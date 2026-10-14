Peut-être ou peut être : comment ne plus hésiter

« Peut-être » avec trait d’union est un adverbe qui exprime le doute (sans doute, probablement). « Peut être » sans trait d’union associe les verbes pouvoir et être (il pouvait être). Deux tests de remplacement, le cas de « peut-être que » et un mini-quiz corrigé.

« Il viendra peut-être » ou « il viendra peut être » ? « Ça peut-être utile » ou « ça peut être utile » ? Ces deux écritures se prononcent de la même façon, ce qui explique les hésitations. Bonne nouvelle : deux tests très rapides permettent de trancher à coup sûr. Voici la règle, des exemples et un mini-quiz corrigé pour progresser en orthographe sur l’un des homophones les plus fréquents du français écrit.

Sommaire

La réponse en deux lignes

Peut-être (avec trait d’union) est un adverbe qui marque le doute ou la possibilité. On peut le remplacer par « sans doute » ou « probablement ». Elle viendra peut-être demain.

(avec trait d’union) est un qui marque le doute ou la possibilité. On peut le remplacer par « sans doute » ou « probablement ». Elle viendra peut-être demain. Peut être (sans trait d’union) est la suite de deux verbes : « peut » (pouvoir) et « être ». On peut mettre « pouvoir » à un autre temps. Ce livre peut être lu par tous.

Peut-être avec trait d’union : l’adverbe du doute

Dans le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition), « peut-être » est classé comme adverbe : il marque le doute et indique qu’une affirmation n’est qu’une supposition ou une probabilité. L’Académie donne notamment « Ce livre aura peut-être du succès » et « Il a peut-être changé d’avis ».

Un adverbe est un mot invariable qui précise le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’une phrase entière (voir la terminologie grammaticale d’Éduscol, citée en fin d’article). Ici, « peut-être » nuance toute la phrase : la chose n’est pas certaine.

J’aurai peut-être besoin de vos conseils.

besoin de vos conseils. Il est peut-être déjà arrivé.

déjà arrivé. Elle sait peut-être la réponse.

Travailler les accords ➜ les accords et règles grammaticales

Peut être sans trait d’union : pouvoir + être

Quand on écrit « peut être » en deux mots, on retrouve deux verbes : « peut », troisième personne du singulier de « pouvoir », suivi de l’infinitif « être ». Chacun garde son rôle et son sens. « Peut » exprime une possibilité réelle ou une autorisation, « être » indique un état ou une situation.

Il peut être parti ou se trouver encore ici.

parti ou se trouver encore ici. Ce livre peut être compris d’un large public.

compris d’un large public. Ça peut être très utile en entretien.

Le sujet peut aussi être un nom ou un pronom au singulier, d’où des phrases qui ressemblent à celles de l’adverbe. Seul le test ci-dessous permet de ne pas se tromper.

Les deux tests à appliquer

Test 1 : conjuguer « pouvoir » à un autre temps

Remplacez « peut » par « pouvait » ou « pourrait ». Si la phrase garde son sens et reste correcte, on écrit peut être sans trait d’union.

« Ça peut être utile » devient « ça pouvait être utile » : la phrase tient, donc peut être .

. « Il viendra peut-être » devient « il viendra pouvait être » : la phrase ne tient pas, donc peut-être.

Test 2 : remplacer par « sans doute » ou « probablement »

Si « sans doute », « probablement » ou « éventuellement » peuvent prendre la place du mot sans changer le sens, on écrit peut-être avec trait d’union. On peut aussi essayer « il est possible que » ou « il se peut que ».

« Elle viendra peut-être demain » devient « elle viendra sans doute demain » : peut-être .

. « Ce document peut être signé en ligne » devient « ce document sans doute signé en ligne » : la phrase est incorrecte, donc peut être.

Les deux tests se confirment l’un l’autre. En cas de doute, appliquer les deux évite la faute.

Travailler l’orthographe des mots ➜ l’orthographe des mots

Le cas de « peut-être que » et de l’inversion

La forme « peut-être que » est très courante à l’oral et reste un adverbe : on garde le trait d’union. Selon l’Académie française, cette construction est familière. Elle s’emploie sans inversion du sujet : « Peut-être que la situation s’améliorera. »

Dans une langue plus soutenue, on place « peut-être » en tête de phrase et on inverse le sujet et le verbe : « Peut-être la situation s’améliorera-t-elle » ou « Peut-être est-il souffrant » (exemples de l’Académie française). Dans un courriel ou une lettre formelle, cette tournure donne un ton plus soigné, mais la version avec « que » reste comprise de tous. Dans les deux cas, le trait d’union est conservé.

Les pièges courants

Écrire « il peut-être arrivé » : c’est une faute, car « il pouvait être arrivé » fonctionne. On écrit « il peut être arrivé ».

: c’est une faute, car « il pouvait être arrivé » fonctionne. On écrit « il peut être arrivé ». Écrire « peutêtre » ou « peut être » pour l’adverbe : l’adverbe s’écrit en un seul mot lié par un trait d’union, jamais soudé et jamais séparé.

: l’adverbe s’écrit en un seul mot lié par un trait d’union, jamais soudé et jamais séparé. Se fier à la place du mot : l’adverbe peut se trouver au milieu de la phrase (« il est peut-être parti ») ou en fin de phrase (« en février peut-être »). La place ne décide pas, le test de remplacement si.

: l’adverbe peut se trouver au milieu de la phrase (« il est peut-être parti ») ou en fin de phrase (« en février peut-être »). La place ne décide pas, le test de remplacement si. Confondre avec d’autres homophones : pour un autre doublon fréquent, voir près ou prêt ; pour la nuance de sens d’un petit mot de liaison, sinon ou si non.

Le tableau récapitulatif

Forme Nature Test qui fonctionne Exemple peut-être Adverbe (doute, possibilité) Remplacement par « sans doute », « probablement » Il viendra peut-être. peut-être que Adverbe + « que » (construction familière) Remplacement par « il est possible que » Peut-être qu’il viendra. peut être Verbe pouvoir + verbe être « Pouvait être » ou « pourrait être » à la place Ça peut être utile.

Mini-quiz corrigé

Choisissez entre « peut-être » et « peut être » pour chaque phrase.

Il (…) arrivé en retard à cause des travaux. Nous aurons (…) besoin d’un deuxième exemplaire. Ce formulaire (…) rempli directement en ligne. (…) que le directeur sera présent à la réunion. Cette erreur (…) évitée avec une relecture attentive. Elle a (…) oublié le rendez-vous.

Correction : 1. peut être (« il pouvait être arrivé »). 2. peut-être (« sans doute »). 3. peut être (« pouvait être rempli »). 4. Peut-être (« peut-être que », adverbe). 5. peut être (« pouvait être évitée »). 6. peut-être (« sans doute oublié »).

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Ce qu’il faut retenir

Peut-être : adverbe du doute, avec trait d’union, remplaçable par « sans doute » ou « probablement ».

: adverbe du doute, avec trait d’union, remplaçable par « sans doute » ou « probablement ». Peut être : verbe pouvoir suivi du verbe être, sans trait d’union, avec « pouvait être » possible.

: verbe pouvoir suivi du verbe être, sans trait d’union, avec « pouvait être » possible. Peut-être que : construction familière, le trait d’union reste.

: construction familière, le trait d’union reste. Deux tests à croiser : l’imparfait pour le verbe, « sans doute » pour l’adverbe.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre peut-être et peut être ? Peut-être, avec un trait d’union, est un adverbe qui exprime le doute ou la possibilité, comme sans doute. Peut être, en deux mots, associe le verbe pouvoir et le verbe être, comme dans « il peut être en retard ». Comment savoir s’il faut un trait d’union ? Essayez de remplacer « peut » par « pouvait ». Si la phrase reste correcte, on écrit peut être sans trait d’union. Sinon, essayez « sans doute » : si le sens est conservé, on écrit peut-être avec un trait d’union. Peut-être que est-il correct ? Oui, la construction est courante, mais le Dictionnaire de l’Académie française la qualifie de familière. Dans une langue plus soignée, on préfère placer peut-être en tête de phrase et inverser le sujet : « Peut-être la situation s’améliorera-t-elle. » Peut-être s’écrit-il en un seul mot ? Non. L’écriture « peutêtre » est fautive : l’adverbe s’écrit en deux éléments reliés par un trait d’union. Peut-être est-il un adverbe ou un adjectif ? C’est un adverbe, donc un mot invariable. Il ne s’accorde jamais, quel que soit le sujet de la phrase.

Sources