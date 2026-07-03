Santé mentale des étudiants : ce qui change en 2026 avec le 3040 et Mon Soutien Psy

Le gouvernement renforce les dispositifs d’accompagnement en santé mentale des étudiants en 2026. Au programme : un numéro d’écoute unique, un portail national d’information et une simplification de l’accès aux consultations chez le psychologue. Découvre les principales nouveautés et ce qui change concrètement pour les étudiants.

Dans le cadre de la Grande cause nationale 2026 consacrée à la santé mentale, le ministère de l’Enseignement supérieur annonce plusieurs mesures destinées à rendre les dispositifs d’accompagnement plus simples et plus visibles. L’objectif n’est pas de créer de nouvelles aides, mais de faciliter l’accès à celles qui existent déjà.

Le 3040, le numéro d’écoute unique des étudiants

Depuis le 1er juillet 2026, les étudiants peuvent composer le 3040. Un numéro d’écoute gratuit et confidentiel qui permet de joindre la Coordination nationale d’aide aux étudiants (Cnaé), dont les équipes (psychologues, éducateurs et juristes) accompagnent les étudiants confrontés à des difficultés personnelles, psychologiques, sociales ou juridiques. En soirée, le service est relayé par Nightline, une ligne d’écoute assurée par des étudiants spécialement formé

Ce qui change

Jusqu’à présent, plusieurs numéros et dispositifs coexistaient. Désormais, le 3040 devient le point d’entrée unique, plus facile à identifier lorsqu’un étudiant a besoin d’aide.

Le 3040, le nouveau numéro d’écoute pour les étudiants : comment ça fonctionne ?

Un portail national dédié à la santé mentale étudiante

À partir d’octobre 2026, un site national sera lancé. Les étudiants y trouveront :

un panorama des aides existantes ;

un questionnaire d’orientation ;

des contenus validés par des professionnels.

L’objectif avec ce portail est de centraliser les informations aujourd’hui dispersées entre plusieurs organismes.

Mon Soutien Psy : vers la fin de l’avance de frais

À compter d’octobre 2026, les étudiants disposant d’une complémentaire santé pourront bénéficier du tiers payant. En clair, ils n’auront plus à avancer les frais de consultations chez un psychologue partenaire dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy, dans la limite de 12 consultations par année civile.

Cette mesure doit lever un frein financier pour les étudiants qui hésitent à consulter.

Santé Psy Étudiant et Mon Soutien Psy : une meilleure coordination annoncée

Le ministère souhaite également rapprocher les dispositifs Santé Psy Étudiant et Mon Soutien Psy afin de proposer un parcours plus simple. Les deux dispositifs continueront d’exister, mais leur articulation devrait être améliorée pour éviter les ruptures de suivi.

À noter que les étudiants peuvent déjà bénéficier des deux dispositifs lorsqu’ils remplissent les conditions prévues. Depuis 2021, Santé Psy Étudiant a permis la réalisation de plus de 650 000 consultations au bénéfice de près de 120 000 étudiants.

Les nouveautés 2026 en bref

En résumé, voici ce qui change :

un numéro unique 3040 pour joindre plus facilement un service d’écoute ;

pour joindre plus facilement un service d’écoute ; un site national pour mieux s’orienter parmi les dispositifs existants ;

pour mieux s’orienter parmi les dispositifs existants ; le tiers payant dans Mon Soutien Psy pour les étudiants ayant une complémentaire santé ;

dans Mon Soutien Psy pour les étudiants ayant une complémentaire santé ; une meilleure coordination entre les différents dispositifs d’accompagnement.

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FAQ

Quel est le nouveau numéro d’écoute des étudiants ?

Le 3040 est le nouveau numéro gratuit et confidentiel accessible depuis le 1er juillet 2026.

Le 3040 remplace-t-il Nightline ?

Non. Nightline continue d’assurer les permanences en soirée.

Les étudiants peuvent-ils toujours bénéficier de Santé Psy Étudiant ?

Oui. Le dispositif est maintenu et le ministère souhaite même mieux le coordonner avec Mon Soutien Psy.

Peut-on cumuler Santé Psy Étudiant et Mon Soutien Psy ?

Oui, sous réserve de remplir les conditions propres à chaque dispositif.

Quand le portail national sera-t-il disponible ?

Son ouverture est prévue à partir d’octobre 2026.