Melvyn, étudiant et entrepreneur : “je développe ma boite pendant mes études”

Melvyn a 20 ans. Il est étudiant en 2e année de PGE à Epitech Digital School Bordeaux et Président de la Junior Conseil Entreprise E-PURE ; une entreprise qu’il développe pendant ses études avec trois de ses collègues de promo. Être étudiant et entrepreneur, c’est donc possible… et Melvyn nous explique comment.

Comment est né ton projet entrepreneurial ?

J’ai co-créé la Junior Conseil E-PURE avec d’autres étudiants d’Epitech Digital School Bordeaux pour répondre au besoin croissant des entreprises en matière de transformation digitale.

À plusieurs reprises, des entreprises ou des parents d’élèves ont approché nos responsables pédagogiques pour leur demander s’il y avait des étudiants motivés pour travailler sur des projets. Et motivés, nous l’étions, mais nous manquions d’une structure juridique pour répondre à ces demandes. Nos seules options étaient d’attendre des stages ou des alternances pour nous positionner.

Cependant, certaines entreprises n’avaient pas besoin d’un stagiaire ou d’un alternant, ou n’avaient tout simplement pas le cadre pour les accueillir. C’est pourquoi nous avons décidé de créer E-PURE. Nous avons vu dans ces demandes une opportunité idéale pour mettre en pratique nos compétences développées lors de notre formation et en acquérir de nouvelles.

Pourquoi avoir fait le choix de mener ce projet en même temps que tes études ?

J’ai décidé de mener ce projet en parallèle de mes études car les deux étaient parfaitement compatibles. Ce qui caractérise ma formation à Epitech Digital School, c’est de mêler business et tech, donc le cœur de ma formation correspondait justement au besoin croissant des organisations en transformation numérique ; et les équipes qui travaillent sur nos projets sont opérationnelles pour intervenir sur ces deux aspects.

Nous répondons à différents types de besoins. De la conception de site vitrine par exemple, ce qui mobilise des compétences en développement web et en UX design. Ou encore des projets plus poussés techniquement comme la mise en place d’un portail de recrutement à la demande d’un DRH. Celui-ci permet en premier lieu d’afficher les postes disponibles, les missions et les valeurs de l’entreprise. Avec une facilité d’administration par les équipes RH via un back-office sous WordPress. En parallèle, nous nous récoltons les compétences et les attentes des candidats à travers un questionnaire en ligne. Grâce au machine learning, nous pouvons alors les orienter vers les offres les plus adaptées à leur profil, le tout en assurant la sécurité des données.

Lancer ma boite, c’était donc une opportunité de faire mes premiers pas dans le monde du travail de manière très concrète, en touchant à une grande variété de besoins ; tout en continuant d’apprendre et de me former.

Concrètement, comment Epitech Digital School t’accompagne ?

Aujourd’hui, je bénéficie du statut national d’étudiant entrepreneur, ce qui me permet d’investir du temps de formation dans ce projet entrepreneurial. Mes heures de cours peuvent donc être plus modulables selon mes obligations professionnelles.

L’école propose à ses étudiants-entrepreneurs un environnement de travail pro avec un bureau, du matériel et un espace où l’on peut accueillir nos clients. Et elle m’accompagne aussi dans cette aventure en mettant à ma disposition des supports et des modules de formation sur tous les aspects entrepreneuriaux (gestion d’entreprise, management, etc.).

De plus, j’ai la chance de pouvoir compter sur mon responsable pédagogique, Cédric DE LUCA, qui est toujours disponible pour me guider lorsque j’ai des doutes. Il me met aussi en contact avec les bonnes personnes lorsque je peux en avoir besoin.

C’est quoi la suite ?

La suite je dirais que c’est de continuer à me former en continuant d’apporter de nouvelles solutions aux problématiques rencontrées par nos clients, tout en développant mon deuxième projet entrepreneurial (dont je pourrai parler prochainement).

Si j’avais un conseil à donner aux autres étudiants, et je pense qu’ils l’ont déjà entendu, c’est : lancez-vous ! Foncez ! N’ayez pas peur de commencer, d’échouer ou quoi que ce soit d’autre, car c’est une expérience enrichissante à tous égards, tant sur le plan professionnel que personnel.