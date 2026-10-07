Sinon ou si non : la différence et l’astuce pour choisir
« Remplissez ce champ, sinon le formulaire sera refusé » ou « si non » ? « Êtes-vous inscrit ? Si oui, indiquez votre numéro ; si non, passez à la suite » ou « sinon » ? Les deux séquences se prononcent de la même façon, et l’hésitation est fréquente à l’écrit. Bonne nouvelle : un test en une seconde suffit presque toujours. Cet article le détaille, avec les sens de « sinon » et des exemples de mails et de formulaires, pour progresser en orthographe sur un doute très courant.
Sommaire
- La réponse en une ligne
- Sinon en un mot : quatre sens
- Si non en deux mots : l’opposé de « si oui »
- Deux tests pour ne plus hésiter
- Les synonymes de sinon
- Le tableau récapitulatif
- Dans un mail ou un formulaire
- Ce qu’il faut retenir
- Questions fréquentes
La réponse en une ligne
« Sinon » (un mot) est le cas général : il signifie « autrement », « sans quoi », « sauf » ou « peut-être même ». « Si non » (deux mots) ne s’emploie que lorsqu’on peut l’opposer à « si oui », le plus souvent après une question ou dans un questionnaire.
Sinon (un mot) : Mets-toi au travail, sinon tu n’auras jamais terminé.
Si oui… si non (deux mots) : Avez-vous un permis ? Si oui, précisez la catégorie ; si non, passez à la question suivante.
Sinon en un mot : quatre sens
Le dictionnaire Larousse range sinon parmi les conjonctions, formée à l’origine de si et de non, aujourd’hui soudés. Il distingue plusieurs emplois, que l’on retrouve dans l’usage courant.
1. « Autrement, sans quoi »
C’est le sens le plus fréquent : il annonce ce qui se passe dans le cas contraire. « Mettez-vous au travail, sinon vous n’aurez jamais terminé. » On peut remplacer sinon par autrement, sans quoi ou faute de quoi.
2. « Excepté, sauf »
Dans « Que faire, sinon attendre ? », sinon introduit une exception : que faire d’autre qu’attendre ? Le remplacement par sauf ou excepté fonctionne.
3. « Peut-être même »
« Il est un des rares, sinon le seul, à connaître la nouvelle » : sinon renforce ce qui précède. Ici, on pourrait dire voire ou peut-être même.
4. « Sinon que » : si ce n’est que
La locution sinon que équivaut à si ce n’est que : « Je ne sais rien, sinon qu’il est parti. »
Si non en deux mots : l’opposé de « si oui »
Si non en deux mots a un emploi restreint : il s’écrit lorsque les deux mots gardent chacun leur sens, si introduisant une condition et non reprenant une réponse négative. On le rencontre presque toujours en face de si oui, après une question fermée.
Larousse en donne un exemple de questionnaire : « Avez-vous un métier ? Si oui, lequel ? Si non, qu’aimeriez-vous faire ? ». Ici, si non signifie « si la réponse est non ». C’est l’emploi des formulaires, des enquêtes, des sondages et des consignes d’examen.
- « Avez-vous déjà passé le test ? Si oui, indiquez votre score. Si non, passez à l’étape 2. »
- « Votre dossier est-il complet ? Si non, joignez les pièces manquantes. »
Deux tests pour ne plus hésiter
Le test « si oui »
Demandez-vous si l’on pourrait écrire si oui juste avant ou juste après. Si c’est possible, la phrase répond à une question fermée : écrivez si non. Sinon, écrivez sinon en un mot. Cette astuce est celle que recommande l’Office québécois de la langue française : si vous ne pouvez pas opposer « si oui », utilisez « sinon ».
Le test de remplacement
Remplacez par autrement, sans quoi ou sauf. Si la phrase garde son sens, c’est sinon. « Remplissez ce champ, autrement le formulaire sera refusé » est correct : sinon s’écrit en un mot.
Les synonymes de sinon
Beaucoup de lecteurs cherchent un synonyme pour éviter la répétition ou l’hésitation. Le bon choix dépend du sens.
|Sens de « sinon »
|Synonymes possibles
|Exemple
|Autrement
|sans quoi, faute de quoi, dans le cas contraire
|Inscris-toi avant lundi, faute de quoi la place sera libérée.
|Sauf
|excepté, hormis, si ce n’est
|Il ne reste rien à faire, hormis relire.
|Peut-être même
|voire, et même
|Un des meilleurs, voire le meilleur.
|Sinon que
|si ce n’est que
|Je ne sais rien, si ce n’est qu’il est parti.
Pour ne pas confondre avec une autre conjonction souvent mal orthographiée, voir aussi l’article sur quoique ou quoi que, qui suit la même logique : un mot ou deux selon le sens.
Le tableau récapitulatif
|Forme
|Sens
|Test
|Exemple
|Sinon
|autrement, sans quoi
|remplaçable par « sans quoi »
|Dépêche-toi, sinon tu rateras le train.
|Sinon
|sauf, excepté
|remplaçable par « excepté »
|Que faire, sinon attendre ?
|Sinon
|peut-être même
|remplaçable par « voire »
|Un des rares, sinon le seul.
|Sinon que
|si ce n’est que
|remplaçable par « si ce n’est que »
|Je ne sais rien, sinon qu’il est parti.
|Si non
|si la réponse est non
|s’oppose à « si oui »
|Si oui, précisez ; si non, passez.
Dans un mail ou un formulaire
Dans un courrier professionnel, sinon sert à poser une échéance ou une conséquence. Quelques formulations correctes :
- « Merci de confirmer votre présence avant vendredi, sinon la place sera attribuée à un autre candidat. »
- « Je reste disponible cette semaine, sinon la semaine prochaine. »
- « Avez-vous déjà travaillé dans ce secteur ? Si oui, précisez la durée ; si non, décrivez votre motivation. »
Dans un message formel, on peut préférer faute de quoi ou à défaut pour un ton plus soutenu. Pour la relecture, cherchez chaque « sinon » et « si non » dans votre texte, puis appliquez le test « si oui ». Les articles sur les étapes pour écrire un mail sans fautes et sur les fautes les plus courantes à éviter dans un CV complètent cette relecture.
Ce qu’il faut retenir
- Sinon (un mot) = autrement, sans quoi, sauf, voire. C’est le cas général.
- Si non (deux mots) = si la réponse est non, toujours en face de si oui.
- Test : on peut écrire si oui ? Alors si non. Sinon, sinon.
- Sinon que = si ce n’est que, en un mot pour sinon.
- En cas d’ambiguïté (sauf ou voire), préférez un synonyme plus net.
Questions fréquentes
Essayez d’opposer si oui. Si la phrase répond à une question fermée avec si oui d’un côté et si non de l’autre, écrivez si non en deux mots. Dans tous les autres cas, écrivez sinon en un seul mot.
Sinon signifie autrement ou sans quoi, mais aussi sauf, excepté, ou encore peut-être même selon le contexte. Dans la locution sinon que, il équivaut à si ce n’est que.
Cela dépend du sens : sans quoi ou faute de quoi pour autrement, hormis ou excepté pour sauf, voire pour peut-être même, si ce n’est que pour sinon que.
Uniquement quand si non s’oppose à si oui, après une question fermée, comme dans un questionnaire : Avez-vous un permis ? Si oui, précisez la catégorie. Si non, passez à la suite.
Oui, sinon est un mot de la langue standard. Dans un courrier très soutenu, on peut lui préférer faute de quoi ou à défaut selon l’intention.
Sources
- Éduscol, guide « La grammaire du français, terminologie grammaticale », ministère de l’Éducation nationale, pour la terminologie (conjonction, adverbe, locution). Dernière lecture : 6 octobre 2026.
- Larousse, dictionnaire de français, entrée sinon, pour les sens et les exemples cités ; Office québécois de la langue française, Vitrine linguistique, fiche « Les homophones sinon et si non », pour l’opposition à si oui et la mise en garde sur l’ambiguïté.
- Académie française, Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, à consulter pour l’usage normatif.