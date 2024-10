Rédiger sa lettre de motivation pour intégrer une école de commerce

Entrer en école de commerce : comment préparer sa lettre de motivation

Avant d’entamer la rédaction de ta lettre de motivation, tu dois commencer par bien la préparer. Prends le temps de faire des recherches sur l’école de commerce que tu souhaites intégrer. Intéresse-toi au programme, au contenu des enseignements, mais aussi aux objectifs de la formation visée. Il est indispensable de montrer au jury que ta candidature n’est pas le fruit du hasard.

Ensuite, réfléchis à tes ambitions et fais le point sur ton projet professionnel, tes objectifs, ainsi que sur tes expériences passées. Le but de la lettre de motivation est de te démarquer des autres candidats. Présentée de manière synthétique, elle doit mettre en valeur ton parcours et permettre de faire le lien entre certains aspects de ton CV et la formation que tu souhaites intégrer.

Par exemple, n’hésite pas à mentionner les compétences développées lors de tes précédents stages. Tu peux également parler de tes activités extra-scolaires ou de tes missions en bénévolat si tu estimes que ces expériences sont pertinentes par rapport à ton projet.

Que doit contenir la lettre de motivation pour intégrer une école de commerce ?

La lettre de motivation que tu auras à rédiger pour intégrer une école de commerce devra être personnalisée. Tu ne dois surtout pas te contenter de faire un copier-coller pour chaque établissement visé. Cependant, la structure sera toujours la même.

La lettre de motivation se décompose en 5 parties :

l’introduction ;

la présentation ;

l’école ;

les motivations ;

la conclusion.

L’introduction

Dans cette première partie, tu expliques pourquoi tu écris, mais aussi pourquoi tu souhaites intégrer cette formation et cette école en particulier. Ces premières lignes doivent être soignées et donner envie au lecteur de poursuivre. Essaie d’attirer son attention et d’être original afin de te démarquer des autres candidats.

Ta présentation

Le but de ce paragraphe est de valoriser ton parcours et tes expériences précédentes. Tu dois y développer des informations pertinentes et expliquer quelles sont les raisons qui t’ont amené à postuler pour cette formation. Sois le plus concis et précis possible pour donner les éléments qui susciteront l’intérêt du jury.

L’école

Cette partie vise à montrer que tu as pris le temps de te renseigner au sujet de la formation. Tu y expliques quels sont les aspects du programme qui t’attirent et pourquoi. Tu dois faire le lien entre le cursus que tu as suivi et le contenu de cette formation en école de commerce. Dans ce paragraphe, tu abordes également ton projet professionnel et les débouchés que pourrait t’offrir le diplôme visé.

Tes motivations et tes projets

C’est dans cette partie de la lettre que tu vas argumenter ta candidature. Pour cela, n’hésite pas à mettre tes qualités en avant. Décris les éléments de ton parcours qui te semblent les plus pertinents par rapport à la formation : les stages, emplois saisonniers, bénévolat… Tu dois également parler de tes projets et expliquer les raisons pour lesquelles intégrer cette école te permettrait d’atteindre tes objectifs.

La conclusion

Pour conclure ta lettre, rédige simplement une ou deux phrases montrant ta détermination à être accepté dans cette école de commerce, puis termine par une formule de politesse.

Entrer en école de commerce : nos conseils pour rédiger ta lettre de motivation

Avant de rédiger ta lettre de motivation, prends connaissance des consignes données par l’école de commerce que tu souhaites intégrer. Certains établissements demanderont une lettre manuscrite par exemple ou exigeront un nombre de mots maximum.

Si rien n’est spécifié, il sera préférable de rédiger ta lettre sur ordinateur en utilisant un logiciel de traitement de texte doté d’un correcteur orthographique.

De manière générale :

Soigne la mise en page ;

Privilégie des phrases courtes ;

Relis-toi plusieurs fois afin de corriger les erreurs éventuelles ;

Ne fais pas de copier-coller pour les différents établissements visés.

Exemple de lettre de motivation pour entrer en école de commerce

Prénom Nom

Adresse

N° de téléphone

Mail

Nom de l’établissement

À l’attention de…

Adresse

N° de téléphone

Objet : Candidature à l’École Excelia Business School de La Rochelle

Madame, Monsieur,

Titulaire d’un baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion, je vous adresse ma candidature à l’École de commerce de La Rochelle, en vue d’y préparer un bachelor business.

Étudier au sein de votre établissement me donnerait l’opportunité d’approfondir mes connaissances dans le domaine du marketing et de la relation client. La qualité de l’enseignement dispensé par votre corps professoral m’amènerait à développer les savoir-faire requis pour exercer le métier de chargé de projet.

Le cursus suivi au lycée m’a permis d’acquérir des connaissances en gestion, économie et management. J’ai également développé diverses compétences au cours de mes précédents emplois saisonniers. Ces expériences m’ont donné la possibilité de mettre en pratique certains aspects étudiés comme la gestion de la relation client et les techniques de vente. Cela a également été l’occasion de travailler en équipe et de collaborer sur différents projets.

Sérieux(euse) et rigoureux(euse), je suis d’un naturel curieux et optimiste. Doté(e) d’un tempérament sociable, j’aime travailler en équipe et possède le goût du challenge. Souhaitant me diriger vers une carrière dans le marketing, je serais ravi(e) d’intégrer votre établissement pour concrétiser mon projet professionnel.

Espérant avoir l’opportunité de vous rencontrer pour vous faire part de mes motivations de vive voix.

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Prénom Nom et signature

Ces conseils sur la rédaction de la lettre de motivation t’ont permis d’y voir plus clair ? Alors à toi de jouer ! Nous te souhaitons d’intégrer l’école de commerce de ton choix et d’atteindre ton but !