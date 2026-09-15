Malgré que : faute ou pas ? La règle et les alternatives

On vous a sans doute déjà repris sur « malgré que ». La réponse est plus intéressante qu’un simple interdit : l’Académie française reconnaît un emploi correct de cette locution, et un seul. Reste à savoir lequel, à écarter trois graphies qui n’existent pas, et à choisir le bon mode derrière la conjonction de remplacement.

« Malgré que je sois fatigué » : quelqu’un vous a déjà repris là-dessus, ou vous hésitez au moment d’écrire. La réponse courante, « c’est une faute », est à la fois trop sévère et trop vague. L’Académie française reconnaît en effet un emploi parfaitement correct de « malgré que », et un seul, qui n’est presque jamais celui qu’on utilise. Le reste de la question tient en trois choses : savoir par quoi remplacer la locution dans un écrit soigné, ne pas ajouter de s à « malgré », et choisir le bon mode derrière la conjonction de remplacement, qui est le vrai piège. Pour transformer ce genre de vérification ponctuelle en réflexe, réviser l’orthographe en ligne avec des exercices classés par notion reste le chemin le plus court.

Sommaire

Le verdict en trois lignes

Trois phrases suffisent à couvrir presque tous les cas de figure.

« Malgré qu’il en ait » : correct, dans la langue soutenue. C’est le seul emploi que l’Académie française admet, et il signifie « en dépit de sa volonté ».

: correct, dans la langue soutenue. C’est le seul emploi que l’Académie française admet, et il signifie « en dépit de sa volonté ». « Malgré qu’il soit fatigué » au sens de « bien qu’il soit fatigué » : compris de tous, employé par de nombreux écrivains, mais déconseillé à l’écrit. Préférez bien que, quoique ou même si.

au sens de « bien qu’il soit fatigué » : compris de tous, employé par de nombreux écrivains, mais déconseillé à l’écrit. Préférez bien que, quoique ou même si. « Malgrés que », « malgrès que », « malgre que » : fautes d’orthographe pures, dans tous les contextes. Malgré ne prend jamais de s et porte toujours son accent aigu.

Le reste de cet article explique d’où vient cette situation bancale, et surtout ce qu’il faut écrire à la place.

Ce que dit exactement l’Académie française

C’est le point que les pages consacrées au sujet survolent presque toutes. L’Académie française ne se contente pas de déconseiller « malgré que » : elle commence par en valider un emploi, puis restreint tout le reste. Sa fiche « Questions de langue », dans le Dictionnaire de l’Académie française, tient en deux paragraphes.

L’emploi admis : « malgré que j’en aie »

« Malgré que » s’emploie bien dans la langue soutenue, écrit l’Académie, mais seulement avec le verbe avoir conjugué au subjonctif. Elle donne trois exemples : « Je reconnais les mérites de mon rival, malgré que j’en aie », « Malgré qu’il en ait, nous savons son secret », « Elle ne put cacher son dépit, malgré qu’elle en eût ».

Le sens n’est pas celui de « bien que ». C’est « en dépit de moi, de ma volonté », que l’Académie glose par « quelque mauvais gré, si mauvais gré que j’en aie ». Autrement dit : je le reconnais à contrecœur, elle n’a pas pu le cacher malgré ses efforts.

Ce détour éclaire le mot lui-même. Dans cette tournure, le gré reste visible : c’est le même que dans « bon gré mal gré », « de son plein gré » ou « savoir gré à quelqu’un », et il désigne la volonté, le consentement. La locution ne fonctionne donc qu’avec un sujet doté d’une volonté à laquelle on passe outre. Elle est rare, littéraire, et vous ne l’écrirez probablement jamais dans un mail professionnel.

L’emploi déconseillé : « malgré que » au sens de « bien que »

Le second paragraphe de la fiche est tout aussi net. Encore que de nombreux écrivains aient utilisé la locution conjonctive « malgré que » dans le sens de « bien que », « quoique », il est recommandé d’éviter cet emploi.

Deux choses méritent d’être relevées dans cette formulation. D’abord, l’Académie reconnaît explicitement l’usage littéraire : elle ne prétend pas que la tournure n’existe pas. Ensuite, elle « recommande d’éviter », ce qui n’est pas la même chose que « condamne ». On est dans le registre du conseil d’écriture soigné, pas dans celui de la faute d’orthographe caractérisée. Ce niveau de sévérité est utile à connaître : il permet de corriger ses propres écrits sans reprendre agressivement quelqu’un qui emploie la tournure à l’oral.

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Pourquoi cet emploi est contesté

La critique repose sur un argument de construction, pas sur un caprice. Malgré est une préposition : elle introduit un nom ou un groupe nominal, comme dans « malgré la pluie », « malgré son âge », « malgré nos efforts ». Une préposition n’introduit pas une proposition avec un verbe conjugué. Pour cela, il faut une conjonction de subordination ou une locution conjonctive, c’est à dire bien que, quoique, encore que.

« Malgré que » revient donc à faire travailler une préposition comme une conjonction, en lui accolant un que. Le procédé n’est pas inédit en français, puisque c’est exactement ainsi que se sont formées des locutions aujourd’hui incontestées, à commencer par après que ou avant que. La différence est que l’usage écrit a entériné les unes et pas l’autre.

Les grammairiens ne sont d’ailleurs pas unanimes. Le Bon Usage de Grevisse relève l’ancienneté et l’abondance des attestations littéraires et se montre nettement plus accueillant que l’Académie. C’est une divergence réelle entre deux ouvrages de référence, et la connaître vaut mieux que de trancher trop vite : elle explique pourquoi vous trouverez sur le web des pages catégoriques dans les deux sens.

Pour un écrit qui sera évalué, corrigé ou envoyé à un tiers, la règle pratique reste simple : ce qui est contesté par une autorité est un risque inutile quand deux remplacements irréprochables existent.

« Malgre que », « malgrés que », « malgrès que » : la faute dans la faute

Voilà le point que la question d’usage fait complètement oublier, alors qu’il concerne une part importante des personnes qui cherchent ce mot. Avant même de se demander si « malgré que » est correct, encore faut-il écrire « malgré » correctement.

Graphie Statut Ce qui la provoque malgré Seule forme correcte Accent aigu sur le e, jamais de s malgre Faute Accent oublié, souvent à la saisie sur clavier malgrés Faute Analogie avec après et avec les pluriels malgrès Faute Analogie avec après, accent grave et s en prime

Malgré est une préposition, donc un mot invariable. Elle ne s’accorde ni en genre ni en nombre, quel que soit le nom qui la suit : « malgré la pluie », « malgré les difficultés », « malgré eux ». Le s final n’a aucune raison d’apparaître.

L’analogie avec après est le principal responsable. Les deux mots sont des prépositions de même longueur, se terminent par le même son, et après s’écrit bien avec un s. Mais c’est un s étymologique qui appartient au mot, pas une marque de pluriel, et il n’a pas d’équivalent dans malgré, formé sur gré. Le repère est là : si vous savez écrire « de mon plein gré » sans s, vous savez écrire « malgré ».

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Par quoi remplacer « malgré que »

Trois remplacements couvrent tous les cas, et le choix se fait sur le registre et sur ce qui suit.

À la place de « malgré que » Ce qui suit Registre Exemple bien que Subjonctif Courant, tous écrits Bien qu’il soit fatigué, il a terminé le dossier. quoique Subjonctif Soutenu Quoiqu’elle ait peu dormi, elle est arrivée à l’heure. même si Indicatif Courant, oral et écrit Même s’il est fatigué, il a terminé le dossier. malgré + nom Groupe nominal Neutre, souvent le plus léger Malgré sa fatigue, il a terminé le dossier. malgré le fait que Subjonctif Correct mais lourd Malgré le fait qu’il soit fatigué, il a terminé le dossier.

La quatrième ligne est souvent la meilleure et la moins utilisée. Puisque le problème vient de ce qu’on fait suivre une préposition d’une proposition, la solution la plus économique consiste à revenir à ce que la préposition attend : un nom. « Malgré sa fatigue » est plus court, plus net et plus élégant que n’importe quelle subordonnée, et la question du mode disparaît avec elle.

La cinquième ligne, « malgré le fait que », est irréprochable sur le plan de la construction, puisque le fait est bien un nom. Elle est aussi lourde, et son emploi répété alourdit franchement un texte. Utilisez-la ponctuellement, quand la nuance exige de nommer le fait lui-même.

La même hésitation avec un autre « que » ➜ quoique ou quoi que

Le vrai piège : le mode du verbe qui suit

Remplacer « malgré que » par « bien que » règle un problème et en ouvre un autre, plus fréquent et plus discret : le mode du verbe subordonné. C’est l’erreur que les correcteurs relèvent le plus souvent dans les copies et dans les écrits professionnels, bien avant la locution elle-même.

Bien que, quoique, encore que : subjonctif

Ces trois conjonctions introduisent ce que les programmes officiels appellent la proposition subordonnée conjonctive de concession et d’opposition. Elles se construisent avec le subjonctif.

Bien qu’il soit fatigué, et non « bien qu’il est fatigué ».

fatigué, et non « bien qu’il est fatigué ». Quoiqu’elle ait peu dormi, et non « quoiqu’elle a peu dormi ».

peu dormi, et non « quoiqu’elle a peu dormi ». Encore que la question puisse se poser, et non « encore que la question peut se poser ».

La ressource d’accompagnement publiée par le ministère de l’Éducation nationale sur les propositions subordonnées conjonctives énumère précisément les conjonctions qui introduisent cette subordonnée : bien que, quoique, encore que, quelque… que. « Malgré que » n’y figure pas. Ce n’est pas un oubli, c’est la conséquence directe de ce qui a été vu plus haut : la locution n’est pas retenue comme conjonction de subordination dans la terminologie de référence.

Même si : indicatif

C’est l’exception utile à retenir, parce qu’elle fonctionne exactement à l’inverse. Même si se construit avec l’indicatif : « même s’il est fatigué », jamais « même s’il soit fatigué ». Si vous hésitez sur le subjonctif, c’est le remplacement le plus sûr, puisqu’il vous fait écrire la forme verbale la plus ordinaire.

Et derrière « malgré que » lui-même ?

Si vous tenez à employer la locution, sachez qu’elle appelle elle aussi le subjonctif : « malgré qu’il soit fatigué », et non « malgré qu’il est fatigué ». Écrire « malgré que » suivi de l’indicatif cumule donc deux problèmes distincts, la tournure déconseillée et le mode fautif. C’est la forme la plus pénalisée dans une correction.

« Malgré » tout seul ne pose aucun problème

Un dernier point, qui rassure souvent : toute cette discussion ne concerne que la locution suivie d’un verbe conjugué. La préposition malgré employée normalement est parfaitement correcte, courante et sans le moindre débat.

Malgré la pluie, la séance a été maintenue.

Malgré nos relances, le dossier n’a pas avancé.

Il a signé malgré lui.

Malgré tout, le résultat est encourageant.

« Malgré tout » et « malgré moi » sont deux locutions figées d’usage courant, qui ne posent aucune difficulté et qui ne doivent pas être évitées. De même, « malgré cela » est correct, même si un simple pourtant ou néanmoins fait souvent mieux l’affaire dans un texte argumenté.

Réviser l’orthographe grammaticale ➜ l’orthographe grammaticale

Le réflexe en trois secondes

Au moment d’écrire, une seule question à se poser : qu’est-ce qui suit ?

Un nom ou un groupe nominal ? Écrivez malgré, sans que et sans s. « Malgré sa fatigue. » Un verbe conjugué ? Écrivez bien que ou quoique et mettez le verbe au subjonctif. « Bien qu’il soit fatigué. » Un doute sur le subjonctif ? Basculez sur même si et gardez l’indicatif. « Même s’il est fatigué. »

Et si vous croisez « malgré qu’il en ait » dans un roman, vous saurez désormais que ce n’est ni une coquille ni une négligence de l’auteur, mais le seul emploi que l’Académie française valide.

Une autre tournure jugée fautive à tort ➜ au temps pour moi ou autant pour moi

La logique de cet article vaut d’ailleurs pour toute une série de tournures concessives voisines, dont quel que soit ou quelque, qui repose sur la même famille de constructions avec que.

Questions fréquentes

Peut-on dire « malgré que » ? Oui, dans un cas précis. L’Académie française admet « malgré que » dans la langue soutenue, mais seulement avec le verbe avoir au subjonctif, comme dans « malgré qu’il en ait », qui signifie « en dépit de sa volonté ». En revanche, elle recommande d’éviter l’emploi de « malgré que » au sens de « bien que » ou « quoique », même si de nombreux écrivains l’ont pratiqué. À l’écrit, préférez « bien que », « quoique » ou « même si ». Pourquoi dit-on que « malgré que » est une faute ? Parce que « malgré » est une préposition, et qu’une préposition introduit un nom, pas une proposition avec un verbe conjugué. Pour introduire une subordonnée, il faut une conjonction de subordination comme « bien que » ou « quoique ». Le reproche porte donc sur la construction. Il est nuancé par le fait que d’autres locutions se sont formées exactement de la même manière, comme « après que », et que Le Bon Usage de Grevisse se montre beaucoup plus tolérant que l’Académie sur ce point. « Malgré que » s’écrit-il avec un s ? Jamais. « Malgrés que » et « malgrès que » sont des fautes d’orthographe dans tous les contextes. « Malgré » est une préposition, donc un mot invariable, et elle ne prend pas de s, quel que soit le nombre du nom qui suit. La confusion vient de l’analogie avec « après », dont le s appartient au mot lui-même. Repère utile : le mot est formé sur « gré », comme dans « de son plein gré », qui ne prend pas de s non plus. Faut-il le subjonctif après « bien que » ? Oui, toujours. On écrit « bien qu’il soit fatigué » et non « bien qu’il est fatigué ». La même règle vaut pour « quoique » et « encore que », qui introduisent tous trois la proposition subordonnée conjonctive de concession et d’opposition. Si le subjonctif vous pose problème, remplacez par « même si », qui se construit au contraire avec l’indicatif : « même s’il est fatigué ». « Malgré le fait que » est-il correct ? Oui, la construction est irréprochable, puisque « le fait » est un nom et que « malgré » introduit bien un groupe nominal. Le verbe qui suit se met au subjonctif : « malgré le fait qu’il soit absent ». Le seul reproche que l’on puisse faire à cette tournure est sa lourdeur. Dans la plupart des cas, « bien que » ou simplement « malgré » suivi d’un nom produisent une phrase plus nette. Que veut dire « malgré qu’il en ait » ? Cela signifie « en dépit de sa volonté », « à contrecœur », « quoi qu’il en pense ». L’Académie française glose l’expression par « quelque mauvais gré, si mauvais gré que j’en aie » et donne pour exemple « Malgré qu’il en ait, nous savons son secret ». Le pronom « en » et le verbe avoir au subjonctif sont indispensables : c’est ce qui distingue cet emploi, correct, de l’emploi conjonctif au sens de « bien que », qui est déconseillé.

Sources