APL, ALS et ALF : quelles différences entre les aides au logement ?

APL, ALS, ALF : des aides au logement très utiles pour les étudiants

APL, ALS, ALF : ces différentes allocations ont pour objectif de t’aider à financer ton logement. Tu bénéficies de ces aides que tu vives seul, en couple ou en collocation. Selon ta situation, le montant de ton allocation ne sera pas le même. En tout cas, ces trois allocations ne sont pas cumulables. Elles ne concernent que les résidences principales, c’est-à-dire un logement occupé au moins 8 mois par an.

L’ordre de priorité de ces allocations est le suivant : APL – ALF – ALS.

À savoir : seules les informations concernant les locations figurent dans ces paragraphes, mais les personnes qui accèdent à la propriété peuvent aussi bénéficier de ces aides (à condition de respecter les autres critères).

APL ou aide personnalisée au logement

Tu as des revenus modestes et tu es locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement neuf ou ancien conventionné ? (Conventionné, cela veut dire qu’une convention lie son propriétaire et l’État, fixant notamment les évolutions du loyer, la durée du bail ou encore les normes de confort.) Alors tu peux prétendre à l’APL (aide personnalisée au logement).

Afin de savoir si ton logement est conventionné, renseigne-toi auprès de ton propriétaire ou regarde dans ton bail. Cette information est censée y figurer grâce à un numéro de convention sur le bail. Par exemple, la plupart des HLM ont le statut de logement conventionné.

Ton logement peut être une résidence universitaire, un foyer d’hébergement… mais aussi une colocation, une pension de famille, un appartement loué directement à un propriétaire, etc.

ALF ou allocation de logement à caractère familial

Versée également selon les ressources, l’ALF (Allocation de logement à caractère familial) concerne les locataires, colocataires ou sous-locataires ne rentrant pas le cadre des APL. C’est-à-dire qu’ils occupent un logement non conventionné ET se trouvent dans l’une des situations suivantes :

Les personnes qui bénéficient de prestations familiales ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Les personnes qui ont un enfant de moins de 21 ans à charge et qui ne bénéficient pas de prestations familiales ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Les personnes mariées, sans enfant à charge.

Les personnes qui ont à leur charge un ascendant de plus de 65 ans (ou 60 ans, si inapte au travail, ancien déporté ou ancien combattant) ou une personne de leur famille qui est en situation de handicap.

Les jeunes couples mariés depuis moins de 5 ans, qui n’ont pas d’enfant à charge. Ils doivent également s’être mariés avant leurs 40 ans.

Les femmes enceintes seules ou en couple qui n’ont aucune personne à charge (à partir du mois qui suit le 4e mois de grossesse et jusqu’à la naissance de l’enfant).

ALS ou allocation de logement à caractère social

L’allocation de logement à caractère social peut concerner les personnes qui ont des revenus modestes. Et ce, quels que soient leur âge et leur situation familiale / professionnelle, et qui ne peuvent bénéficier ni des APL ni des ALF.

Ainsi, l’ALS concerne :

Les locataires, colocataires ou sous-locataires d’un logement meublé ou non et non conventionné.

Les personnes qui résident en foyer d’hébergement non conventionné.

Les principaux concernés sont les jeunes, les étudiants, mais aussi les ménages sans enfants et les personnes âgées ou handicapées louant un logement non conventionné.

En tant qu’étudiant, et si tu n’as pas d’enfant ou de personne à charge, tu te verras donc attribuer une APL ou une ALS, en fonction du logement que tu occupes. La plupart des conditions d’ouverture du droit à l’une ou l’autre de ces allocations sont identiques.

Simulateur en ligne de la CAF : quel montant pour ton aide au logement ?

APL, ALS, ALF : réforme des allocations logement

Depuis le 1er janvier 2021, les aides au logement ont évolué. Elles prennent désormais en compte tes revenus des 12 derniers mois glissants, et ne se basent plus sur les ressources que tu avais 2 ans auparavant.

Cette donnée est actualisée tous les 3 mois, et se fonde donc sur les revenus correspondant à ta situation actuelle.

Exemple pratique : ton APL de mai, juin et juillet 2025 sera calculée sur tes revenus d’avril 2024 à mars 2025.

Contrairement aux autres aides de la CAF, les APL n’ont pas été concernées par la revalorisation du 1er avril 2024. Toutefois, elles ont été marquées par une hausse d’environ 3,5% en octobre 2023.

Quand demander ton aide au logement ?

Afin de ne pas perdre trop de temps, fais ta demande d’aide au logement dès ton entrée dans ton appartement étudiant. Celle-ci s’effectue directement en ligne sur le site de la CAF.