Peut-être ou peut être : comment ne plus hésiter
« Il viendra peut-être » ou « il viendra peut être » ? « Ça peut-être utile » ou « ça peut être utile » ? Ces deux écritures se prononcent de la même façon, ce qui explique les hésitations. Bonne nouvelle : deux tests très rapides permettent de trancher à coup sûr. Voici la règle, des exemples et un mini-quiz corrigé pour progresser en orthographe sur l’un des homophones les plus fréquents du français écrit.
Sommaire
- La réponse en deux lignes
- Peut-être avec trait d’union : l’adverbe du doute
- Peut être sans trait d’union : pouvoir + être
- Les deux tests à appliquer
- Le cas de « peut-être que » et de l’inversion
- Les pièges courants
- Le tableau récapitulatif
- Mini-quiz corrigé
- Ce qu’il faut retenir
- Questions fréquentes
La réponse en deux lignes
- Peut-être (avec trait d’union) est un adverbe qui marque le doute ou la possibilité. On peut le remplacer par « sans doute » ou « probablement ». Elle viendra peut-être demain.
- Peut être (sans trait d’union) est la suite de deux verbes : « peut » (pouvoir) et « être ». On peut mettre « pouvoir » à un autre temps. Ce livre peut être lu par tous.
Peut-être avec trait d’union : l’adverbe du doute
Dans le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition), « peut-être » est classé comme adverbe : il marque le doute et indique qu’une affirmation n’est qu’une supposition ou une probabilité. L’Académie donne notamment « Ce livre aura peut-être du succès » et « Il a peut-être changé d’avis ».
Un adverbe est un mot invariable qui précise le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’une phrase entière (voir la terminologie grammaticale d’Éduscol, citée en fin d’article). Ici, « peut-être » nuance toute la phrase : la chose n’est pas certaine.
- J’aurai peut-être besoin de vos conseils.
- Il est peut-être déjà arrivé.
- Elle sait peut-être la réponse.
Peut être sans trait d’union : pouvoir + être
Quand on écrit « peut être » en deux mots, on retrouve deux verbes : « peut », troisième personne du singulier de « pouvoir », suivi de l’infinitif « être ». Chacun garde son rôle et son sens. « Peut » exprime une possibilité réelle ou une autorisation, « être » indique un état ou une situation.
- Il peut être parti ou se trouver encore ici.
- Ce livre peut être compris d’un large public.
- Ça peut être très utile en entretien.
Le sujet peut aussi être un nom ou un pronom au singulier, d’où des phrases qui ressemblent à celles de l’adverbe. Seul le test ci-dessous permet de ne pas se tromper.
Les deux tests à appliquer
Test 1 : conjuguer « pouvoir » à un autre temps
Remplacez « peut » par « pouvait » ou « pourrait ». Si la phrase garde son sens et reste correcte, on écrit peut être sans trait d’union.
- « Ça peut être utile » devient « ça pouvait être utile » : la phrase tient, donc peut être.
- « Il viendra peut-être » devient « il viendra pouvait être » : la phrase ne tient pas, donc peut-être.
Test 2 : remplacer par « sans doute » ou « probablement »
Si « sans doute », « probablement » ou « éventuellement » peuvent prendre la place du mot sans changer le sens, on écrit peut-être avec trait d’union. On peut aussi essayer « il est possible que » ou « il se peut que ».
- « Elle viendra peut-être demain » devient « elle viendra sans doute demain » : peut-être.
- « Ce document peut être signé en ligne » devient « ce document sans doute signé en ligne » : la phrase est incorrecte, donc peut être.
Les deux tests se confirment l’un l’autre. En cas de doute, appliquer les deux évite la faute.
Le cas de « peut-être que » et de l’inversion
La forme « peut-être que » est très courante à l’oral et reste un adverbe : on garde le trait d’union. Selon l’Académie française, cette construction est familière. Elle s’emploie sans inversion du sujet : « Peut-être que la situation s’améliorera. »
Dans une langue plus soutenue, on place « peut-être » en tête de phrase et on inverse le sujet et le verbe : « Peut-être la situation s’améliorera-t-elle » ou « Peut-être est-il souffrant » (exemples de l’Académie française). Dans un courriel ou une lettre formelle, cette tournure donne un ton plus soigné, mais la version avec « que » reste comprise de tous. Dans les deux cas, le trait d’union est conservé.
Les pièges courants
- Écrire « il peut-être arrivé » : c’est une faute, car « il pouvait être arrivé » fonctionne. On écrit « il peut être arrivé ».
- Écrire « peutêtre » ou « peut être » pour l’adverbe : l’adverbe s’écrit en un seul mot lié par un trait d’union, jamais soudé et jamais séparé.
- Se fier à la place du mot : l’adverbe peut se trouver au milieu de la phrase (« il est peut-être parti ») ou en fin de phrase (« en février peut-être »). La place ne décide pas, le test de remplacement si.
- Confondre avec d’autres homophones : pour un autre doublon fréquent, voir près ou prêt ; pour la nuance de sens d’un petit mot de liaison, sinon ou si non.
Le tableau récapitulatif
|Forme
|Nature
|Test qui fonctionne
|Exemple
|peut-être
|Adverbe (doute, possibilité)
|Remplacement par « sans doute », « probablement »
|Il viendra peut-être.
|peut-être que
|Adverbe + « que » (construction familière)
|Remplacement par « il est possible que »
|Peut-être qu’il viendra.
|peut être
|Verbe pouvoir + verbe être
|« Pouvait être » ou « pourrait être » à la place
|Ça peut être utile.
Mini-quiz corrigé
Choisissez entre « peut-être » et « peut être » pour chaque phrase.
- Il (…) arrivé en retard à cause des travaux.
- Nous aurons (…) besoin d’un deuxième exemplaire.
- Ce formulaire (…) rempli directement en ligne.
- (…) que le directeur sera présent à la réunion.
- Cette erreur (…) évitée avec une relecture attentive.
- Elle a (…) oublié le rendez-vous.
Correction : 1. peut être (« il pouvait être arrivé »). 2. peut-être (« sans doute »). 3. peut être (« pouvait être rempli »). 4. Peut-être (« peut-être que », adverbe). 5. peut être (« pouvait être évitée »). 6. peut-être (« sans doute oublié »).
Ce qu’il faut retenir
- Peut-être : adverbe du doute, avec trait d’union, remplaçable par « sans doute » ou « probablement ».
- Peut être : verbe pouvoir suivi du verbe être, sans trait d’union, avec « pouvait être » possible.
- Peut-être que : construction familière, le trait d’union reste.
- Deux tests à croiser : l’imparfait pour le verbe, « sans doute » pour l’adverbe.
Questions fréquentes
Peut-être, avec un trait d’union, est un adverbe qui exprime le doute ou la possibilité, comme sans doute. Peut être, en deux mots, associe le verbe pouvoir et le verbe être, comme dans « il peut être en retard ».
Essayez de remplacer « peut » par « pouvait ». Si la phrase reste correcte, on écrit peut être sans trait d’union. Sinon, essayez « sans doute » : si le sens est conservé, on écrit peut-être avec un trait d’union.
Oui, la construction est courante, mais le Dictionnaire de l’Académie française la qualifie de familière. Dans une langue plus soignée, on préfère placer peut-être en tête de phrase et inverser le sujet : « Peut-être la situation s’améliorera-t-elle. »
Non. L’écriture « peutêtre » est fautive : l’adverbe s’écrit en deux éléments reliés par un trait d’union.
C’est un adverbe, donc un mot invariable. Il ne s’accorde jamais, quel que soit le sujet de la phrase.
Sources
- Éduscol, guide « La grammaire du français, terminologie grammaticale », ministère de l’Éducation nationale, pour la définition de l’adverbe et du verbe. Dernière lecture : 12 octobre 2026.
- Académie française, Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, entrée « peut-être » (adverbe, construction « peut-être que », inversion du sujet) ; Office québécois de la langue française, Vitrine linguistique, fiche « Les homophones peut être et peut-être », pour les deux tests de remplacement.