La colocation étudiante : tout ce qu’il faut savoir

Publié le 01 novembre 2024 • Mis à jour le 01 novembre 2024 • digiSchool

La colocation étudiante est devenue une solution privilégiée pour de nombreux jeunes en quête de logements abordables et conviviaux. Entre partage des frais et vie en communauté, cette formule séduit de plus en plus d’étudiants, notamment dans les grandes villes françaises. Dans cet article, découvrez les spécificités du bail de colocation, les prix selon les villes, ainsi que les aides disponibles comme l’APL, pour faire de votre expérience de colocation un succès.