niveau du CECRL selon la grille ci-dessous.

Note sur 20 Niveau CECRL 0 A1 non atteint 1 A1 2 à 5 A2 6 à 9 B1 10 à 13 B2 14 à 17 C1 18 à 20 C2

Cette échelle surprend souvent. Un 10 sur 20 n’est pas « la moyenne » : il correspond déjà au niveau B2. Un 7 sur 20 n’est pas un échec, c’est un B1. Le détail des points et des niveaux, épreuve par épreuve, figure dans notre article comment est noté le TCF.

Les trois tâches ne demandent pas la même chose : parler de soi, obtenir des informations, argumenter. Si la troisième vous paraît difficile, ne vous découragez pas pendant l’épreuve. Faites des phrases simples et claires, et allez au bout de votre idée.

Les erreurs qui coûtent des points

Répondre par oui ou par non à la tâche 1. L’examinateur doit alors multiplier les questions, et vous parlez peu.

L’examinateur doit alors multiplier les questions, et vous parlez peu. Attendre les questions à la tâche 2. C’est à vous de les poser. Si vous vous taisez, la tâche n’est pas réalisée.

C’est à vous de les poser. Si vous vous taisez, la tâche n’est pas réalisée. Lire sa liste sans écouter. Poser une question dont la réponse vient d’être donnée montre que vous ne suivez pas l’échange.

Poser une question dont la réponse vient d’être donnée montre que vous ne suivez pas l’échange. Se tromper de registre. Tutoyer un directeur d’agence, ou vouvoyer un ami de longue date, fait perdre en justesse.

Tutoyer un directeur d’agence, ou vouvoyer un ami de longue date, fait perdre en justesse. Donner une opinion sans la justifier à la tâche 3. « Je suis d’accord » n’est pas un argument. Ajoutez toujours « parce que » et un exemple.

« Je suis d’accord » n’est pas un argument. Ajoutez toujours « parce que » et un exemple. S’arrêter au premier mot inconnu. Reformulez et continuez. Un silence prolongé pèse plus qu’une petite erreur de vocabulaire.

Reformulez et continuez. Un silence prolongé pèse plus qu’une petite erreur de vocabulaire. Réciter. Un discours appris par cœur sonne faux et ne répond presque jamais à la question posée.

S’entraîner en trois semaines

L’oral se prépare à voix haute et avec un chronomètre. Voici un programme simple, à raison de vingt minutes par jour.

Semaine 1 : la tâche 1. Enregistrez-vous sur votre téléphone, deux minutes par thème personnel. Réécoutez-vous et notez les mots qui vous ont manqué. Recommencez le lendemain sur le même thème.

Enregistrez-vous sur votre téléphone, deux minutes par thème personnel. Réécoutez-vous et notez les mots qui vous ont manqué. Recommencez le lendemain sur le même thème. Semaine 2 : la tâche 2. Chaque jour, choisissez une situation (louer un appartement, s’inscrire à un cours, réserver un voyage, ouvrir un compte, acheter un téléphone). Chronométrez deux minutes de préparation, puis posez vos questions à un proche ou à voix haute.

Chaque jour, choisissez une situation (louer un appartement, s’inscrire à un cours, réserver un voyage, ouvrir un compte, acheter un téléphone). Chronométrez deux minutes de préparation, puis posez vos questions à un proche ou à voix haute. Semaine 3 : la tâche 3. Tirez une question de société au hasard et parlez quatre minutes en suivant le plan en cinq étapes. Entraînez-vous aussi à répondre à une objection.

Complétez ce travail par de l’écoute : la radio, les podcasts et les journaux télévisés en français nourrissent votre vocabulaire et vos idées pour la tâche 3. TV5Monde et RFI proposent des ressources gratuites de préparation au TCF. Sur digiSchool, deux articles prolongent cette méthode : parler français, la méthode pour passer de comprendre à s’exprimer et la compréhension orale du TCF.

Préparer aussi l’écrit ➜ les expressions écrites à connaître pour le TCF

FAQ

Combien de temps dure l’expression orale du TCF ? L’épreuve dure 12 minutes au TCF tout public : 2 minutes pour l’entretien dirigé, 5 minutes 30 pour l’exercice en interaction (dont 2 minutes de préparation) et 4 minutes 30 pour l’expression d’un point de vue. L’expression orale du TCF est-elle obligatoire ? Non, au TCF tout public elle fait partie des deux épreuves facultatives, avec l’expression écrite. En revanche, l’organisme qui vous demande le test peut l’exiger. Vérifiez sa demande avant de vous inscrire. A-t-on un temps de préparation à l’oral du TCF ? Seulement pour la tâche 2 : vous disposez de 2 minutes pour préparer vos questions. Les tâches 1 et 3 se font sans préparation. Quelle note faut-il pour avoir le niveau B2 à l’expression orale du TCF ? Une note comprise entre 10 et 13 sur 20 correspond au niveau B2. Entre 6 et 9, le niveau est B1. À partir de 14, le niveau est C1. Peut-on demander à l’examinateur de répéter ? Oui. Demander poliment de répéter ou de reformuler une question est une réaction normale dans une conversation. Mieux vaut le faire que répondre à côté du sujet.

Sources