Quoique ou quoi que : comment choisir la bonne orthographe ?

« Quoique » en un mot se remplace par « bien que » ; « quoi que » en deux mots par « peu importe ce que ». Un seul test suffit à trancher, y compris dans les cas piégeux comme « quoi qu’il en soit » et « quoiqu’il » élidé.

« Quoique le sujet soit simple, la faute est partout. Quoi que vous en pensiez, elle se corrige en dix secondes. » Deux graphies, une seule prononciation, et deux sens qui n’ont rien à voir : le premier concède, le second envisage toutes les hypothèses. La confusion coûte cher à l’écrit, parce qu’elle touche des tournures qu’on emploie précisément quand on soigne son style, dans un rapport, une lettre de motivation ou un mémoire. Il n’y a pourtant rien à mémoriser : un test de remplacement suffit, et il fonctionne dans tous les cas, y compris les plus piégeux comme « quoi qu’il en soit » ou « quoiqu’il » élidé. Cet article détaille les deux emplois, le test, la distinction avec « quel que » et « quelque », et les formes figées à connaître. Traiter ces homophones un par un reste le moyen le plus efficace de progresser en orthographe.

Sommaire

Pourquoi la confusion est-elle si tenace ?

« Quoique » et « quoi que » sont des homophones grammaticaux. À l’oral, rien ne les sépare : même son, même place dans la phrase, souvent le même verbe au subjonctif juste derrière. L’oreille ne fournit donc aucune indication au moment d’écrire, et le doute surgit exactement là où la phrase est la plus travaillée.

S’ajoute une difficulté propre à ce couple. Contrairement à « a » et « à » ou à « ces » et « ses », les deux graphies partagent une parenté de sens réelle : dans les deux cas, on met quelque chose de côté, on écarte une objection. « Quoique j’aie peu de temps » et « quoi que je fasse » relèvent bien du même mouvement d’esprit. Cette proximité sémantique brouille l’intuition, là où d’autres homophones se distinguent d’un coup d’œil.

La solution ne passe donc pas par le sens général, mais par la nature grammaticale de chaque forme. C’est le principe qui gouverne les accords et règles grammaticales du français : la graphie découle de la fonction du mot dans la phrase, jamais de sa prononciation.

« Quoique » en un mot : la concession

Quoique, en un seul mot, est une conjonction de subordination. Elle introduit une proposition qui exprime une concession : un fait qui aurait pu empêcher l’action principale, mais qui ne l’a pas empêchée. Son équivalent le plus direct est « bien que ».

« Quoique le dossier soit incomplet, il a été accepté. » « Elle a répondu, quoiqu’elle n’y fût pas obligée. » « Quoique jeune, il dirige déjà l’équipe. » Dans chacune de ces phrases, « bien que » peut prendre la place de « quoique » sans que rien d’autre ne bouge.

Le mode qui suit

« Quoique » se construit avec le subjonctif : « quoiqu’il soit tard », « quoique nous ayons insisté », « quoiqu’elle vienne rarement ». C’est une contrainte de construction, pas une nuance de style. Un indicatif après « quoique » est ressenti comme fautif dans un écrit soutenu, même si l’usage oral le tolère parfois.

« Quoique » en incise

Un second emploi, plus discret, mérite d’être signalé parce qu’il déroute. « Quoique » peut introduire une rectification après coup, seul en fin de phrase, souvent suivi de points de suspension : « Le rendu est correct. Quoique… » Le mot signale alors une réserve qui vient s’ajouter à ce qui précède. Il s’écrit toujours en un mot dans cet emploi, et la phrase qui le développerait se met à l’indicatif ou au conditionnel : « Quoique, à la réflexion, il faudrait revoir le troisième paragraphe. »

À retenir : quoique en un mot introduit une concession et se remplace par « bien que ». Il appelle le subjonctif. Exemple : « quoique le texte soit long » devient « bien que le texte soit long ».

« Quoi que » en deux mots : l’hypothèse

Quoi que, en deux mots, n’est pas une conjonction mais la rencontre du pronom relatif indéfini « quoi » et de « que ». L’ensemble signifie « quelle que soit la chose que », ou plus simplement « peu importe ce que ». Il envisage la totalité des cas possibles, au lieu d’en concéder un seul.

« Quoi que tu dises, il n’en démordra pas. » « Quoi qu’ils décident, la date reste fixée. » « Quoi que l’on fasse, le résultat sera le même. » Ici, remplacer par « bien que » produit une phrase incompréhensible : c’est le signe le plus sûr qu’il faut deux mots.

Le point décisif est fonctionnel : dans « quoi que », le mot « quoi » occupe une fonction dans la proposition. Il est le complément d’objet du verbe qui suit. « Quoi que tu dises » revient à « tu dises quoi », c’est-à-dire « tu dises quelque chose ». Rien de tel avec « quoique », qui ne fait que relier deux propositions sans jouer aucun rôle dans la seconde.

Comme « quoique », « quoi que » se construit avec le subjonctif : « quoi qu’il advienne », « quoi que vous choisissiez ». Le mode ne permet donc pas de trancher entre les deux graphies, contrairement à ce qu’on lit parfois.

À retenir : quoi que en deux mots envisage tous les cas et se remplace par « peu importe ce que ». Exemple : « quoi que tu fasses » devient « peu importe ce que tu fais ».

Le test de substitution

Un seul geste suffit, et il ne demande aucune analyse grammaticale préalable : essayer « bien que » à la place du mot.

« Bien que » fonctionne et la phrase garde son sens ? Alors on écrit quoique , en un mot. « Quoique le délai soit court, le travail sera fait » devient « bien que le délai soit court, le travail sera fait ». La phrase tient.

et la phrase garde son sens ? Alors on écrit , en un mot. « Quoique le délai soit court, le travail sera fait » devient « bien que le délai soit court, le travail sera fait ». La phrase tient. « Bien que » ne fonctionne pas ? Testez « peu importe ce que » ou « quelle que soit la chose que ». Si l’une des deux passe, on écrit quoi que, en deux mots. « Quoi que tu répondes » devient « peu importe ce que tu réponds ». « Bien que tu répondes » ne veut rien dire dans ce contexte.

Un second repère, purement formel, confirme le premier quand le doute persiste : demandez-vous si le verbe qui suit a déjà son complément d’objet. « Quoi que tu dises » : le verbe « dire » n’a pas d’autre complément, c’est « quoi » qui le lui fournit, donc deux mots. « Quoique tu dises la vérité » : le verbe a déjà son complément, « la vérité », donc un mot. Ce test résout les cas ambigus où la substitution laisse hésitant.

Réviser toutes les règles de base ➜ Les 40 règles de base de l’orthographe française

Le cas « quoi qu’il en soit »

C’est la forme sur laquelle la faute se produit le plus souvent, et c’est aussi celle qu’on écrit le plus dans un cadre professionnel, en tête de paragraphe, pour conclure ou pour changer d’angle. La règle est pourtant sans exception : « quoi qu’il en soit » s’écrit toujours en quatre mots, avec « quoi » séparé.

La locution signifie « en tout état de cause », « de toute façon », « quelle que soit la situation ». Le test le confirme immédiatement : « bien qu’il en soit » ne veut rien dire, tandis que « peu importe ce qu’il en est » fonctionne parfaitement. La graphie « quoiqu’il en soit » est une faute, même si elle circule largement.

Le même raisonnement vaut pour les autres locutions figées construites sur ce modèle, toutes avec « quoi » détaché : « quoi qu’il arrive », « quoi qu’on en dise », « quoi que ce soit », « quoi qu’il en coûte ». Dans chacune, « quoi » est un pronom qui joue un rôle dans la proposition, et aucune ne se remplace par « bien que ».

« Quoiqu’il » ou « quoi qu’il » : le piège de l’élision

Le cas le plus délicat survient devant une voyelle, parce que les deux graphies deviennent alors visuellement très proches. « Quoique » s’élide en « quoiqu’ » devant « il », « elle », « on », « un », « une » : « quoiqu’il pleuve », « quoiqu’elle hésite », « quoiqu’on en pense ». Dans « quoi que », c’est « que » qui s’élide, et « quoi » reste détaché : « quoi qu’il », « quoi qu’elle », « quoi qu’on ».

Comparez ces deux phrases, à un espace près identiques :

« Quoiqu’il soit tard, je vais terminer. » Test : « bien qu’il soit tard » passe, donc un seul mot élidé.

soit tard, je vais terminer. » Test : « bien qu’il soit tard » passe, donc un seul mot élidé. « Quoi qu’il fasse, il sera critiqué. » Test : « peu importe ce qu’il fait » passe, donc deux mots, « quoi » étant complément de « faire ».

Aucun réflexe visuel ne permet de trancher ici. Seule la substitution fonctionne, et c’est la raison pour laquelle il vaut mieux l’installer comme automatisme plutôt que de compter sur l’intuition. Cette manière de vérifier une graphie en remplaçant le mot par un équivalent est le mécanisme central de l’orthographe grammaticale, et elle se transpose à la plupart des homophones du français.

Ne pas confondre avec « quel que » et « quelque »

Les manuels traitent souvent ensemble « quoique / quoi que » et « quelque / quel que », parce que les quatre formes fonctionnent sur le même principe de séparation. La distinction est pourtant simple, et elle repose sur ce qui suit le mot.

« Quel que » s’emploie devant le verbe être (ou un verbe équivalent comme paraître, devoir être) suivi d’un nom ou d’un pronom, et « quel » s’accorde avec ce nom : « quelle que soit la difficulté », « quels que soient les résultats ». « Quoi que », lui, se place devant un verbe qui a besoin d’un complément d’objet, et « quoi » reste invariable : « quoi que tu décides ».

Le contraste est net : « quelle que soit ta réponse » (un nom suit le verbe être, donc accord) contre « quoi que tu répondes » (un verbe transitif suit, donc pas d’accord). Cette famille de règles se travaille utilement d’un bloc, comme le montre le cas voisin de quel que soit ou quelque.

Le tableau récapitulatif

Deux gestes suffisent : tenter « bien que », puis vérifier si le verbe qui suit réclame un complément.

Forme Nature Sens Test de remplacement Exemple quoique Conjonction de subordination Concession « bien que » Quoique le texte soit court, il est dense. quoiqu’ (élidé) Conjonction élidée devant voyelle Concession « bien qu’ » Quoiqu’il soit tard, je continue. quoi que Pronom relatif indéfini + que Peu importe ce que « peu importe ce que » Quoi que tu dises, il refusera. quoi qu’il en soit Locution figée En tout état de cause « de toute façon » Quoi qu’il en soit, la date est fixée. quoi que ce soit Locution figée N’importe quelle chose « la moindre chose » Il n’a jamais demandé quoi que ce soit.

Un autre accord qui piège tout le monde ➜ Écrit-on « bienvenu » ou « bienvenue » ?

La méthode de relecture

Connaître la règle et l’appliquer sont deux choses distinctes. La plupart des « quoiqu’il en soit » fautifs ne viennent pas d’une ignorance mais d’une écriture rapide, où la main soude les deux mots par habitude. La correction se joue donc à la relecture, et elle demande un geste ciblé.

Repérer le son avant de lire le sens. À la relecture, arrêtez-vous une seconde sur chaque occurrence du son « koi-ke », au lieu de laisser filer la phrase.

À la relecture, arrêtez-vous une seconde sur chaque occurrence du son « koi-ke », au lieu de laisser filer la phrase. Appliquer « bien que » sans réfléchir. Le test prend moins de temps que l’hésitation qu’il remplace. S’il passe, un mot ; sinon, deux.

Le test prend moins de temps que l’hésitation qu’il remplace. S’il passe, un mot ; sinon, deux. Traiter les locutions à part. « Quoi qu’il en soit », « quoi qu’il arrive » et « quoi que ce soit » s’écrivent toujours avec « quoi » détaché. Les mémoriser comme des blocs évite d’avoir à raisonner à chaque fois.

« Quoi qu’il en soit », « quoi qu’il arrive » et « quoi que ce soit » s’écrivent toujours avec « quoi » détaché. Les mémoriser comme des blocs évite d’avoir à raisonner à chaque fois. Surveiller les débuts de paragraphe. C’est là que « quoi qu’il en soit » apparaît le plus, et c’est là qu’il est le plus souvent mal écrit.

C’est là que « quoi qu’il en soit » apparaît le plus, et c’est là qu’il est le plus souvent mal écrit. Travailler la notion isolément. Un homophone se corrige par la répétition, quelques minutes à la fois, qu’il s’agisse de l’orthographe au collège ou d’une reprise plus tardive dans l’orthographe dans les études.

Ces réflexes valent bien au-delà de ce seul couple. Ils forment le socle d’une relecture efficace, celle qui permet de ne plus faire de fautes d’orthographe sur les pièges du quotidien.

FAQ

Quand écrit-on « quoique » en un mot et « quoi que » en deux mots ? On écrit « quoique » en un mot quand il peut être remplacé par « bien que » : il introduit alors une concession (« quoique le délai soit court »). On écrit « quoi que » en deux mots quand il signifie « peu importe ce que » ou « quelle que soit la chose que » (« quoi que tu dises »). Dans ce second cas, « quoi » est le complément d’objet du verbe qui suit. Écrit-on « quoi qu’il en soit » ou « quoiqu’il en soit » ? On écrit toujours « quoi qu’il en soit », avec « quoi » détaché. La locution signifie « en tout état de cause » ou « de toute façon », et « bien qu’il en soit » ne produit aucun sens. La graphie soudée est une faute, malgré sa fréquence dans les écrits professionnels. Quel mode utilise-t-on après « quoique » et après « quoi que » ? Les deux formes se construisent avec le subjonctif : « quoiqu’il soit tard », « quoi qu’il advienne ». Le mode ne permet donc pas de choisir entre les deux graphies, contrairement à une idée répandue. Seule la substitution par « bien que » tranche. Le seul emploi qui échappe au subjonctif est « quoique » en incise, qui exprime une réserve après coup. Comment distinguer « quoi que » de « quel que » ? « Quel que » se place devant le verbe être suivi d’un nom ou d’un pronom, et « quel » s’accorde avec lui : « quelle que soit la difficulté », « quels que soient les délais ». « Quoi que » se place devant un verbe qui réclame un complément d’objet et reste invariable : « quoi que tu décides ». Le mot qui suit le verbe est le repère. La réforme de 1990 a-t-elle changé l’écriture de « quoique » ? Non. Les rectifications orthographiques de 1990, publiées au Journal officiel du 6 décembre 1990 et prises comme référence par les programmes de français, ne modifient ni « quoique » ni « quoi que ». La distinction entre les deux graphies relève de la grammaire, pas de l’orthographe lexicale visée par ces rectifications.

Sources