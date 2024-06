Les 100 questions qui peuvent tomber lors du permis de conduire (édition 2024)

Les aménagements de voirie, depuis plusieurs années, sont mis en conformité afin de permettre l’accessibilité à l’ensemble des usagers, y compris les plus vulnérables. En effet, d’après le site www.ecologie.gouv.fr : “La voirie et les espaces publics constituent les biens communs de tous les citoyens et leur accessibilité aux personnes handicapées est une problématique publique majeure”.

Le but est de permettre à tous, de circuler et se déplacer, de toutes parts au sein d’une agglomération. C’est pourquoi, des prescriptions techniques ont été mises en place par le PAVE – Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces publics. La hauteur des trottoirs, la dimension des passages piétons, les paliers de repos, et bien d’autres, devraient faciliter la vie de beaucoup d’ici aux années à venir.