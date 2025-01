Vœux Parcoursup en école de commerce : mode d’emploi 2025 #superTalks

Publié le 03 janvier 2025 • Mis à jour le 03 janvier 2025 • Laurine Batailly

À l’approche de l’ouverture de la phase de formulation des vœux Parcoursup, tu as commencé à te renseigner sur les formations et les écoles de commerce t’intéressent ? Laisse-nous te présenter : les différents types de programmes proposés, comment formuler tes vœux et comment avoir un dossier de candidature en béton !