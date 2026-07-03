Le 3040, le nouveau numéro d’écoute pour les étudiants : comment ça fonctionne ?

Depuis le 1er juillet 2026, les étudiants disposent d’un numéro d’écoute unique : le 3040. Gratuit, confidentiel et accessible partout en France, il permet d’être écouté et orienté vers les dispositifs d’accompagnement adaptés. Qui peut appeler ? Dans quelles situations ? Que se passe-t-il après l’appel ? On fait le point.

SOMMAIRE

Qu’est-ce que le 3040 ?

Qui peut appeler le 3040 ?

Dans quelles situations contacter le numéro d’écoute pour les étudiants ?

Qui répond au 3040 ?

Que se passe-t-il après l’appel ?

Quelles sont les autres aides psychologiques pour les étudiants ?

Santé mentale des étudiants : FAQ

Qu’est-ce que le 3040 ?

Le 3040, c’est le nouveau numéro national d’écoute destiné aux étudiants. Il permet d’obtenir rapidement une écoute bienveillante, des informations et une orientation vers les services adaptés lorsque l’on traverse une période difficile. L’appel est gratuit et confidentiel.

Jusqu’à présent, plusieurs services d’écoute et d’accompagnement coexistaient, avec des numéros différents. Dans le cadre de la grande cause nationale 2026 consacrée à la santé mentale, le gouvernement a choisi de simplifier l’accès en créant un numéro court et unique de quatre chiffres, qui oriente les étudiants vers le bon interlocuteur.

Qui peut appeler le 3040 ?

Le numéro s’adresse aux étudiants qui rencontrent des difficultés, qu’elles soient :

psychologiques ;

personnelles ;

sociales ;

administratives ;

juridiques.

Il n’est pas nécessaire d’être déjà suivi par un professionnel pour appeler.

Dans quelles situations contacter le 3040 ?

Le 3040 peut être utile si en tant qu’étusiant, vous faites face à :

un stress important ;

de l’anxiété ;

un mal-être ;

un sentiment de solitude ;

des difficultés dans vos études ;

des problèmes financiers ou de logement ;

une situation de harcèlement ou de violence.

En cas d’urgence vitale ou de risque suicidaire immédiat, il faut contacter les services d’urgence.

Qui répond au téléphone ?

En journée, les appels sont pris en charge par la Coordination nationale d’aide aux étudiants (Cnaé). Les équipes sont composées de psychologues, d’éducateurs et de juristes capables d’écouter, de conseiller et d’orienter les étudiants.

En soirée, c’est Nightline, un service d’écoute assuré par des étudiants formés à l’écoute entre pairs, qui prend le relais.

Que se passe-t-il après l’appel ?

Selon votre situation, les professionnels peuvent vous orienter vers :

un Service de santé étudiante (SSE) ;

un psychologue ;

le dispositif Santé Psy Étudiant ;

Mon Soutien Psy ;

un service social ;

une association spécialisée.

L’objectif n’est pas seulement d’écouter, mais aussi de vous aider à trouver la solution la plus adaptée.

Quelles sont les autres aides psychologiques pour les étudiants ?

Le 3040 constitue une porte d’entrée, mais il existe également plusieurs dispositifs d’accompagnement :

Santé Psy Étudiant

Réservé aux étudiants, ce dispositif permet de bénéficier de consultations gratuites auprès de psychologues partenaires.

Mon Soutien Psy

Ouvert à tous les assurés, il permet également de consulter un psychologue conventionné. Les étudiants peuvent, sous certaines conditions, cumuler ce dispositif avec Santé Psy Étudiant.

Les Services de santé étudiante

Présents dans les établissements d’enseignement supérieur, ils proposent des consultations médicales, psychologiques et sociales.

Nightline

Ce service d’écoute entre étudiants reste accessible en soirée.

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Le 3040 est-il gratuit ?

Oui, l’appel est gratuit.

Les échanges sont-ils confidentiels ?

Oui. Les conversations restent confidentielles.

Peut-on appeler pour un proche ?

Le service est principalement destiné aux étudiants, mais il peut également orienter les personnes qui cherchent des informations pour aider un étudiant.

Le 3040 est-il ouvert la nuit ?

Non. En soirée, la continuité est assurée par Nightline. Les horaires précis peuvent évoluer.

Le 3040 remplace-t-il les psychologues ?

Non. Le 3040 est un service d’écoute et d’orientation. Si un suivi psychologique est nécessaire, les équipes orientent les étudiants vers les professionnels ou les dispositifs adaptés.