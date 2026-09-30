Près ou prêt : la différence, l’astuce et les accords

« Près » indique la proximité, « prêt » la disposition à agir, et seul le second s’accorde en genre et en nombre. Une astuce de remplacement, un test du féminin et les cas piégeux (à peu près, prêt à, près de) pour ne plus hésiter.

« Je suis près » ou « je suis prêt » ? « À peu près » ou « à peu prêt » ? Ces deux mots se prononcent de la même façon et se mélangent dans les mails, les copies et les messages du quotidien. La bonne nouvelle : une seule idée les sépare, et deux tests simples permettent de trancher en quelques secondes. Cet article les détaille, avec les accords qui posent problème (prête, prêts, prêtes) et les locutions piégeuses, pour progresser en orthographe sur l’un des homophones les plus fréquents du français écrit.

Sommaire

La réponse en une ligne

« Près » exprime la proximité (dans l’espace, dans le temps) et ne varie jamais. « Prêt » est un adjectif qui signifie préparé, disposé à agir ; il prend un accent circonflexe, un t final, et s’accorde en genre et en nombre. C’est aussi un nom : un prêt bancaire.

Près (invariable) : il habite près de la gare ; c’est tout près ; nous sommes près du but.

Prêt (adjectif, s’accorde) : je suis prêt ; elle est prête ; ils sont prêts ; elles sont prêtes.

Prêt (nom) : un prêt étudiant, un prêt immobilier.

Deux mots, deux sens

« Près » : la proximité

Près est un adverbe (« il habite tout près ») ou l’élément d’une préposition (« près de »). Il indique qu’une chose est proche d’une autre, dans l’espace ou dans le temps : « près de la fenêtre », « il est près de minuit », « de près, la faute se voit mieux ». Comme tout adverbe ou toute préposition, il est invariable : jamais de e ni de s ajoutés selon le sujet.

« Prêt » : la disposition à agir

Prêt est un adjectif qui qualifie une personne ou une chose disposée à faire quelque chose ou préparée pour quelque chose : « je suis prêt », « le dîner est prêt », « les élèves sont prêts à commencer ». Son t final, muet au masculin singulier, se fait entendre au féminin (prête), ce qui donne le second test ci-dessous. Le même mot existe comme nom masculin : « un prêt » désigne ce que l’on prête, en particulier une somme d’argent (un prêt bancaire, un prêt étudiant), et il est de la même famille que le verbe prêter.

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Deux tests pour ne plus hésiter

Le test de remplacement

Remplacez le mot hésitant par un synonyme et relisez la phrase à voix haute.

Si proche ou tout à côté fonctionne, écrivez près : « il habite près du lycée » devient « il habite proche du lycée ».

: « il habite près du lycée » devient « il habite proche du lycée ». Si préparé ou disposé fonctionne, écrivez prêt : « je suis prêt à partir » devient « je suis disposé à partir ».

Le test du féminin

Mettez la phrase au féminin. Si le mot change, c’est l’adjectif prêt : « elle est prête ». Si le mot ne bouge pas, c’est près : « elle habite près de la gare ». Le test du féminin est le plus rapide, et il ne peut pas vous tromper, puisque seul prêt possède une forme féminine.

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L’accord de « prêt » : prête, prêts, prêtes

Beaucoup de recherches sur ce sujet portent moins sur la différence de sens que sur l’accord : « je suis prêtes », « il sont prêts », « nous sommes prêt ». Or prêt, dans « être prêt », est un attribut du sujet : un adjectif relié au sujet par le verbe être, qui s’accorde donc avec lui en genre et en nombre. C’est la même règle que pour n’importe quel adjectif attribut, telle que la décrit le guide éduscol sur la terminologie grammaticale.

Sujet Forme Exemple Masculin singulier prêt Il est prêt. Féminin singulier prête Elle est prête. Masculin pluriel (ou groupe mixte) prêts Ils sont prêts. Léa et Hugo sont prêts. Féminin pluriel prêtes Elles sont prêtes.

Pour « je », « tu », « nous » et « vous », l’accord dépend de la personne réelle qui parle ou à qui l’on s’adresse. Un homme écrit « je suis prêt », une femme « je suis prête » ; « nous sommes prêtes » se dit d’un groupe de femmes, « nous sommes prêts » d’un groupe d’hommes ou d’un groupe mixte. Le s du pluriel se lit à l’écrit uniquement : « ils sont prêts » et « ils sont prêt » se prononcent de la même façon, seule la relecture attentive attrape la faute.

Une erreur revient souvent : « il sont prêts ». L’adjectif est ici correctement accordé au pluriel, mais le pronom est fautif (ils et non il). Vérifiez d’abord le sujet, puis l’adjectif.

« Prêt à » ou « près de » devant un verbe

La confusion se complique quand un infinitif suit. Dans cette construction, l’Académie française distingue nettement les deux formes dans sa fiche « Prêt à, près de » :

Prêt à + infinitif : préparé pour, disposé à. « Ils sont prêts à venir. »

+ infinitif : préparé pour, disposé à. « Ils sont prêts à venir. » Près de + infinitif : sur le point de. « Elle n’est pas près de l’oublier. »

Le sens n’est donc pas le même : « il est prêt à partir » (il est préparé, il n’attend que le signal) et « il est près de partir » (le départ est imminent). L’Académie précise que la construction ancienne « prêt de » a disparu après le XVIIIe siècle : on n’écrit donc plus « ils sont prêts de venir », ni « elle n’est pas prête de l’oublier », qui mélange l’adjectif accordé avec la préposition de.

Le test du féminin s’applique encore : « elle n’est pas près de l’oublier » ne prend pas de e, car il s’agit de l’expression invariable près de, alors que « elle est prête à l’oublier » s’accorde.

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Les locutions à connaître : à peu près, prêt-à-porter…

« À peu près » : toujours « près »

À peu près signifie approximativement : « il y a à peu près vingt élèves ». Le mot est ici un adverbe qui exprime la proximité d’une quantité, donc il s’écrit près, sans accent circonflexe ni t. La faute « à peu prêt » est très fréquente, à l’écrit comme dans les recherches en ligne. Astuce : « à peu près » veut dire « à peu de chose près », et l’on retrouve le même mot dans « à quelques minutes près », « à la virgule près ».

Prêt-à-porter, prêt à l’emploi, prêt-à-manger

Quand l’idée est celle de « préparé pour », on écrit prêt : « prêt à l’emploi », « prêt-à-porter » (vêtements confectionnés en série), « prêt-à-manger ». Dans le nom composé prêt-à-porter, les trois éléments sont reliés par des traits d’union et le mot reste invariable au pluriel (« des prêt-à-porter »), mais il s’agit d’un nom et non de l’adjectif.

Les autres expressions avec « près »

De près : « regarder de près ». Adverbe, invariable.

: « regarder de près ». Adverbe, invariable. Au plus près : « au plus près des besoins ».

: « au plus près des besoins ». Près de ses sous : avare. Expression familière, invariable.

: avare. Expression familière, invariable. Auprès de : « se renseigner auprès du secrétariat ». S’écrit avec près, sans accent.

: « se renseigner auprès du secrétariat ». S’écrit avec près, sans accent. Tout près : « c’est tout près », adverbe.

Le tableau récapitulatif

Situation Forme Exemple Proximité (lieu, temps) près (de) Il habite près de la gare. Approximation à peu près Il reste à peu près dix places. Sur le point de + infinitif près de Elle n’est pas près de l’oublier. Préparé, disposé + infinitif prêt(e)(s) à Ils sont prêts à venir. Adjectif attribut prêt, prête, prêts, prêtes Elles sont prêtes. Nom (somme prêtée) un prêt Un prêt étudiant. Formes fautives « à peu prêt », « je suis près », « prêt de » Fautif

Dans un mail ou un CV : les tournures correctes

Cet homophone se glisse dans des formules très courantes de la correspondance professionnelle. Quelques formulations correctes à garder sous la main :

« Je suis prêt à relever de nouveaux défis » (ou « prête », selon l’auteur).

à relever de nouveaux défis » (ou « prête », selon l’auteur). « Nous restons prêts à répondre à vos questions. »

à répondre à vos questions. » « Le dossier est prêt et sera envoyé demain. »

et sera envoyé demain. » « Je serai disponible à peu près à cette heure-là. »

à cette heure-là. » « Je me renseigne auprès de votre service. »

Pour la structure d’un courrier complet, la méthode de rédaction d’une lettre administrative détaille les codes attendus. Une faute sur « prêt » dans une lettre de motivation figure parmi les fautes les plus courantes à éviter dans un CV, et la relecture proposée dans les étapes pour écrire un mail sans fautes aide à la repérer avant l’envoi. Le réflexe est simple : à la relecture, cherchez chaque « prêt » ou « près » et appliquez le test du féminin.

Progresser au quotidien ➜ l’orthographe au collège

Ce qu’il faut retenir

Près = proche, invariable, sans accent circonflexe. Prêt = préparé, adjectif, avec accent circonflexe et t.

= proche, invariable, sans accent circonflexe. = préparé, adjectif, avec accent circonflexe et t. Test du féminin : si le mot peut devenir prête, c’est prêt.

: si le mot peut devenir prête, c’est prêt. Test de remplacement : proche donne près, préparé ou disposé donne prêt.

: proche donne près, préparé ou disposé donne prêt. Accord : prêt, prête, prêts, prêtes selon le sujet.

: prêt, prête, prêts, prêtes selon le sujet. Devant un infinitif : « prêt à » (disposé) et « près de » (sur le point de).

: « prêt à » (disposé) et « près de » (sur le point de). À peu près s’écrit toujours avec « près ».

Questions fréquentes

Comment savoir s’il faut écrire près ou prêt ? Deux tests suffisent. Remplacez le mot par proche : si la phrase reste correcte, écrivez près. Remplacez-le par préparé ou disposé : si la phrase reste correcte, écrivez prêt. Vous pouvez aussi mettre la phrase au féminin : si le mot devient prête, il s’agit de l’adjectif prêt. Écrit-on « à peu près » ou « à peu prêt » ? On écrit à peu près, avec près. Cette locution signifie approximativement et exprime la proximité d’une quantité. La forme à peu prêt est une faute, sans accent circonflexe ni t final sur le second mot. Prêt s’accorde-t-il avec le sujet ? Oui. Prêt est un adjectif attribut du sujet quand il suit le verbe être : il s’accorde en genre et en nombre. On écrit il est prêt, elle est prête, ils sont prêts, elles sont prêtes. Un groupe mixte s’accorde au masculin pluriel. Faut-il écrire « prêt à » ou « près de » devant un verbe ? Cela dépend du sens. Prêt à signifie préparé pour ou disposé à : ils sont prêts à venir. Près de signifie sur le point de : elle n’est pas près de l’oublier. Les constructions prêt de et près à ne sont pas correctes dans ces emplois, selon la fiche de l’Académie française. Prêt est-il aussi un nom ? Oui. Un prêt est ce que l’on prête, le plus souvent une somme d’argent : un prêt étudiant, un prêt immobilier. Le nom prend un s au pluriel, des prêts, comme l’adjectif au masculin pluriel, ce qui explique une partie des hésitations. Prêt-à-porter prend-il un s au pluriel ? Non. Prêt-à-porter est un nom composé qui reste invariable : des prêt-à-porter. Il s’écrit avec des traits d’union et se distingue de l’adjectif prêt accordé, comme dans les vêtements sont prêts à porter.

Sources