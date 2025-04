Date des concours CRPE 2025 : tout le calendrier à retenir

Reconnu dans le monde entier, le TOEIC est le test de référence pour évaluer votre niveau d’aptitudes en anglais professionnel. Il est aujourd’hui, de plus en plus demandé par de nombreuses entreprises et par divers organismes de formation. Découvrez dans ce guide, comment s’inscrire au TOEIC, mais aussi tout ce qu’il faut savoir sur cet examen : les tarifs, le déroulé, la réception des résultats, la préparation, etc.