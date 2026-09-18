Le DCL FLE : le diplôme de français du ministère de l’Éducation nationale

Le DCL FLE est le seul diplôme de français délivré directement par le ministère de l’Éducation nationale et signé par un recteur. Une épreuve unique de 2 h 30, un niveau attribué après coup selon la performance, 100 euros de droits d’inscription et une validité illimitée. Voici comment il fonctionne et à qui il convient.

Quand on cherche à faire reconnaître officiellement son niveau de français, trois noms reviennent systématiquement : le DELF, le TCF, le TEF. Un quatrième existe, beaucoup moins connu, et il est pourtant le seul à être délivré directement par le ministère de l’Éducation nationale et signé par un recteur d’académie : le DCL, diplôme de compétence en langue, dans sa spécialité français langue étrangère. Il fonctionne sur un principe que les autres examens n’appliquent pas : une seule épreuve de 2 h 30 pour tout le monde, et un niveau attribué après coup par le jury, de A2 à C1, en fonction de ce que le candidat a réellement produit. Avant de choisir votre examen, prenez le temps de comprendre ce qui distingue vraiment ces certifications, et de préparer le DELF et le TCF avec les bons outils.

Une précision de calendrier avant d’entrer dans le détail : le DCL FLE n’est organisé que trois fois par an. La prochaine session a lieu le 7 décembre 2026 et les inscriptions ferment le 7 octobre. Si ce diplôme correspond à votre projet, la décision se prend maintenant, pas en novembre.

Le DCL FLE en quatre chiffres : durée, tarif, niveaux délivrés et fréquence des sessions.

Sommaire

Le DCL FLE en bref : un diplôme, pas un test

Le DCL est un diplôme national professionnel créé pour les adultes. Il existe en treize langues et quatre spécialités : les langues étrangères classiques, les langues régionales, la langue des signes française, et le français, décliné lui-même en deux versions. Le DCL français langue étrangère couvre les niveaux A2 à C1. Le DCL français professionnel de premier niveau, plus court, ne délivre que les niveaux A1 et A2.

La distinction entre diplôme et test n’est pas cosmétique, et c’est elle qui explique la plupart des particularités du DCL. Un test de langue mesure un niveau à un instant donné et délivre une attestation qui se périme. Un diplôme sanctionne un acquis : une fois obtenu, il reste acquis. Le DCL est un diplôme, sa durée de validité est illimitée, et le candidat reçoit un document officiel signé par le recteur de son académie, portant mention du niveau obtenu et du descriptif des compétences validées.

Le ministère précise un point pratique qui change la vie des candidats : aucune démarche n’est à entreprendre pour recevoir le diplôme. Les services académiques l’envoient d’office. Il n’y a ni commande à passer, ni frais de duplicata à anticiper au moment de l’inscription.

L’originalité du DCL en une phrase. Là où les autres examens découpent l’évaluation en quatre épreuves séparées (compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite), le DCL propose une seule et même épreuve à tous les candidats et évalue les compétences de manière intégrée, à l’intérieur d’un scénario unique. Le ministère assume ce choix : il ne s’agit pas d’évaluer de façon isolée une succession de compétences, mais la capacité à agir en langue.

Avant de choisir votre examen ➜ passer un examen blanc du DELF

L’épreuve : 2 h 30, un scénario, six tâches enchaînées

L’épreuve du DCL FLE dure 2 heures 30. Elle prend la forme d’une étude de cas construite autour d’un scénario professionnel : le candidat reçoit une mission et doit la mener à bien en mobilisant le français comme il le ferait au travail. Le ministère décrit six opérations qui s’enchaînent.

Lire des documents fournis dans le dossier du scénario.

fournis dans le dossier du scénario. Écouter des documents audio liés à la même situation.

liés à la même situation. Traiter l’information obtenue , c’est-à-dire sélectionner, croiser et hiérarchiser ce qui sert la mission.

, c’est-à-dire sélectionner, croiser et hiérarchiser ce qui sert la mission. Exposer des conclusions à l’oral, devant un examinateur.

à l’oral, devant un examinateur. Argumenter ces conclusions , en répondant aux objections et aux demandes de précision.

, en répondant aux objections et aux demandes de précision. Rédiger un écrit de synthèse qui restitue le travail accompli.

Cette architecture a une conséquence directe sur la préparation, et c’est le point que beaucoup de candidats découvrent trop tard. Réviser des points de grammaire isolés ne suffit pas : ce qui est noté, c’est l’efficacité de la communication pour mener à bien la mission, puis la qualité linguistique de la prestation. Dans cet ordre. Un candidat qui commet quelques erreurs de conjugaison mais dont le message passe et dont l’argumentation tient debout est mieux placé qu’un candidat linguistiquement propre mais qui n’a pas compris ce qu’on lui demandait de faire.

L’autre effet pratique tient au format oral. Le DCL fait passer l’exposé et l’argumentation face à un examinateur, dans le prolongement immédiat des documents étudiés. Il n’y a pas de sujet tiré au sort ni de salle de préparation séparée comme au DELF : la préparation, c’est le travail sur le dossier, qui fait partie de l’épreuve. Pour s’entraîner utilement, mieux vaut donc travailler la production orale en continu et l’interaction argumentée plutôt que la récitation d’un exposé appris.

Travailler l’argumentation et la synthèse ➜ s’entraîner au niveau B2

De A2 à C1 : un niveau attribué, pas choisi

C’est la deuxième grande différence avec le DELF. Au DELF, on s’inscrit à un niveau précis, A1, A2, B1 ou B2, et l’on obtient ce niveau ou rien. Au DCL, le candidat ne choisit pas son niveau au moment de l’inscription. Le jury, composé d’inspecteurs, d’universitaires et d’examinateurs, détermine le niveau après l’épreuve, en fonction de la performance réalisée. Pour le DCL FLE, la fourchette va de A2 à C1.

Le résultat n’est pas une simple lettre. Le candidat consulte en ligne le niveau obtenu et un profil détaillé de ses compétences, qui exprime sa capacité à comprendre, rédiger, s’exprimer et interagir. Ce profil accompagne aussi le diplôme papier. Pour un dossier de candidature ou un entretien d’embauche, ce document est plus parlant qu’une mention sèche de niveau.

Ce fonctionnement explique le taux de réussite annoncé par le ministère, supérieur à 90 %. Le chiffre est spectaculaire mais il faut le lire correctement : il ne signifie pas que le DCL est facile, il signifie qu’un candidat ressort presque toujours avec un niveau certifié, puisqu’il n’y a pas de barre unique à franchir. Un candidat qui vise le B2 et produit une prestation de niveau B1 obtient un diplôme mentionnant B1. Il n’a pas échoué au sens administratif, mais il n’a pas obtenu ce dont il avait besoin.

DCL FLE et nationalité française : ce que dit la réglementation

Depuis le 1er janvier 2026, une demande de naturalisation ou une déclaration de nationalité par mariage exige un niveau B2, à l’oral comme à l’écrit. C’est un cran au-dessus du B1 qui suffisait jusqu’au 31 décembre 2025. Le relèvement découle du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, et l’arrêté du 22 décembre 2025 fixe la liste des justificatifs recevables.

Cet arrêté sépare nettement deux voies, et la distinction est décisive pour comprendre la place du DCL.

La voie des diplômes

Son article 1er admet quatre catégories de diplômes, dont « tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues ». Le ministère de l’Éducation nationale indique de son côté que le DCL FLE permet à des personnes de nationalité étrangère de faire reconnaître officiellement leur niveau de français par le ministère de l’intérieur, et qu’il couvre notamment le niveau B2 nécessaire à l’acquisition de la nationalité française. Un DCL FLE portant la mention B2 ou C1 relève donc de cette voie.

La voie des tests

Son article 2 impose aux tests linguistiques cinq critères cumulatifs : être enregistrés au répertoire spécifique, attester la maîtrise globale des compétences écrites et orales du B2 à travers quatre épreuves distinctes, se dérouler en présentiel dans un centre d’examen le même jour et en session unique, garantir une surveillance contre la fraude, et permettre le contrôle d’identité des candidats. L’article 3 ajoute que les attestations délivrées à l’issue de ces tests sont valables deux ans.

Voilà pourquoi le statut du DCL compte. Son épreuve intégrée ne se découpe pas en quatre épreuves distinctes : elle ne répondrait pas au critère de l’article 2 si on la jugeait comme un test. Mais le DCL est un diplôme, pas un test, et c’est l’article 1er qui s’applique. Conséquence concrète pour le candidat : son diplôme ne se périme pas, là où une attestation de TCF ou de TEF doit avoir moins de deux ans au moment du dépôt du dossier. Pour un projet de naturalisation qui mûrit sur plusieurs années, la différence est loin d’être théorique.

Un dossier de naturalisation se juge en préfecture, sur pièces. Avant de vous engager dans une préparation, vérifiez la fiche service-public correspondant à votre démarche et faites confirmer la recevabilité de votre justificatif par le service instructeur. Les niveaux exigés relèvent de la réglementation française et peuvent évoluer.

Connaître le niveau exigé pour votre démarche ➜ le niveau de français demandé pour la naturalisation en 2026

DCL, DELF, TCF, TEF : lequel pour quel projet

Les quatre examens certifient le même objet, le niveau de français, mais ils ne se ressemblent pas. Voici les éléments qui font réellement pencher la balance.

Critère DCL FLE DELF TCF TEF Nature Diplôme national Diplôme national Test Test Délivré par Ministère de l’Éducation nationale, signature du recteur Ministère de l’Éducation nationale, via France Éducation international France Éducation international Chambre de commerce et d’industrie de Paris Niveaux A2 à C1, attribués par le jury A1, A2, B1, B2, choisis à l’inscription A1 à C2 selon la version A1 à C2 selon la version Format Une épreuve intégrée Quatre épreuves distinctes Épreuves distinctes, obligatoires et facultatives Épreuves distinctes selon la version Durée 2 h 30 De 1 h 20 à 3 h 30 selon le niveau Variable selon la version De 1 h 30 à 3 h 25 selon la version Validité Illimitée Illimitée Attestation de 2 ans Attestation de 2 ans Sessions 3 par an pour le FLE Plusieurs par an selon les centres Fréquentes Fréquentes Orientation Usage professionnel de la langue Compétences générales de communication Positionnement et démarches administratives Positionnement et démarches administratives

La grille de lecture la plus utile est celle du calendrier. Si votre dossier doit partir dans les semaines qui viennent, le DCL FLE n’est pas le bon choix : trois sessions par an, cela veut dire que la prochaine occasion peut se situer à six mois. Un TCF ou un TEF, dont les sessions sont fréquentes, répond mieux à l’urgence. À l’inverse, si vous préparez un projet à horizon d’un an ou deux, un diplôme qui ne se périme jamais évite de repasser un test dont l’attestation aurait expiré entre-temps.

La seconde grille, c’est l’usage. Le DCL évalue la langue en situation de travail. Pour un dossier destiné à un employeur, à une reconversion ou à une mobilité professionnelle, le profil de compétences détaillé qui accompagne le diplôme parle davantage qu’un score. Pour un dossier universitaire, en revanche, ce sont les examens conçus pour les études qui sont attendus.

Comparer les tests reconnus pour la nationalité ➜ TCF ou TEF, quel test choisir pour la naturalisation

S’inscrire : sessions 2026, centres, tarif, CPF

Le calendrier 2026 du DCL FLE

Le calendrier des sessions est fixé chaque année par une note de service publiée au Bulletin officiel. Pour la spécialité français langue étrangère, la note du 6 novembre 2025 retient trois dates.

Session DCL FLE Ouverture des inscriptions Clôture des inscriptions 16 mars 2026 1er novembre 2025 16 janvier 2026 15 juin 2026 1er décembre 2025 15 avril 2026 7 décembre 2026 1er février 2026 7 octobre 2026

La règle est constante : les inscriptions ferment deux mois avant l’épreuve. Pour la session de décembre, la date à retenir est donc le 7 octobre 2026. Le ministère prévient par ailleurs qu’en l’absence d’un nombre suffisant de candidats inscrits, une session peut être annulée et les inscriptions reportées à la suivante. Sur une spécialité qui n’ouvre que trois fois par an, cela vaut la peine de s’inscrire tôt plutôt que dans les derniers jours.

Où passer l’épreuve

L’examen se déroule dans des centres agréés répartis sur toute la France, métropole et départements d’outre-mer : Greta, universités, opérateurs privés, et certains établissements publics locaux d’enseignement. Toutes les langues ne sont pas proposées dans toutes les académies : la liste académique est à vérifier avant de choisir son centre. Les responsables académiques du DCL sont les interlocuteurs de référence pour cette question.

Tarif et financement

Les droits d’inscription s’élèvent à 100 euros. Le DCL est enregistré au répertoire spécifique de France Compétences, ce qui ouvre deux possibilités concrètes : un candidat peut mobiliser son compte personnel de formation pour financer sa préparation et son passage via un organisme habilité, et un organisme de formation peut mobiliser des financements publics pour former et évaluer ses apprenants avec le DCL. L’inscription peut être faite par le candidat lui-même, ou par un centre de formation ou une entreprise, avec ou sans prise en charge des droits.

Aucune condition d’accès n’est exigée : ni âge, ni nationalité, ni diplôme préalable, ni niveau minimum. Salariés, agents publics, indépendants, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants et particuliers peuvent s’inscrire.

Consolider les bases avant l’épreuve ➜ réviser le français niveau B1

Cinq erreurs à éviter

1. Confondre DCL FLE et DCL français professionnel. Les deux existent, mais ils ne délivrent pas les mêmes niveaux. Le français professionnel de premier niveau plafonne à A2 et son épreuve dure 1 h 30. Si votre objectif est un B2, c’est la spécialité français langue étrangère qu’il faut viser, et aucune autre.

2. Préparer le DCL comme on prépare le DELF. Les annales de DELF entraînent à des épreuves séparées avec consignes fermées. Le DCL demande de traiter un dossier et de défendre des conclusions. Le ministère met à disposition des annales du DCL par langue : ce sont celles-là qu’il faut travailler, en conditions réelles, chronomètre en main.

3. Réserver la session au dernier moment. Deux mois de délai entre la clôture et l’épreuve, trois sessions par an, et un risque d’annulation faute de candidats. Une inscription tardive peut coûter six mois.

4. Supposer que le niveau souhaité est acquis d’avance. Le taux de réussite supérieur à 90 % rassure à tort. Il mesure la probabilité de repartir avec un niveau certifié, pas celle d’obtenir le B2 dont dépend votre dossier.

5. Négliger la partie écoute. Beaucoup de candidats concentrent leur préparation sur l’oral et sur la rédaction, parce que ce sont les moments où l’on est jugé visiblement. Or l’écoute des documents conditionne toute la suite : une information audio mal captée fausse l’analyse, donc l’exposé, donc la synthèse. C’est l’effet domino le plus fréquent sur cette épreuve intégrée.

Questions fréquentes

Le DCL FLE est-il reconnu pour la naturalisation française ? Le ministère de l’Éducation nationale indique que le DCL FLE permet à des personnes de nationalité étrangère de faire reconnaître officiellement leur niveau de français par le ministère de l’intérieur, et qu’il couvre notamment le niveau B2 nécessaire à l’acquisition de la nationalité française. L’arrêté du 22 décembre 2025 admet parmi les justificatifs tout diplôme attestant un niveau au moins équivalent au B2. Il faut donc que votre diplôme porte la mention B2 ou C1. La recevabilité du dossier restant appréciée par le service instructeur, faites-la confirmer avant de vous inscrire. Combien de temps le DCL est-il valable ? Sa durée de validité est illimitée. C’est un diplôme national, il ne se périme pas, contrairement aux attestations de réussite du TCF et du TEF qui ne sont valables que deux ans à compter de la date de passation. Combien coûte le DCL ? Les droits d’inscription s’élèvent à 100 euros. Le DCL étant enregistré au répertoire spécifique de France Compétences, la préparation et le passage peuvent être financés par le compte personnel de formation lorsqu’ils passent par un organisme habilité. Faut-il choisir son niveau au moment de l’inscription ? Non, et c’est la différence principale avec le DELF. Tous les candidats passent la même épreuve. Le jury attribue ensuite un niveau du cadre européen, de A2 à C1 pour le français langue étrangère, en fonction de la performance réalisée. Quelle est la durée de l’épreuve du DCL FLE ? Deux heures trente. Seul le DCL français professionnel de premier niveau, qui ne délivre que les niveaux A1 et A2, a une épreuve plus courte, d’une heure trente. Quand a lieu la prochaine session du DCL FLE ? Le 7 décembre 2026, avec une clôture des inscriptions fixée au 7 octobre 2026. Les deux sessions précédentes de l’année ont eu lieu les 16 mars et 15 juin 2026. Le calendrier de l’année suivante est publié au Bulletin officiel de l’Éducation nationale à l’automne. Comment reçoit-on son diplôme après l’examen ? Aucune démarche n’est nécessaire. Les services académiques adressent au candidat un diplôme officiel signé par le recteur d’académie, portant mention du niveau obtenu et du descriptif des compétences validées, accompagné d’un profil détaillé. Le niveau et ce profil sont également consultables en ligne.

Sources