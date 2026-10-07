Sinon ou si non : la différence et l’astuce pour choisir

« Sinon » s’écrit en un mot dans presque tous les cas : autrement, sauf, voire, si ce n’est que. « Si non » en deux mots ne s’emploie qu’en opposition à « si oui », surtout dans les questionnaires. Un test, des exemples de mails et une FAQ pour trancher.

« Remplissez ce champ, sinon le formulaire sera refusé » ou « si non » ? « Êtes-vous inscrit ? Si oui, indiquez votre numéro ; si non, passez à la suite » ou « sinon » ? Les deux séquences se prononcent de la même façon, et l’hésitation est fréquente à l’écrit. Bonne nouvelle : un test en une seconde suffit presque toujours. Cet article le détaille, avec les sens de « sinon » et des exemples de mails et de formulaires, pour progresser en orthographe sur un doute très courant.

Sommaire

La réponse en une ligne

« Sinon » (un mot) est le cas général : il signifie « autrement », « sans quoi », « sauf » ou « peut-être même ». « Si non » (deux mots) ne s’emploie que lorsqu’on peut l’opposer à « si oui », le plus souvent après une question ou dans un questionnaire.

Sinon (un mot) : Mets-toi au travail, sinon tu n’auras jamais terminé.

Si oui… si non (deux mots) : Avez-vous un permis ? Si oui, précisez la catégorie ; si non, passez à la question suivante.

Sinon en un mot : quatre sens

Le dictionnaire Larousse range sinon parmi les conjonctions, formée à l’origine de si et de non, aujourd’hui soudés. Il distingue plusieurs emplois, que l’on retrouve dans l’usage courant.

1. « Autrement, sans quoi »

C’est le sens le plus fréquent : il annonce ce qui se passe dans le cas contraire. « Mettez-vous au travail, sinon vous n’aurez jamais terminé. » On peut remplacer sinon par autrement, sans quoi ou faute de quoi.

2. « Excepté, sauf »

Dans « Que faire, sinon attendre ? », sinon introduit une exception : que faire d’autre qu’attendre ? Le remplacement par sauf ou excepté fonctionne.

3. « Peut-être même »

« Il est un des rares, sinon le seul, à connaître la nouvelle » : sinon renforce ce qui précède. Ici, on pourrait dire voire ou peut-être même.

4. « Sinon que » : si ce n’est que

La locution sinon que équivaut à si ce n’est que : « Je ne sais rien, sinon qu’il est parti. »

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Si non en deux mots : l’opposé de « si oui »

Si non en deux mots a un emploi restreint : il s’écrit lorsque les deux mots gardent chacun leur sens, si introduisant une condition et non reprenant une réponse négative. On le rencontre presque toujours en face de si oui, après une question fermée.

Larousse en donne un exemple de questionnaire : « Avez-vous un métier ? Si oui, lequel ? Si non, qu’aimeriez-vous faire ? ». Ici, si non signifie « si la réponse est non ». C’est l’emploi des formulaires, des enquêtes, des sondages et des consignes d’examen.

« Avez-vous déjà passé le test ? Si oui , indiquez votre score. Si non , passez à l’étape 2. »

, indiquez votre score. , passez à l’étape 2. » « Votre dossier est-il complet ? Si non, joignez les pièces manquantes. »

Deux tests pour ne plus hésiter

Le test « si oui »

Demandez-vous si l’on pourrait écrire si oui juste avant ou juste après. Si c’est possible, la phrase répond à une question fermée : écrivez si non. Sinon, écrivez sinon en un mot. Cette astuce est celle que recommande l’Office québécois de la langue française : si vous ne pouvez pas opposer « si oui », utilisez « sinon ».

Le test de remplacement

Remplacez par autrement, sans quoi ou sauf. Si la phrase garde son sens, c’est sinon. « Remplissez ce champ, autrement le formulaire sera refusé » est correct : sinon s’écrit en un mot.

Travailler l’orthographe des mots ➜ l’orthographe des mots

Les synonymes de sinon

Beaucoup de lecteurs cherchent un synonyme pour éviter la répétition ou l’hésitation. Le bon choix dépend du sens.

Sens de « sinon » Synonymes possibles Exemple Autrement sans quoi, faute de quoi, dans le cas contraire Inscris-toi avant lundi, faute de quoi la place sera libérée. Sauf excepté, hormis, si ce n’est Il ne reste rien à faire, hormis relire. Peut-être même voire, et même Un des meilleurs, voire le meilleur. Sinon que si ce n’est que Je ne sais rien, si ce n’est qu’il est parti.

Pour ne pas confondre avec une autre conjonction souvent mal orthographiée, voir aussi l’article sur quoique ou quoi que, qui suit la même logique : un mot ou deux selon le sens.

Le tableau récapitulatif

Forme Sens Test Exemple Sinon autrement, sans quoi remplaçable par « sans quoi » Dépêche-toi, sinon tu rateras le train. Sinon sauf, excepté remplaçable par « excepté » Que faire, sinon attendre ? Sinon peut-être même remplaçable par « voire » Un des rares, sinon le seul. Sinon que si ce n’est que remplaçable par « si ce n’est que » Je ne sais rien, sinon qu’il est parti. Si non si la réponse est non s’oppose à « si oui » Si oui, précisez ; si non, passez.

Dans un mail ou un formulaire

Dans un courrier professionnel, sinon sert à poser une échéance ou une conséquence. Quelques formulations correctes :

« Merci de confirmer votre présence avant vendredi, sinon la place sera attribuée à un autre candidat. »

la place sera attribuée à un autre candidat. » « Je reste disponible cette semaine, sinon la semaine prochaine. »

la semaine prochaine. » « Avez-vous déjà travaillé dans ce secteur ? Si oui, précisez la durée ; si non, décrivez votre motivation. »

Dans un message formel, on peut préférer faute de quoi ou à défaut pour un ton plus soutenu. Pour la relecture, cherchez chaque « sinon » et « si non » dans votre texte, puis appliquez le test « si oui ». Les articles sur les étapes pour écrire un mail sans fautes et sur les fautes les plus courantes à éviter dans un CV complètent cette relecture.

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Ce qu’il faut retenir

Sinon (un mot) = autrement, sans quoi, sauf, voire. C’est le cas général.

(un mot) = autrement, sans quoi, sauf, voire. C’est le cas général. Si non (deux mots) = si la réponse est non, toujours en face de si oui.

(deux mots) = si la réponse est non, toujours en face de si oui. Test : on peut écrire si oui ? Alors si non. Sinon, sinon.

on peut écrire si oui ? Alors si non. Sinon, sinon. Sinon que = si ce n’est que, en un mot pour sinon.

= si ce n’est que, en un mot pour sinon. En cas d’ambiguïté (sauf ou voire), préférez un synonyme plus net.

Questions fréquentes

Comment savoir s’il faut écrire sinon ou si non ? Essayez d’opposer si oui. Si la phrase répond à une question fermée avec si oui d’un côté et si non de l’autre, écrivez si non en deux mots. Dans tous les autres cas, écrivez sinon en un seul mot. Que veut dire sinon ? Sinon signifie autrement ou sans quoi, mais aussi sauf, excepté, ou encore peut-être même selon le contexte. Dans la locution sinon que, il équivaut à si ce n’est que. Quel est le synonyme de sinon ? Cela dépend du sens : sans quoi ou faute de quoi pour autrement, hormis ou excepté pour sauf, voire pour peut-être même, si ce n’est que pour sinon que. Quand écrire si non en deux mots ? Uniquement quand si non s’oppose à si oui, après une question fermée, comme dans un questionnaire : Avez-vous un permis ? Si oui, précisez la catégorie. Si non, passez à la suite. Sinon est-il correct à l’écrit formel ? Oui, sinon est un mot de la langue standard. Dans un courrier très soutenu, on peut lui préférer faute de quoi ou à défaut selon l’intention.

Sources