Combien de temps faut-il pour apprendre le français (et atteindre le niveau B2) ?

« Combien de temps pour apprendre le français ? » La réponse honnête tient en une fourchette : environ 600 heures d’apprentissage guidé pour passer de zéro au niveau B2, réparties très différemment selon votre langue maternelle, votre régularité et votre exposition au français. Voici le détail palier par palier, de l’A1 au B2, et les leviers qui font vraiment gagner du temps.

C’est la première question que se pose tout apprenant, et la plus difficile à répondre honnêtement : combien de temps pour parler français ? La réponse dépend tellement de qui vous êtes qu’un chiffre unique serait mensonger. Un hispanophone et un anglophone ne partent pas du même point ; deux heures par semaine ou deux heures par jour ne mènent pas au même résultat en un an. Il existe pourtant un repère solide, issu du Cadre européen commun de référence pour les langues, pour situer l’effort réel. Pour vous situer dès maintenant et travailler au bon niveau, vous pouvez vous entraîner au français de l’A1 au B2 avec des parcours calibrés sur cette échelle. Voici ce que représentent vraiment les heures derrière chaque palier, et les facteurs qui font que la durée varie du simple au triple.

Sommaire

La réponse courte, et pourquoi elle est trompeuse

En moyenne, il faut compter autour de 600 heures d’apprentissage guidé pour passer de débutant complet au niveau B2, celui qui permet d’étudier, de travailler et de vivre en français sans blocage majeur. C’est le chiffre le plus utile à retenir, mais il demande deux précautions.

D’abord, ces heures sont des heures de cours ou de travail encadré, pas votre temps total. En pratique, il faut y ajouter les révisions, les exercices, l’écoute et la lecture personnelles, ce qui multiplie souvent le total par deux. Ensuite, la moyenne écrase des écarts énormes : un lusophone motivé, en immersion, peut atteindre le B2 bien plus vite qu’un apprenant dont la langue maternelle n’a aucune parenté avec le français et qui étudie une heure par semaine. Le nombre d’heures est fixe ; le nombre de mois pour les accumuler, non.

Le repère de référence : les heures par niveau

Le CECRL décrit six niveaux, de l’A1 (grand débutant) au C2 (maîtrise quasi native). Les instituts de langue publient des fourchettes d’heures d’apprentissage guidé pour atteindre chacun de ces paliers depuis zéro. Elles varient d’un organisme à l’autre, mais convergent vers les ordres de grandeur suivants.

Niveau CECRL Ce que vous savez faire Heures guidées cumulées (depuis zéro) A1 (débutant) Vous présenter, poser des questions simples, comprendre des consignes courtes ≈ 60 à 100 h A2 (élémentaire) Échanger sur le quotidien, décrire votre environnement, gérer des situations courantes ≈ 160 à 200 h B1 (indépendant) Vous débrouiller en voyage, raconter, expliquer un projet, donner votre avis simplement ≈ 360 à 400 h B2 (avancé) Argumenter, suivre un cours ou une réunion, comprendre un texte dense, nuancer ≈ 560 à 650 h

Heures d’apprentissage guidé cumulées pour atteindre chaque palier du français, de l’A1 au B2. Estimations d’après le CECRL et les instituts de langue.

La lecture importante est la pente. Passer de rien à l’A1 va vite, une centaine d’heures suffit à se faire comprendre dans les situations de base. Mais chaque palier suivant coûte plus cher que le précédent : il faut à peu près autant d’heures pour aller de B1 à B2 que pour partir de zéro et atteindre A2. C’est normal, on quitte le vocabulaire de survie pour entrer dans la nuance, l’implicite et l’argumentation.

Ce qui accélère ou ralentit votre progression

Deux apprenants qui suivent le même nombre d’heures peuvent progresser à des vitesses très différentes. Trois facteurs pèsent plus que tous les autres.

Votre langue maternelle

C’est le facteur que vous ne choisissez pas, et le plus déterminant. Un italophone, un hispanophone ou un lusophone reconnaît d’emblée une large part du lexique français et retrouve des structures grammaticales familières : il avance vite au début. Un anglophone bénéficie de milliers de mots communs, mais bute sur la grammaire et la prononciation. Un locuteur d’une langue sans parenté, arabe, chinois, russe ou japonais par exemple, part de plus loin et doit fournir davantage d’heures pour le même palier. Ce n’est pas une question de talent, mais de distance entre les deux langues.

La régularité, plus que l’intensité

Le cerveau consolide une langue par exposition répétée, pas par gavage ponctuel. Trente minutes par jour font progresser plus sûrement que trois heures le dimanche. Un rythme régulier transforme les 600 heures théoriques en acquis durables ; les sessions espacées obligent à réapprendre sans cesse ce qu’on oublie entre deux fois. La constance est le vrai accélérateur.

L’exposition en dehors des cours

Les heures guidées ne sont que la colonne vertébrale. Ce qui fait la différence, c’est le français que vous vous imposez en plus : séries en version originale, podcasts, lectures, conversations réelles. Un apprenant qui vit en France ou entoure ses journées de français atteint le B2 en bien moins de mois qu’un apprenant qui n’ouvre le français qu’à l’heure du cours, même à nombre d’heures encadrées égal.

Combien de temps pour chaque palier, de l’A1 au B2

Traduire les heures en durée réelle suppose de fixer un rythme. Prenons un apprenant régulier qui consacre environ cinq heures par semaine au français, cours et travail personnel confondus. Voici ce que cela donne, palier par palier, à ajuster selon votre langue de départ.

Atteindre l’A1 demande quelques mois. On y pose les fondations : alphabet, présent, questions simples, vocabulaire du quotidien. C’est le moment de réviser le français niveau A1 avec des exercices courts et fréquents pour ancrer les bases.

demande quelques mois. On y pose les fondations : alphabet, présent, questions simples, vocabulaire du quotidien. C’est le moment de réviser le français niveau A1 avec des exercices courts et fréquents pour ancrer les bases. Atteindre l’A2 prolonge l’effort de plusieurs mois supplémentaires. On élargit le vocabulaire, on manie le passé composé et le futur, on tient une conversation simple. Un travail ciblé sur ce palier permet de s’entraîner au niveau A2 sans laisser de trous.

prolonge l’effort de plusieurs mois supplémentaires. On élargit le vocabulaire, on manie le passé composé et le futur, on tient une conversation simple. Un travail ciblé sur ce palier permet de s’entraîner au niveau A2 sans laisser de trous. Atteindre le B1 représente souvent le cap de la première année pour un apprenant assidu, davantage sinon. On devient autonome, on argumente simplement, on comprend l’essentiel d’un texte ou d’un échange. Pour sécuriser ce niveau, il est utile de réviser le français niveau B1 en travaillant la production écrite et orale.

représente souvent le cap de la première année pour un apprenant assidu, davantage sinon. On devient autonome, on argumente simplement, on comprend l’essentiel d’un texte ou d’un échange. Pour sécuriser ce niveau, il est utile de réviser le français niveau B1 en travaillant la production écrite et orale. Atteindre le B2 demande, après le B1, presque autant d’heures que tout le chemin précédent réuni. On entre dans la nuance, l’implicite, l’argumentation construite. C’est le niveau visé pour l’université ou la naturalisation, et celui où il faut s’entraîner au niveau B2 sur des supports denses et variés.

Se situer et progresser ➜ S’entraîner au DELF et au TCF

Viser le B2 : pour quel usage, en combien de temps

Le B2 n’est pas un objectif abstrait. C’est le niveau exigé dans plusieurs démarches concrètes, ce qui explique pourquoi tant d’apprenants s’y fixent. Depuis le 1er janvier 2026, la demande de naturalisation française requiert un niveau B2 à l’oral et à l’écrit, contre B1 auparavant. Pour intégrer une université française, la plupart des formations demandent un B2, parfois un C1 pour les cursus littéraires. Le B2 est donc la ligne d’arrivée réaliste et suffisante pour la grande majorité des projets d’installation ou d’études.

Combien de temps pour l’atteindre ? Pour un débutant complet, comptez de un à deux ans avec un rythme soutenu et régulier, moins si vous êtes en immersion ou si votre langue maternelle est proche du français, davantage si vous progressez à petites doses. Si vous partez déjà d’un B1, le dernier tronçon représente environ 200 heures d’apprentissage guidé : c’est un objectif de quelques mois, à condition de travailler les épreuves telles qu’elles tombent. Le meilleur moyen de vérifier que votre B2 est prêt le jour de l’examen est de passer un examen blanc du DELF en conditions réelles, pour mesurer l’écart qui reste avant de le combler.

Comment apprendre plus vite sans bâcler

On ne triche pas avec les heures, mais on peut faire en sorte que chacune compte double. Quatre habitudes séparent les apprenants qui stagnent de ceux qui avancent.

Fixer un rythme quotidien tenable. Mieux vaut vingt minutes chaque jour, qu’on tient sur un an, que deux heures qu’on abandonne au bout d’un mois. La régularité bat l’intensité sur la durée.

Mieux vaut vingt minutes chaque jour, qu’on tient sur un an, que deux heures qu’on abandonne au bout d’un mois. La régularité bat l’intensité sur la durée. Exposer ses oreilles très tôt. Écouter du français authentique dès l’A2, même sans tout comprendre, entraîne l’oreille au rythme et aux sons. La compréhension orale est souvent le point faible au B2 : elle se travaille en amont, pas la veille de l’examen.

Écouter du français authentique dès l’A2, même sans tout comprendre, entraîne l’oreille au rythme et aux sons. La compréhension orale est souvent le point faible au B2 : elle se travaille en amont, pas la veille de l’examen. Produire, pas seulement recevoir. Comprendre une langue va plus vite que la parler. Écrire quelques lignes chaque jour et chercher des occasions de parler force le cerveau à mobiliser ce qu’il connaît, et révèle les lacunes à combler.

Comprendre une langue va plus vite que la parler. Écrire quelques lignes chaque jour et chercher des occasions de parler force le cerveau à mobiliser ce qu’il connaît, et révèle les lacunes à combler. Viser un objectif daté. S’inscrire à un examen ou se fixer une échéance transforme un apprentissage flottant en projet. Un objectif concret structure les révisions et maintient la motivation quand la progression ralentit, ce qui arrive toujours au niveau intermédiaire.

Pour prolonger, deux ressources aident à cadrer l’effort : notre sélection des meilleurs sites pour apprendre le français et, si votre objectif est la certification, notre guide ultime du DELF B1 qui détaille les épreuves palier par palier.

FAQ

Combien de temps faut-il pour apprendre le français ? Pour passer de débutant complet au niveau B2, comptez environ 600 heures d’apprentissage guidé, à multiplier par deux si l’on ajoute le travail personnel. En durée réelle, cela représente souvent un à deux ans à raison de quelques heures par semaine, moins en immersion ou si votre langue maternelle est proche du français. Combien d’heures pour atteindre le niveau B2 en français ? Les instituts de langue estiment le B2 autour de 560 à 650 heures d’apprentissage guidé depuis zéro. Si vous partez déjà d’un niveau B1, il reste environ 200 heures pour franchir le dernier palier, car chaque niveau demande plus d’heures que le précédent. Quelle langue maternelle apprend le français le plus vite ? Les locuteurs de langues romanes, italien, espagnol, portugais ou roumain, progressent le plus vite au début grâce à la proximité du vocabulaire et de la grammaire. Les anglophones avancent bien aussi grâce au lexique commun. Les langues sans parenté avec le français demandent davantage d’heures pour le même niveau. Peut-on apprendre le français en trois mois ? En trois mois de travail intensif et en immersion, un débutant peut atteindre un A2, parfois amorcer le B1, c’est-à-dire se débrouiller au quotidien. Atteindre un B2 solide en trois mois depuis zéro n’est pas réaliste : ce niveau suppose plusieurs centaines d’heures d’exposition et de pratique. Quel niveau de français faut-il pour la naturalisation ou pour étudier en France ? Depuis le 1er janvier 2026, la naturalisation française exige un niveau B2 à l’oral et à l’écrit. La plupart des universités françaises demandent également un B2, parfois un C1 pour les filières littéraires. Vérifiez toujours le niveau requis auprès des sources officielles, car les exigences peuvent évoluer.

Sources