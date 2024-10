Étudier ou entreprendre ? Pourquoi choisir, si tu peux combiner les deux ? Tu es étudiant ou jeune diplômé et tu as une idée entrepreneuriale que tu souhaites concrétiser ? Que ton projet soit à finalité économique ou qu’il s’inscrive dans une démarche sociale et solidaire, des solutions existent pour ne pas te lancer seul dans le grand bain de l’entrepreneuriat. Dans cet article, on te présente le Statut Nationale Étudiant-Entrepreneur qui te permet d’être accompagné dans la réalisation de tes projets avec le moins de risques possible.

Qu’est-ce que le Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE) ?

D’après la définition de Pépite France (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) : “Le Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE) permet de conduire et développer son projet entrepreneurial dans le cadre de son cursus scolaire, au sein de son établissement, en plus de bénéficier d’un accompagnement. Les porteurs de projets peuvent candidater au dispositif Pépite, s’ils sont titulaires du baccalauréat ou équivalent et s’ils ont l’ambition de créer ou de reprendre une activité.“

Le SNEE s’adresse à toi, si tu remplis les deux conditions suivantes :

Tu es titulaire du baccalauréat ou d’un équivalent du même niveau.

Tu es inscrit dans un cursus en formation initiale ou en formation continue qui prépare un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État ou bien, tu es diplômé de l’enseignement supérieur.

À noter : ce statut, accessible sur tout le territoire français, est accordé, après examen d’un dossier de candidature, par un organisme appelé le Comité d’Engagement Pépite.



Trouve un pôle Pépite proche de chez toi, parmi le 33 recensés en France, pour tester, développer et concrétiser tes idées ! Les pôles Pépite te proposent des formations sur l’entrepreneuriat et l’innovation, et contribuent à rendre plus visible ton projet ! Accède à la carte interactive, juste ici !

Quels sont les avantages du Statut National Étudiant-Entrepreneur ?

L’accompagnement personnalisé

Les Pépite mettent en place un accompagnement pour les détenteurs du Statut National Étudiant-Entrepreneur.

Cela se traduit par un double accompagnement avec un tuteur académique et un mentor (entrepreneur, chef d’entreprise, membre d’un réseau d’accompagnement et de financement, etc.). Ces personnes sont là pour te guider et te conseiller tout au long de l’année dans l’élaboration et le développement de ton projet.

Le réseautage et la collaboration

Le Statut National Étudiant-Entrepreneur te permet d’intégrer l’écosystème entrepreneurial et le réseau des 33 Pépite. Tu pourras donc rentrer en contact avec de nombreux acteurs, au cours de ton aventure entrepreneuriale.

L’accès aux ressources

Le SNEE et les Pépite te permettent d’accéder librement à des ressources variées : bibliothèques, fonds documentaires, MOOCs, espaces de coworking, etc.

La flexibilité académique

Si tu hésites à t’engager dans le développement d’un projet entrepreneurial, car tu as peur de manquer de temps, il existe des solutions. En effet, il est tout d’abord possible d’obtenir un aménagement de ton emploi du temps d’étudiant pour te libérer des plages horaires.

Ensuite, tu as la possibilité de remplacer le classique stage obligatoire de fin de cursus par la réalisation de ton projet de création d’entreprise.



Attention : on ne parle pas de dispense de stage, mais de substitution. Ce n’est pas une obligation, mais une alternative pour les étudiants-entrepreneurs qui le souhaitent. Pour ce faire, une validation entre ton pôle Pépite et ton responsable pédagogique de formation est nécessaire.

Les aides financières

Être membre d’une Pépite te permet de prétendre à des aides financement via des concours régionaux et nationaux, des prêts d’honneur, des levées de fonds, etc. Tu as par ailleurs la possibilité d’avoir recours au dispositif de l’ACRE (Aide à la Création ou à la Reprise d’Entreprise) afin de réduire tes charges et cotisations.

Le portage juridique

En tant d’étudiant-entreprise en Pépite, tu peux avoir le soutien d’un portage juridique grâce au contrat de CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise). Celui-ci a pour objectif de tester la viabilité économique de ton projet de création ou de reprise d’entreprise, le tout en bénéficiant de l’aide d’une structure accompagnatrice.

La participation à des concours

Le Statut National Étudiant-Entrepreneur te donne également l’opportunité de te présenter à des concours tels que le “Prix Pépite”. C’est l’occasion, de te confronter à d’autres acteurs (participants, juges, etc.), de t’entraîner à pitcher ton projet et de le promouvoir auprès de différents publics.

La reconnaissance professionnelle et académique

D’un côté, grâce à ton année de Statut National Étudiant-Entrepreneur, tu peux faire valoir les compétences que tu as acquises en validant la certification professionnelle “Concevoir et développer un projet entrepreneurial” enregistrée au Répertoire spécifique des certifications tenu par France Compétences.

D’un autre côté, ton statut t’ouvre l’accès à un diplôme dédié, appelé Diplôme d’Étudiant-Entrepreneur (D2E). Celui-ci t’apportera une reconnaissance académique que tu pourras valoriser dans ton parcours professionnel.

Comment obtenir le Statut National Étudiant-Entrepreneur ?

La candidature

Étape 1 : tu dois créer ton compte personnel sur la plateforme https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ et valider sa création grâce à l’e-mail de confirmation reçu.

Étape 2 : tu dois remplir ton dossier de candidature, répondre aux différents champs afin de détailler les éléments de ton projet entrepreneurial avant de valider ce dernier. Tu recevras un e-mail de convocation pour que tu présentes ton projet devant le Comité d’Engagement du Pépite. C’est lui qui est chargé de l’étude de ton dossier et de l’accord ou non du SNEE en fonction de ta motivation et de la qualité de ton projet.



Étape 3 : tu présentes ton projet devant le Comité d’Engagement du Pépite. Tes résultats te seront communiqués par e-mail.

Les résultats

Lors de la réception de tes résultats, deux cas peuvent se présenter à toi :

Cas 1 : ton statut est accepté, félicitations ! Tu reçois un e-mail du Pépite sur les modalités de démarrage de ton futur accompagnement.



Cas 2 : ton statut est refusé. Ne t’inquiète pas, tu pourras retenter ta chance. Nous te conseillons de bien prendre en compte l’avis du Comité d’Engagement reçu par e-mail afin de retravailler ton projet.

Le renouvellement

Lors du renouvellement de ta demande de SNEE, deux cas peuvent se présenter à toi :

Cas 1 : tu souhaites retenter ta chance après un refus ? C’est possible au cours de la même année universitaire, tu dois simplement actualiser ton dossier sur la plateforme et demander par e-mail l’accord du Pépite pour que tu te présentes à nouveau devant le Comité d’Engagement.

Cas 2 : tu souhaites renouveler ton statut une année supplémentaire. Pour rappel : le Statut National Étudiant-Entrepreneur est valable le temps d’une année universitaire. Ainsi, pour renouveler ton statut, tu dois réitérer ta demande l’année suivante, et ce, dans les mêmes conditions. Il te suffit de réutiliser les mêmes identifiants pour te connecter et d’actualiser ton dossier.

Témoignages de réussite

Quoi de mieux pour te montrer la puissance du Statut National Étudiant-Entrepreneur que de te présenter de vrais projets ?

Voici quelques exemples de projets montés par des étudiants-entrepreneurs :

Gynger : l’appli pour informer sur l’endométriose

Estampille : des chaussettes qui réchauffent les pieds, pas le climat

SunnyCare : la crème de la crème (solaire)

Unico : les poubelles collectées/connectées

Kashgar : le savoir-faire artisanal du Kirghizistan

ADREN : les bijoux upcyclés

Alors ça t’inspire ? On espère t’avoir éclairé sur le Statut National Étudiant-Entrepreneur et qu’on t’aura donné envie de te lancer toi aussi !