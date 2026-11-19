Le pendu pour les débutants, le petit bac au B1, le Scrabble ou le débat minuté au B2 : jouer fait parler, répéter et retenir. Voici 15 jeux classés par niveau, ce que chacun fait travailler et comment les relier aux épreuves du DELF.

Apprendre une langue demande de répéter les mêmes mots des dizaines de fois. Seul devant une liste, on décroche vite. Autour d’un jeu, on répète sans y penser, on parle pour gagner et on oublie la peur de se tromper. Encore faut-il choisir un jeu adapté à son niveau : le pendu ennuie un apprenant B2, un débat bloque un débutant. Voici 15 jeux pour apprendre le français, classés du A1 au B2, avec la compétence que chacun fait travailler. Pour compléter avec des cours et des exercices structurés, vous pouvez apprendre le français en ligne sur digiSchool.

Pourquoi les jeux aident à apprendre le français

Un jeu oblige à utiliser la langue pour obtenir quelque chose : deviner un mot, faire deviner un personnage, gagner une manche. C’est exactement ce que demande le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), qui définit les niveaux A1 à C2 : savoir accomplir des tâches en français, pas seulement connaître des règles.

Le jeu crée aussi de la répétition sans lassitude. Au petit bac, vous cherchez dix fois un nom de métier ou d’animal. Au Time’s Up, le même mot revient sur trois manches. Cette répétition dans un contexte précis aide la mémoire bien plus qu’une liste relue le soir.

Enfin, l’erreur y coûte peu. Se tromper de genre en jouant fait rire, pas rougir. Beaucoup d’apprenants qui n’osent pas parler en cours prennent la parole dès qu’il y a un enjeu ludique.

Choisir un jeu selon son niveau

Le bon jeu est un peu difficile, jamais bloquant. Si vous comprenez tout sans effort, montez d’un niveau. Si vous cherchez chaque mot dans le dictionnaire, redescendez.

Niveau Ce que vous savez faire Type de jeu adapté Exemples A1 Mots isolés, phrases très courtes au présent Deviner, associer, reconnaître Pendu, memory, bingo des nombres A2 Décrire, poser des questions simples Questions fermées, descriptions Qui est-ce ?, Jacques a dit, devinettes B1 Raconter, expliquer, donner son avis simplement Parler vite, définir sans le mot Petit bac, Time’s Up, Taboo, ni oui ni non B2 Argumenter, nuancer, jouer avec les mots Lettres, imagination, débat Scrabble, mots croisés, Dixit, débat minuté

Débuter en français ➜ réviser le français niveau A1

Jeux pour débutants (A1 et A2)

À ce niveau, le but est simple : retenir les mots du quotidien et oser dire de petites phrases. Les règles du jeu doivent tenir en une phrase.

1. Le pendu

Un joueur pense à un mot. Les autres proposent des lettres. C’est le jeu idéal pour apprendre l’alphabet en français, qui pose souvent problème : le « e », le « i » et le « g » ne se prononcent pas comme en anglais ou en espagnol. Choisissez un thème avant chaque partie : la nourriture, les couleurs, la famille.

2. Le memory des mots

Fabriquez des paires de cartes : une image d’un côté, le mot écrit sur une autre carte. Quand vous retournez une carte, dites le mot à voix haute, avec l’article : « une pomme », « un pain ». Vous retenez ainsi le genre dès le début, ce qui évite une erreur très fréquente plus tard.

3. Le bingo des nombres

Chaque joueur a une grille de nombres. Un meneur lit les nombres au hasard. Ce jeu travaille l’écoute, et les nombres français en ont besoin : « soixante-dix », « quatre-vingts » et « quatre-vingt-dix » piègent presque tous les débutants. Commencez de 1 à 20, puis allez jusqu’à 100.

4. Qui est-ce ?

Le jeu de société classique : il faut trouver le personnage de l’autre avec des questions fermées. « Est-ce qu’il a des lunettes ? », « Est-ce qu’elle a les cheveux longs ? ». Vous pratiquez la question avec « est-ce que », la description physique et l’accord au féminin. C’est un très bon jeu de niveau A2.

5. Jacques a dit

Le meneur donne des ordres : « Jacques a dit : touchez votre nez. » On n’obéit que si la phrase commence par « Jacques a dit ». Le jeu fait travailler l’impératif, les parties du corps et l’écoute attentive. Il marche aussi très bien avec des adultes, à condition d’accélérer le rythme.

Consolider les bases ➜ s’entraîner au niveau A2

Jeux pour le niveau B1

Au B1, vous savez vous débrouiller. Le jeu doit maintenant vous pousser à parler plus vite, à reformuler et à trouver un mot quand il vous manque.

6. Le petit bac

On tire une lettre. Chaque joueur doit trouver, le plus vite possible, un mot qui commence par cette lettre dans chaque catégorie : pays, métier, animal, objet de la maison, verbe. C’est un excellent jeu pour apprendre le vocabulaire français par thème. Ajoutez des catégories utiles au DELF : un mot du travail, un mot de l’environnement, un sentiment.

7. Taboo

Il faut faire deviner un mot sans prononcer ce mot ni cinq mots interdits écrits sur la carte. Pour « boulangerie », vous ne pouvez pas dire « pain », « baguette » ou « croissant ». Vous apprenez à définir avec « c’est un endroit où… », « c’est quelque chose qui… ». Cette stratégie de contournement sert directement à l’oral de l’examen, quand un mot vous échappe.

8. Time’s Up

En équipe, on fait deviner des noms en trois manches : d’abord avec autant de mots que l’on veut, ensuite avec un seul mot, enfin en mimant. La répétition des mêmes cartes sur trois manches fixe le vocabulaire. Préparez vos propres cartes avec des personnalités, des lieux et des plats francophones : vous apprenez aussi de la culture.

9. Ni oui ni non

Un joueur pose des questions rapides. L’autre doit répondre sans jamais dire « oui » ni « non ». Il faut donc reformuler : « bien sûr », « pas du tout », « je crois que », « absolument ». Ce petit jeu enrichit très vite la palette des réponses, qui reste souvent pauvre au B1.

10. Le portrait chinois

« Si tu étais un animal, tu serais… ? Pourquoi ? » Le portrait chinois fait travailler le conditionnel présent et la justification avec « parce que ». C’est une entrée en douceur vers l’expression d’une opinion, attendue à l’oral du DELF B1.

Pour aller plus loin à l’oral, notre méthode pour parler français et passer de comprendre à s’exprimer propose une progression semaine par semaine.

Réviser son niveau ➜ réviser le français niveau B1

Jeux pour le niveau B2

Au B2, vous visez la précision : le mot juste, la nuance, l’argument qui tient. Les jeux de lettres et de débat deviennent intéressants.

11. Le Scrabble

Le Scrabble en français oblige à penser à l’orthographe, aux accords et aux conjugaisons : « mangeâmes » ou « finissions » peuvent rapporter gros. Jouez avec un dictionnaire à portée de main et notez chaque mot nouveau posé par un adversaire. Une partie à deux suffit.

12. Les mots croisés et mots fléchés

Les grilles des journaux français reposent sur des définitions et des jeux de mots. Elles sont difficiles au début, mais elles vous apprennent des synonymes et des expressions. Commencez par les mots fléchés, plus accessibles, puis passez aux mots croisés.

13. Dixit

Chaque joueur décrit une carte illustrée par un mot, une phrase ou une expression, et les autres doivent la retrouver parmi plusieurs cartes. Le jeu pousse à chercher des images, des métaphores, des expressions toutes faites. C’est le moment de réutiliser les expressions idiomatiques françaises les plus courantes.

14. Le cadavre exquis

Ce jeu inventé par les surréalistes consiste à écrire une phrase à plusieurs sans voir ce que les autres ont écrit : un nom, puis un adjectif, puis un verbe, puis un complément. Le résultat est souvent absurde, mais chaque joueur doit respecter la structure et les accords. Une variante consiste à écrire une histoire, chacun ajoutant une phrase après avoir lu seulement la précédente.

15. Le débat minuté

Tirez un sujet de société : « Faut-il interdire les voitures en centre-ville ? ». Chaque joueur a deux minutes pour défendre un camp, puis l’autre camp. Défendre une idée que l’on ne partage pas oblige à trouver des arguments et des connecteurs (« certes », « en revanche », « par conséquent »). C’est le meilleur entraînement ludique à l’oral du DELF B2.

Viser le niveau avancé ➜ s’entraîner au niveau B2

Jouer seul ou en ligne

Pas de partenaire ? Plusieurs formats fonctionnent très bien en solo.

Les jeux de lettres quotidiens. Les variantes françaises du jeu où l’on devine un mot en six essais proposent une grille par jour. Cinq minutes suffisent, et l’habitude quotidienne compte plus que la durée.

Les variantes françaises du jeu où l’on devine un mot en six essais proposent une grille par jour. Cinq minutes suffisent, et l’habitude quotidienne compte plus que la durée. Les virelangues. Dire « Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ? » le plus vite possible est un jeu de prononciation. Notre sélection de 30 virelangues classés par son permet de cibler les sons qui vous posent problème.

Dire « Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ? » le plus vite possible est un jeu de prononciation. Notre sélection de 30 virelangues classés par son permet de cibler les sons qui vous posent problème. Les jeux vidéo en français. Passez la langue de vos jeux en français, sous-titres compris. Les jeux d’aventure et de rôle, riches en dialogues, sont les plus utiles à partir du B1.

Passez la langue de vos jeux en français, sous-titres compris. Les jeux d’aventure et de rôle, riches en dialogues, sont les plus utiles à partir du B1. Les quiz et exercices ludiques. Des plateformes comme TV5Monde Apprendre ou les applications à séries quotidiennes proposent des activités courtes sous forme de jeu. Elles complètent un travail structuré, sans le remplacer.

Pour comparer les outils en ligne, consultez notre top 10 des meilleurs sites pour apprendre le français.

Relier les jeux aux épreuves du DELF

Le DELF compte quatre épreuves, chacune notée sur 25 points : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite et production orale. Un jeu ne remplace pas un entraînement en conditions réelles, mais il muscle chaque compétence.

Épreuve du DELF Jeux utiles Ce que le jeu entraîne Compréhension de l’oral Bingo des nombres, Jacques a dit Repérer une information précise à l’écoute Compréhension des écrits Mots croisés, mots fléchés Comprendre une définition, connaître des synonymes Production écrite Cadavre exquis, Scrabble, petit bac Structure de la phrase, accords, vocabulaire Production orale Taboo, portrait chinois, débat minuté Reformuler, justifier, argumenter

Pour enrichir votre petit bac avec le lexique de l’examen, appuyez-vous sur notre liste de 50 mots clés du vocabulaire du DELF.

S’entraîner en conditions d’examen ➜ passer un examen blanc du DELF

Les erreurs qui rendent le jeu inutile

Jouer sans rien noter. Un mot découvert pendant une partie s’oublie le lendemain. Gardez un carnet ou une note sur votre téléphone, et relisez-la avant la partie suivante.

Un mot découvert pendant une partie s’oublie le lendemain. Gardez un carnet ou une note sur votre téléphone, et relisez-la avant la partie suivante. Rester toujours au même niveau. Si vous gagnez sans effort, le jeu ne vous apprend plus rien. Ajoutez une contrainte : un temps plus court, une catégorie plus difficile, un mot interdit de plus.

Si vous gagnez sans effort, le jeu ne vous apprend plus rien. Ajoutez une contrainte : un temps plus court, une catégorie plus difficile, un mot interdit de plus. Traduire dans sa langue. Pendant un Taboo ou un Time’s Up, expliquer un mot dans sa langue maternelle supprime tout l’intérêt. La règle d’or : tout en français, même quand c’est difficile.

Pendant un Taboo ou un Time’s Up, expliquer un mot dans sa langue maternelle supprime tout l’intérêt. La règle d’or : tout en français, même quand c’est difficile. Choisir un jeu trop dur. Des mots croisés au niveau A2 découragent. Mieux vaut un jeu simple bien joué qu’un jeu ambitieux abandonné.

Des mots croisés au niveau A2 découragent. Mieux vaut un jeu simple bien joué qu’un jeu ambitieux abandonné. Laisser passer toutes les erreurs. Corriger chaque phrase casse le rythme, mais ne rien corriger installe les fautes. Notez les erreurs et revenez-y à la fin de la partie.

Une semaine type : 15 minutes de jeu par jour

Le jeu marche mieux en petites doses régulières qu’en longue soirée une fois par mois. Voici un exemple pour un apprenant de niveau B1 :

Jour Jeu Objectif Lundi Jeu de lettres quotidien Orthographe, vocabulaire Mardi Petit bac (seul, avec chronomètre) Vocabulaire par thème Mercredi Virelangues Prononciation Jeudi Ni oui ni non (avec un partenaire) Reformuler à l’oral Vendredi Portrait chinois écrit Conditionnel, justification Week-end Time’s Up ou Taboo en groupe Oral spontané

Si vous préparez un examen, gardez au moins une séance par semaine pour un vrai sujet chronométré : le jeu donne l’aisance, l’entraînement donne la méthode.

FAQ

Quels sont les meilleurs jeux pour apprendre le français quand on débute ? Au niveau A1 et A2, les jeux aux règles simples marchent le mieux : le pendu pour l’alphabet, le memory pour le vocabulaire et le genre des mots, le bingo pour les nombres, Qui est-ce ? pour les questions et la description. Peut-on apprendre le français seulement en jouant ? Non. Les jeux aident à retenir le vocabulaire et à oser parler, mais ils ne remplacent pas l’étude de la grammaire, la lecture et l’écoute de documents authentiques. Ils sont un complément régulier à un apprentissage structuré. Quels jeux de société aident à apprendre le français entre adultes ? Taboo, Time’s Up, Dixit et le Scrabble sont les plus utiles entre adultes, à partir du niveau B1. Ils obligent à définir, à reformuler et à chercher le mot juste, des compétences évaluées à l’oral comme à l’écrit. Combien de temps faut-il jouer par jour pour progresser ? Une quinzaine de minutes par jour suffit si c’est régulier et si vous notez les mots nouveaux. La régularité compte plus que la durée d’une séance. Les jeux aident-ils à préparer le DELF ? Oui, pour l’aisance et le vocabulaire. Taboo et le débat minuté préparent la production orale, le cadavre exquis et le Scrabble la production écrite. Il faut toutefois s’entraîner aussi sur de vrais sujets, dans le temps de l’examen.

Sources