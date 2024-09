Le code de la route gratuit pour les volontaires SNU

SOMMAIRE

Le code de la route

Passage obligé pour tous les jeunes souhaitant obtenir leur permis de conduire, chaque année des millions de candidats passent l’épreuve théorique générale – ETG.

En effet, l’examen du code de la route est nécessaire quelle que soit la catégorie désirée : permis B, permis A1, permis A2, etc.

Désormais, l’inscription au permis de conduire se fait via le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés – ANTS et l’épreuve du code de la route a été privatisée et s’effectue dans un centre agréé. Ainsi, le candidat est non seulement plus libre, mais il a également plus de possibilités en termes de réservation de session.

Les tarifs liés à la formation du permis de conduire sont variables et quel que soit la formule choisie, la présentation à l’examen est payante. Ainsi, la décision du gouvernement concernant la gratuité du code de la route va probablement ravir de nombreux candidats.

Cette proposition fût inspirée par le rapport sur le permis de conduire, rédigé par la députée Françoise DUMAS, nommé : « Vers un permis de conduire plus accessible et une éducation routière renforcée ». Ce dernier comprend 23 propositions différentes, afin de favoriser l’accessibilité à l’examen de conduite, que ce soit au niveau des tarifs que des délais, et pour assurer une certaine qualité dans l’enseignement de la circulation routière.

À l’heure actuelle, quelques possibilités sont accessibles, comme le coût de l’inscription à l’examen du code de la route d’un montant unique de 30 €, valable depuis sa privatisation.

Ensuite, pour suivre sa formation, le candidat pourra s’inscrire au choix, dans une auto-école en ligne ou dans une auto-école traditionnelle.

Les auto-écoles traditionnelles

Ce choix de formule permet de suivre une formation classique, à la fois plus chère et moins flexible. En revanche, elle est davantage adaptée aux candidats ne maîtrisant pas l’outil informatique.

De plus, elle permet de profiter d’un accompagnement par un moniteur d’auto-école, présent pour répondre à toutes les questions et pour aider le candidat là où il rencontre des difficultés. Il faudra compter environ 300 € pour l’inscription et pour le passage de l’épreuve dans un centre.

Les auto-écoles en ligne

L’apprentissage en ligne se fait à partir de plate-forme d’e-learning. Les packs sont proposés à des tarifs compris entre 29 € et 80 €, cette deuxième formule inclut l’inscription à l’examen. De surcroît, il est possible de passer son code de la route en moins d’un mois grâce à une formule express.

Ces auto-écoles en ligne mettent à disposition de multiples outils pédagogiques. Ainsi, le candidat a accès à divers contenus qui lui offre la possibilité de progresser de façon très rapide : manuel en ligne, vidéo, examen blanc et question d’entraînement. Il peut également réviser où il veut et quand il veut.

Quelle est cette mesure prise par le gouvernement ?

Le Service National Universel – SNU s’étend pour l’ensemble des personnes âgées entre 16 et 18 ans depuis 2021.

La phase de préfiguration : les participants volontaires peuvent bénéficier de la gratuité du Code de la route.

Durant 15 jours, au cours de la phase de cohésion, ils sont sensibilisés à la sécurité routière et ils préparent leur passage de l’ETG .

De plus, ils reçoivent une formation afin d’apprendre à utiliser les plateformes d’e-learning et ont ensuite un accès gratuit à l’une d’entre elles pendant un an. Pour leur première présentation à l’examen, les frais d’inscription sont également offerts.

Les auto-écoles en ligne ont démontré leur efficacité et forment aujourd’hui des centaines de milliers de candidats, tout en affichant un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale, c’est-à-dire plus de 80 % au lieu de 60 %. C’est pourquoi le gouvernement reprend leur fonctionnement. Il annonce la gratuité à partir de juin 2019 pour tous les candidats âgés de 16 à 18 ans.

Cette mesure est-elle vraiment intéressante ?

Pour faire baisser le coût du permis de conduire, cette mesure semble très intéressante. Cependant le choix des futurs candidats doit être guidé selon plusieurs remarques.

En premier lieu, les plateformes sélectionnées par l’État détermineront la réussite de cette mesure. En effet, si cet outil obtient 50 % d’échecs, les candidats devront payer leur seconde inscription au tarif de 30 € puisque seule la première présentation est gratuite.

Par ailleurs, les candidats devront attendre d’avoir entre 16 et 18 ans pour être appelés par le SNU et passer le Code gratuitement, alors que l’inscription à la conduite accompagnée peut avoir lieu dès 15 ans. Ainsi, certains ne bénéficieront pas de cette option pourtant si efficace pour obtenir son permis : 75 % de réussite contre 59 % au premier passage de l’épreuve de conduite.

Pour un coût compris entre 50 et 80 € en auto-école en ligne, est-ce stratégique d’attendre le passage au SNU ? Prenons un exemple concret : les jeunes ayant suivi la conduite accompagnée auront l’opportunité de passer la conduite à l’âge de 17 ans, alors que ceux qui auront attendu le SNU, à cet âge là, n’auront que leur ETG.

Voici un petit récapitulatif permettant d’y voir plus clair :

Cette première mesure offre une économie de seulement 70 € sur un tarif moyen du permis de conduire de 1 800 €.

La réduction annoncée était de 30 %, mais cette mesure affiche une réduction d’environ 5 %.

Les moyens et les outils mis à disposition des candidats sont similaires à ceux disponibles dans les auto-écoles en ligne.

C’est la participation au SNU qui conditionne le passage à l’examen. Hors, la date d’appel du SNU n’est pas connue à l’avance.