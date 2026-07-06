Les faux amis en français : 40 mots qui trompent les apprenants

« Actuellement » ne veut pas dire « actually », une « librairie » n’est pas une « library » et « sensible » n’est pas « sensible » : le français est truffé de mots qui ressemblent à votre langue mais changent de sens. Voici 40 faux amis expliqués, classés par langue source, avec le vrai sens et le mot juste à employer.

Un apprenant lit « la conférence a lieu à la librairie » et se réjouit : une conférence à la bibliothèque, parfait. Sauf qu’une librairie, en français, est un magasin où l’on achète des livres, pas où l’on les emprunte. Ce petit décalage a un nom : le faux ami. Ce sont ces mots qui ressemblent à un mot de votre langue, qui donnent l’impression de comprendre, et qui vous font dire ou comprendre l’inverse de ce qui est visé. Le piège est d’autant plus vicieux qu’il ne ressemble pas à une difficulté : le mot semble transparent. Pour travailler ce vocabulaire piégeux à votre rythme, vous pouvez apprendre le français en ligne avec des parcours adaptés à votre niveau. Voici 40 faux amis parmi les plus courants, classés par langue source, avec leur vrai sens en français et le mot juste à employer.

Sommaire

Un faux ami, c’est quoi exactement

Un faux ami est un mot qui ressemble, par sa forme ou son origine, à un mot d’une autre langue, mais qui n’a pas le même sens. « Actuellement » et l’anglais « actually » viennent bien du même mot latin, pourtant l’un veut dire « en ce moment » et l’autre « en réalité ». La parenté visuelle est réelle ; l’équivalence de sens ne l’est pas.

Il faut distinguer deux familles. Le faux ami complet ne partage aucun sens avec le mot ressemblant : « rester » n’a rien à voir avec « to rest ». Le faux ami partiel partage un sens mais pas tous les autres : « expérience » traduit à la fois « experience » et « experiment », ce qui suffit à créer des contresens. Les seconds sont les plus dangereux, car ils fonctionnent une fois sur deux et endorment la vigilance.

Les tableaux qui suivent se lisent dans le même sens à chaque fois : le mot français, ce que vous croyez qu’il veut dire à cause de votre langue, son vrai sens en français, puis le mot correct pour exprimer l’idée que vous aviez en tête.

Les faux amis anglais et français

Ce sont les plus connus, parce que l’anglais et le français partagent des milliers de mots d’origine latine ou normande. Cette proximité aide énormément, mais elle piège aussi les anglophones plus souvent qu’ils ne le croient.

Mot français On croit que ça veut dire… Vrai sens en français Pour dire l’idée visée Actuellement Actually (en réalité) En ce moment, à présent en fait, en réalité Éventuellement Eventually (finalement) Peut-être, le cas échéant finalement, à terme Librairie Library (bibliothèque) Magasin qui vend des livres bibliothèque Rester To rest (se reposer) Demeurer, ne pas partir se reposer Attendre To attend (assister à) Patienter, espérer la venue de assister à Sensible Sensible (raisonnable) Qui ressent fortement, émotif raisonnable, sensé Monnaie Money (argent) Pièces, appoint rendu argent Déception Deception (tromperie) Désappointement, désillusion tromperie, duperie Blesser To bless (bénir) Faire une blessure, vexer bénir Pain Pain (douleur) Aliment de farine cuite douleur, peine Location Location (emplacement) Fait de louer un logement emplacement, lieu Assister (à) To assist (aider) Être présent, participer aider, assister quelqu’un

Les faux amis espagnol et français

Espagnol et français sont deux langues sœurs, très proches. C’est un atout considérable pour un hispanophone qui apprend le français, mais quelques mots identiques cachent des sens bien différents.

Mot français On croit que ça veut dire… Vrai sens en français Pour dire l’idée visée Salir Salir (sortir) Rendre sale, tacher sortir Entendre Entender (comprendre) Percevoir un son comprendre Quitter Quitar (enlever, retirer) Partir d’un lieu, laisser enlever, retirer Subir Subir (monter) Endurer, supporter contre son gré monter Constipé Constipado (enrhumé) Qui a du mal à aller à la selle enrhumé Nombre Nombre (nom, prénom) Quantité, chiffre nom, prénom Carte Carta (lettre) Carton, plan, menu lettre, courrier Large Largo (long) D’une grande largeur long Débile Débil (faible) Stupide, idiot (familier) faible Gâteau Gato (chat) Pâtisserie sucrée chat

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Les faux amis italien et français

L’italien ajoute ses propres pièges, souvent autour de mots très courants du quotidien. Un italophone reconnaît la moitié du lexique français d’emblée, ce qui rend les faux amis encore plus traîtres.

Mot français On croit que ça veut dire… Vrai sens en français Pour dire l’idée visée Sale Sale (sel) Qui n’est pas propre sel Fermer Fermare (arrêter) Clore, boucler arrêter, stopper Morbide Morbido (doux, moelleux) Malsain, qui évoque la mort doux, moelleux Cantine Cantina (cave à vin) Réfectoire, restaurant collectif cave Confettis Confetti (dragées) Petits ronds de papier de fête dragées

Les faux amis partiels, les plus sournois

Certains mots ne sont pas faux tout le temps. Ils sont justes dans un sens et faux dans un autre, ce qui les rend particulièrement difficiles à repérer. Trois exemples reviennent souvent dans les productions d’apprenants.

Expérience. Le mot traduit « experience » (le vécu) mais aussi « experiment » (l’essai scientifique). « J’ai fait une expérience en chimie » est correct ; ce n’est donc pas un contresens, mais l’apprenant qui n’attend qu’un seul sens se trouve désorienté.

Le mot traduit « experience » (le vécu) mais aussi « experiment » (l’essai scientifique). « J’ai fait une expérience en chimie » est correct ; ce n’est donc pas un contresens, mais l’apprenant qui n’attend qu’un seul sens se trouve désorienté. Important. Il veut dire « important » au sens de « qui compte », mais aussi « de grande taille, considérable » : « une somme importante » signifie une grosse somme, pas une somme qui compte moralement.

Il veut dire « important » au sens de « qui compte », mais aussi « de grande taille, considérable » : « une somme importante » signifie une grosse somme, pas une somme qui compte moralement. Histoire. Le mot recouvre « history » (le passé, la discipline) et « story » (le récit, le conte). « Raconter une histoire » n’a rien d’historique.

Les faux amis au DELF et au TCF

Aux examens officiels de français, le faux ami n’est pas une curiosité : c’est une source réelle de points perdus. À la compréhension écrite du DELF B1 ou B2, un seul mot mal interprété peut faire basculer le sens d’un paragraphe, et donc la réponse à une question à choix multiple. Le candidat lit « la mesure a suscité la déception des habitants » et, s’il comprend « déception » comme « tromperie », il répond à côté.

À la production, écrite comme orale, l’enjeu est inverse : c’est vous qui risquez de placer le faux ami. Écrire « je suis très sensible aux chiffres » pour dire que vous êtes rationnel produit une phrase qui déroute le correcteur. Les grilles d’évaluation du DELF sanctionnent le lexique inadéquat, même quand la grammaire est juste. Repérer ses propres faux amis, langue source par langue source, est donc un entraînement rentable. Le meilleur moyen de les débusquer avant le jour J est de s’entraîner au DELF et au TCF sur des examens blancs, où les contresens se révèlent en conditions réelles. Pour le palier B2, souvent exigé pour l’université ou la naturalisation, l’entraînement au niveau B2 vous confronte à des textes denses où ces pièges sont les plus fréquents.

Comment déjouer un faux ami

On n’élimine pas les faux amis en les lisant une fois. Ils reviennent tant qu’on ne les a pas remplacés par le bon réflexe. Quatre habitudes font la différence.

Apprendre par paires. Ne mémorisez jamais le faux ami seul. Notez toujours le couple : « librairie = bookshop, et bibliothèque = library ». C’est en fixant les deux mots ensemble qu’on cesse de les confondre.

Ne mémorisez jamais le faux ami seul. Notez toujours le couple : « librairie = bookshop, et bibliothèque = library ». C’est en fixant les deux mots ensemble qu’on cesse de les confondre. Classer par langue source. Vos faux amis ne sont pas ceux d’un autre apprenant. Un anglophone butera sur « attendre », un hispanophone sur « salir ». Tenez une liste personnelle, propre à votre langue maternelle, et enrichissez-la à chaque erreur repérée.

Vos faux amis ne sont pas ceux d’un autre apprenant. Un anglophone butera sur « attendre », un hispanophone sur « salir ». Tenez une liste personnelle, propre à votre langue maternelle, et enrichissez-la à chaque erreur repérée. Se méfier des mots transparents. Paradoxalement, le vrai danger est le mot qui semble facile. Quand un mot français ressemble trop à votre langue, marquez un temps d’arrêt : c’est le profil type du faux ami.

Paradoxalement, le vrai danger est le mot qui semble facile. Quand un mot français ressemble trop à votre langue, marquez un temps d’arrêt : c’est le profil type du faux ami. Lire et écouter en contexte. Un mot rencontré dans une vraie phrase, plusieurs fois, finit par livrer son sens réel. La lecture régulière et l’écoute de français authentique corrigent les faux amis mieux qu’aucune liste.

Pour aller plus loin, croiser ces réflexes avec de bonnes ressources aide : notre sélection des meilleurs sites pour apprendre le français et notre guide des expressions idiomatiques françaises prolongent ce travail sur le vocabulaire réel, celui qui piège et qui, une fois maîtrisé, fait vraiment progresser.

FAQ

Qu’est-ce qu’un faux ami en français ? C’est un mot français qui ressemble à un mot d’une autre langue mais qui n’a pas le même sens. Par exemple, « actuellement » ressemble à l’anglais « actually », mais signifie « en ce moment » et non « en réalité ». La ressemblance donne une fausse impression de comprendre. Quels sont les faux amis anglais-français les plus fréquents ? Parmi les plus courants : « librairie » (bookshop, pas library), « actuellement » (currently, pas actually), « sensible » (émotif, pas sensible), « rester » (to stay, pas to rest), « attendre » (to wait, pas to attend) et « monnaie » (change, pas money). Ce sont ceux qui piègent le plus souvent à l’écrit. Les faux amis peuvent-ils faire perdre des points au DELF ou au TCF ? Oui. À la compréhension écrite, un faux ami mal interprété change le sens d’un texte et fausse la réponse. À la production, employer un faux ami crée un contresens que les grilles d’évaluation sanctionnent au titre du lexique inadéquat, même si la grammaire est correcte. Comment ne plus confondre les faux amis ? Apprenez-les par paires (le faux ami et le mot correct), tenez une liste propre à votre langue maternelle, et méfiez-vous des mots qui semblent trop transparents. Surtout, lisez et écoutez du français authentique : le contexte fixe le vrai sens bien mieux qu’une liste apprise par cœur. Les faux amis existent-ils dans toutes les langues ? Oui, dès que deux langues partagent des racines ou des emprunts. Le français en a avec l’anglais, l’espagnol, l’italien, le portugais, l’allemand et bien d’autres. Vos faux amis dépendent de votre langue source, d’où l’intérêt de repérer les vôtres plutôt que d’apprendre une liste générale.

Sources