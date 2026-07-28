Français familier : 40 mots d’argot du quotidien à comprendre
Vous suivez vos cours, vous comprenez votre professeur, et puis vous regardez une série française et tout s’effondre : les personnages parlent une langue que le manuel ne vous a jamais montrée. « J’ai la flemme », « ce mec est relou », « je suis crevé », « on se fait une teuf ». Ce français, personne ne l’enseigne vraiment, et pourtant c’est celui que les gens emploient pour de bon, à la maison, entre amis, dans la rue. Vous pouvez apprendre le français en ligne sur des parcours calés sur le CECRL, mais pour comprendre le français parlé, il faut aussi apprivoiser le registre familier. Voici 40 mots et expressions courants, classés par thème, avec leur sens et le bon moment pour les employer, plus ce qu’il faut savoir sur l’argot et le verlan, et un garde-fou essentiel avant le DELF.
Sommaire
- Français standard, familier, argot : où est la frontière
- 40 mots du français familier, classés par thème
- Le verlan, mode d’emploi
- Les mots des jeunes générations
- Familier et DELF : comprendre oui, employer avec prudence
- Les erreurs à éviter avec le français familier
- FAQ
Français standard, familier, argot : où est la frontière
Le français, comme toute langue vivante, se parle sur plusieurs registres. Le même message change de mots selon la personne à qui l’on s’adresse et la situation. « Je suis très fatigué » en français standard devient « je suis crevé » entre amis, et « je suis lessivé » avec une nuance encore plus relâchée. Le sens ne bouge pas, le niveau de langue, si.
On distingue trois grands registres. Le soutenu appartient à l’écrit littéraire et aux situations très formelles. Le courant (ou standard) est le français neutre, celui des cours, des documents administratifs, des médias : c’est la base à maîtriser. Le familier est celui de la conversation détendue, entre proches. Le vocabulaire de cet article relève de ce dernier registre.
Restent deux mots que l’on confond souvent. L’argot désignait à l’origine le langage codé d’un groupe (métiers, milieux, quartiers) ; aujourd’hui, dans l’usage courant, on appelle « argot » l’ensemble des mots très familiers du quotidien, comme « fric » pour l’argent ou « bouffer » pour manger. Le verlan, lui, est un procédé : il consiste à inverser les syllabes d’un mot (« femme » donne « meuf »). Tout verlan est familier, mais tout mot familier n’est pas du verlan.
40 mots du français familier, classés par thème
Voici quarante mots et tournures que vous entendrez pour de vrai, regroupés par situation. Pour chacun, l’équivalent standard et une remarque d’usage. Inutile de tout mémoriser d’un coup : commencez par les thèmes qui reviennent le plus dans votre quotidien.
Le travail et l’argent
|Familier
|Sens (français standard)
|bosser
|travailler. « Je bosse jusqu’à 18 h. »
|le boulot / le taf
|le travail, l’emploi. « J’ai trouvé un nouveau boulot. »
|le fric / la thune / le pognon
|l’argent. « Ça coûte un max de fric. »
|être fauché
|ne plus avoir d’argent. « Je suis fauché jusqu’à la fin du mois. »
|un boss
|un patron, un supérieur. « Mon boss est plutôt cool. »
Les gens
|Familier
|Sens (français standard)
|un mec
|un homme, un type. « Tu connais ce mec ? »
|une nana
|une femme, une fille. « Une nana très sympa. »
|un gosse / un gamin
|un enfant. « Ils ont deux gosses. »
|un pote
|un ami, un copain. « Je sors avec des potes. »
|un flic
|un policier. « Il y avait des flics partout. »
Manger, dormir, la maison
|Familier
|Sens (français standard)
|bouffer
|manger. « On va bouffer un morceau ? »
|la bouffe
|la nourriture, le repas. « La bouffe était bonne. »
|pioncer / roupiller
|dormir. « J’ai pioncé tout l’après-midi. »
|la baraque
|la maison. « Ils ont une grande baraque. »
|la bagnole / la caisse
|la voiture. « Sa bagnole est en panne. »
|les fringues
|les vêtements. « J’ai acheté des fringues. »
Les émotions et les réactions
|Familier
|Sens (français standard)
|kiffer
|aimer, apprécier beaucoup. « Je kiffe cette chanson. »
|en avoir marre / en avoir ras-le-bol
|être excédé, ne plus supporter. « J’en ai marre d’attendre. »
|être crevé / être lessivé
|être épuisé. « Je suis crevé, je vais me coucher. »
|avoir la flemme
|ne pas avoir envie de faire un effort. « J’ai la flemme de sortir. »
|râler
|se plaindre, protester. « Il râle tout le temps. »
|c’est chaud
|c’est difficile ou risqué. « Finir à temps, c’est chaud. »
Sortir, s’amuser, la vie de tous les jours
|Familier
|Sens (français standard)
|une teuf
|une fête, une soirée. « On organise une teuf samedi. »
|se marrer / rigoler
|rire, s’amuser. « On s’est bien marrés. »
|galérer / la galère
|avoir des difficultés ; une situation pénible. « Quelle galère, ce trajet ! »
|se planter
|échouer, se tromper. « Je me suis planté à l’examen. »
|un truc / un machin / un bidule
|une chose dont on ne dit pas le nom. « Passe-moi ce truc. »
|laisse tomber
|oublie ça, n’insiste pas. « Laisse tomber, ce n’est pas grave. »
|ça marche
|d’accord, entendu. « On se voit à 20 h ? Ça marche. »
|un bouquin
|un livre. « Un bon bouquin pour les vacances. »
Le verlan, mode d’emploi
Le verlan est un jeu de langue devenu un vrai réflexe à l’oral, surtout chez les jeunes et dans les villes. Le principe est simple : on inverse les syllabes d’un mot. Le mot « verlan » lui-même est le verlan de « l’envers », ce qui résume tout. « Femme » devient « meuf », « lourd » devient « relou », « louche » devient « chelou ».
Quelques formes reviennent si souvent qu’elles font désormais partie du langage courant, et qu’on les trouve même dans les dictionnaires :
|Verlan
|Mot d’origine
|Sens
|meuf
|femme
|une femme, une fille, ou sa compagne
|relou
|lourd
|pénible, agaçant
|chelou
|louche
|bizarre, suspect
|ouf
|fou
|incroyable, dingue. « Un truc de ouf. »
|vénère
|énervé
|en colère. « Il est vénère. »
|cimer
|merci
|merci (ton complice ou ironique)
Deux conseils. D’abord, le verlan se comprend bien plus qu’il ne se produit : inutile de fabriquer vos propres inversions, elles sonneraient faux. Retenez les formes déjà consacrées et laissez les autres de côté. Ensuite, le verlan appartient au registre le plus relâché : parfait entre amis, à bannir dès qu’un minimum de tenue est attendu.
Les mots des jeunes générations
La langue des adolescents et des jeunes adultes évolue vite, portée par les réseaux et la musique. Certains mots récents sont devenus si répandus qu’un apprenant les croise dès qu’il écoute du français vivant. En voici quelques-uns, à comprendre sans forcément les employer :
- avoir le seum : être très déçu, dégoûté, en rogne. « J’ai raté mon train, j’ai le seum. »
- wesh : interjection de salutation ou d’étonnement selon le ton. « Wesh, ça va ? »
- chiller : se détendre, ne rien faire (de l’anglais to chill). « On chille à la maison. »
- être chaud pour : être motivé, partant. « Je suis chaud pour venir. »
- grave : employé seul, il veut dire « tout à fait, complètement ». « Tu es d’accord ? Grave. »
- c’est quoi le délire ? : qu’est-ce qui se passe, c’est quoi cette histoire ?
Ces mots ont une durée de vie variable et une forte coloration générationnelle. Employés par un apprenant au mauvais moment, ils peuvent sonner artificiels. Le bon réflexe : les reconnaître à l’écoute, et attendre d’être vraiment à l’aise avant de les placer soi-même.
Familier et DELF : comprendre oui, employer avec prudence
C’est le point le plus important pour un candidat. Le français familier est un atout en compréhension et un piège en production si on le manie mal. Aux épreuves de compréhension orale du DELF, les documents mettent en scène des conversations naturelles : un dialogue entre amis, un message vocal, une interview détendue. Comprendre « j’ai la flemme » ou « c’est relou » vous fait gagner un temps précieux et évite le décrochage sur une phrase entière.
En production, la règle est inverse. À l’écrit du DELF, la copie attend un français standard, voire soutenu : un mot familier y est une faute de registre, sanctionnée. À l’oral, la nuance est plus fine. Une touche de familier bien dosée peut rendre un échange plus naturel au B2, mais l’examinateur évalue votre capacité à adapter votre langue à la situation, pas votre stock d’argot. Un « c’est sympa » passe ; « c’est trop ouf » dans un exposé formel dénote.
Pour travailler ce réflexe en conditions réelles, entraînez-vous sur des examens blancs du DELF et du TCF : ils exposent aux registres variés des documents authentiques. Et consolidez la base standard, celle qui doit rester votre défaut, avec des parcours pour réviser le français niveau B1 puis vous entraîner au niveau B2.
Les erreurs à éviter avec le français familier
Trois pièges guettent l’apprenant qui découvre ce registre.
- Confondre familier et vulgaire. Le familier est détendu, pas grossier. « Bouffer » ou « une teuf » se disent sans problème ; d’autres mots, plus crus, ne s’emploient qu’entre intimes et jamais avec un inconnu. Dans le doute, restez sur les mots de cet article, qui sont familiers sans être choquants.
- Employer le familier au mauvais endroit. C’est la faute de registre. Le même mot, juste entre amis, devient déplacé dans un cadre formel. C’est le même souci de contexte que pour les expressions idiomatiques françaises, à réserver elles aussi à l’oral entre proches.
- Se fier à un mot qui ressemble à sa langue. Certains mots familiers viennent de l’anglais (« chiller », « un boss ») mais changent d’usage. Comme avec les faux amis en français, la ressemblance de surface peut tromper : vérifiez toujours le sens réel et le registre avant d’adopter un mot.
FAQ
Le français familier est le registre de la conversation détendue, entre proches : « bosser », « une bagnole », « avoir la flemme ». L’argot désignait à l’origine le langage codé d’un groupe social ou professionnel ; dans l’usage courant d’aujourd’hui, on appelle « argot » les mots très familiers du quotidien. En pratique, les deux se recoupent largement : la plupart des mots d’argot courants relèvent du registre familier.
Cela dépend de l’épreuve. À l’écrit, non : la copie attend un français standard, et un mot familier y compte comme une faute de registre. À l’oral, une touche mesurée peut rendre un échange plus naturel au niveau B2, mais l’examinateur évalue surtout votre capacité à adapter votre langue à la situation. En compréhension, en revanche, connaître le familier est un vrai atout, car les documents audio reproduisent des conversations réelles.
Le verlan est un procédé qui consiste à inverser les syllabes d’un mot : « femme » devient « meuf », « lourd » devient « relou », « louche » devient « chelou ». Le mot « verlan » est lui-même le verlan de « l’envers ». Quelques formes sont entrées dans le langage courant et figurent dans les dictionnaires, mais le verlan reste un registre très relâché, à réserver aux situations informelles.
L’écoute est la meilleure école : séries, films, podcasts et vidéos en français exposent au registre familier dans son contexte réel, ce qui aide à saisir non seulement le sens des mots, mais aussi les situations où on les emploie. Notez les expressions qui reviennent, vérifiez leur sens et leur registre dans un dictionnaire fiable, et commencez par les comprendre avant de chercher à les produire vous-même.
Oui, à condition de l’employer au bon endroit. Le registre familier fait pleinement partie de la langue française : il n’a rien d’incorrect entre amis ou en famille. Il devient une erreur seulement lorsqu’il apparaît là où l’on attend du français standard, comme un document professionnel, un entretien ou une copie d’examen. Tout est une question de contexte.
Sources
- Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL, CNRS) : définitions, registres et étymologie des mots « familier », « argot » et « verlan ». cnrtl.fr. Consulté le 28 juillet 2026.
- Académie française : remarques sur le bon usage et les niveaux de langue. academie-francaise.fr. Consulté le 28 juillet 2026.
- Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), Conseil de l’Europe : descripteurs des niveaux A1 à B2, dont l’adaptation du registre à la situation de communication. coe.int. Consulté le 28 juillet 2026.
- Compléments lexicographiques usuels sur le sens et le registre des mots familiers : dictionnaires Larousse et Le Robert.