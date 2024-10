Rentrée décalée en école de commerce : comment ça se passe ?

Article rédigé en partenariat avec l’IPAG.

Tu es en première année d’études post-bac, et tu te rends compte que la filière que tu as choisie ne te convient pas. Soit parce que ton type d’enseignement n’est pas du tout fait pour toi, soit parce que tu réalises que ton projet d’études ou professionnel a changé. Tout d’abord, il faut savoir que tu n’es pas seul dans ce cas ! En effet, selon une enquête du ministère, plus d’un bachelier sur quatre se réoriente pendant ses études. Et dans un cas sur deux, la réorientation se fait pendant la 1re et la 2e année post-bac.

Ne reste pas bloqué dans une formation en attendant la rentrée suivante pour te réorienter. La bonne nouvelle ! Depuis quelques années, la rentrée décalée en école de commerce (aussi appelée seconde rentrée), pratiquée par plusieurs grandes écoles, te permet d’intégrer le cursus de ton choix en janvier, sans perdre une année.

#superTalks – Pourquoi choisir de faire une rentrée en janvier ?

La rentrée décalée en école de commerce, une décision à réfléchir

Si tu optes pour une rentrée décalée, tu dois être sûr de ton projet et savoir précisément quel type d’études tu souhaites poursuivre. La rentrée décalée est un cursus dans lequel tu devras t’investir à 100 %. Car il s’agit bien de rattraper, dans un laps de temps assez court, le premier semestre que tu as manqué à l’école.

Il faut donc que tu sois prêt à passer six mois très intensifs, au cours desquels tu devras travailler deux fois plus qu’un étudiant en cursus normal. De plus, tu n’auras pas forcément de vacances de printemps : celles-ci seront remplacées par des cours, voire par un stage. C’est pour cette raison que ton nouveau projet d’étude doit vraiment te plaire, afin que tu puisses surmonter plus facilement cette période et t’y investir sereinement.

Un semestre resserré mais encadré

Les promotions de rentrée décalée en école de commerce sont bien plus petites que celles qui suivent leurs cours depuis septembre. À l’IPAG, par exemple, elles comptent une trentaine d’étudiants. « Cela permet d’avoir un travail de proximité avec les étudiants, que les enseignants connaissent bien, explique Lydie Genin, directrice opérationnelle du Programme Grande École à l’IPAG. Il y a une ambiance et une cohésion particulières. L’année de rentrée décalée a un rythme assez soutenu. Le petit nombre d’étudiants joue donc en leur faveur, leur permettant de mieux rentrer dans les apprentissages. »

Les profils des étudiants qui font la rentrée de janvier sont multiples. Il y a, bien sûr, ceux qui préfèrent changer d’orientation en cours d’année. Mais aussi ceux qui sont partis à l’international et qui veulent intégrer plus tardivement un cursus, ainsi que des étudiants étrangers. Les promotions des rentrées décalées sont donc assez variées, ce qui fait aussi leur intérêt.

Comment intégrer le PGE de l’IPAG à la rentrée de janvier ?

Tu peux intégrer la première année du Programme Grande École (PGE) de l’IPAG sur le campus de Paris; un cursus qui se déroule sur 5 ans, débouchant sur un diplôme visé par l’État. L’admission se fait après un examen du dossier et un entretien d’admission.

Pour candidater, tu devras notamment joindre tes bulletins de notes. Pas de panique, tu n’as pas besoin d’avoir eu une mention Très Bien au bac pour être admis ! « Nous allons surtout être attentifs à une certaine régularité dans le travail, et à une moyenne générale convenable, c’est-à-dire aux alentours de 12 et plus », confirme Lydie Genin.

Tu devras aussi inclure une lettre de motivation, dans laquelle tu expliques ce qui te plaît dans l’école et dans le programme que tu vises. Un CV est également requis. « Mettez-y en avant vos expériences extra scolaires, vos passions, vos voyages… Indiquez aussi votre niveau de langue et vos compétences, notamment digitales. On sait que beaucoup d’étudiants sont doués dans ce domaine ! »

Quant à l’entretien d’admission, il contient, une petite partie en anglais. L’objectif n’est pas de savoir si tu es bilingue, mais de voir si tu es capable d’utiliser cette langue dans une conversation normale.

Si tu as besoin de précisions, n’hésite pas à te rendre sur le site internet de l’école ou même aux JPO organisées sur les campus (le 21 octobre à Nice et le 28 octobre à Paris).

Les inscriptions pour les programmes en rentrée décalée se font dès maintenant et directement sur le site de l’IPAG,, pour une rentrée le 29 janvier 2024.