La fiche Avenir sert à communiquer les avis de ton chef d’établissement et de tes professeurs concernant les voeux que tu as formulé sur Parcoursup. Quand y as-tu accès et que peux-tu faire à ce moment-là ? Explications.

La fiche Avenir : qu’est ce que c’est ?

La fiche Avenir Parcoursup est un document rempli par l’équipe pédagogique du lycée pour chaque vœu formulé. On y retrouve :

Pour chaque matière suivie en terminale : la moyenne des deux premiers trimestres, l’effectif de la classe et ta position dans le classement. Chaque professeur apportera aussi une appréciation dans sa matière.

L'avis du conseil de classe sur ton projet d'orientation. Tes professeurs principaux apporteront une appréciation générale sur ton profil. Selon pris en compte ta capacité à t'investir, tes méthodes de travail, ton autonomie ou encore ton engagement.

Et dernier élément, l'avis de ton chef d'établissement sur tes chances de réussite dans la formation demandée.

La fiche Avenir Parcoursup est donc un document de dialogue entre ton lycée et les établissements d’études supérieures. Elle vise à assurer un meilleur accompagnement pour ta poursuite d’études et la réussite de ton parcours.

Où trouver la fiche Avenir Parcoursup ?

La fiche Avenir Parcoursup fait partie de ton dossier candidat sur la plateforme, et est associée à chaque voeu formulé. Pour la trouver et la consulter, vas dans ton espace candidat, rubrique “mes voeux” et sélectionne ensuite un voeu, comme au moment où tu as renseigné ta lettre de motivation.

Tu as une section fiche Avenir en bas de la page, dans laquelle tu vas pouvoir consulter les appréciations.

Exemple de fiche Avenir Parcoursup

Appréciations par matière

Avis du chef d’établissement quant au voeu formulé

Quelles informations peut-on consulter dans la fiche Avenir ?

ton positionnement dans ta classe, tes moyennes de terminales et les appréciations de tes professeurs pour chaque matière

l’avis du conseil de classe sur ton projet d’orientation

les appréciations de tes professeurs principaux sur tes compétences

l’avis du chef d’établissement sur ta capacité à réussir dans la formation demandée

Chaque voeu a donc sa fiche Avenir. Celle-ci permet aux formations auxquelles tu postules d’avoir un meilleur aperçu de ta personnalité, tes acquis et l’avis de tes professeur sur ta capacité à réussir (autant en terme de comportement que de niveau scolaire).

Quand peut-on consulter la Fiche Avenir Parcoursup ?

C’est juste après la date de fin des voeux Parcoursup que les professeurs se réuniront pour les conseils de classe du 2e trimestre. Ils examineront alors tous les voeux formulés et émettront une appréciation en lien avec leur discipline pour chacune des formations visées. Ensuite, ton professeur principal formulera une appréciation globale.

Début avril, tu pourras consulter une partie des informations renseignées dans chacune de tes fiches Avenir (notes et éléments de positionnement par exemples). Vérifie bien qu’il n’y a pas d’erreur. Si des informations sont incorrectes, tu devras le signaler à ton établissement ou à ton professeur principal, par mail ou téléphone avant le 6 avril, date de validation du dossier Parcoursup.

Une fois ce délai passé, les fiches seront transmises automatiquement aux établissements via ton dossier Parcoursup pour étude des dossiers.

L’ensemble des informations de ta fiche Avenir (appréciations Parcoursup et avis de ton proviseur) seront consultables dès le 30 mai au moment des résultats Parcoursup et de la phase principale d’admission.

Les appréciations Parcoursup : te guider dans le choix de tes voeux

Tu l’auras compris, après le deuxième conseil de classe, tu devras te rendre dans ton espace Parcoursup pour suivre l’évolution de tes voeux. N’oublie pas que ce second conseil de classe contient l’avis de tes professeurs et les différentes appréciations. C’est pourquoi, chaque fiche avenir en fonction du nombre de voeux que tu as formulé est indépendante.

Ainsi, chaque avis formulé par le conseil de classe, le professeur principal ou encore le chef d’établissement sera à consulter de très près. En outre, si une fiche avenir reçoit une appréciation mitigée sur un voeu, cela ne veut pas dire que tes autres choix de formation sont remis en cause.

Les exemples appréciations Parcousup sont nombreux et dépendent de ton travail au lycée. Ainsi, chaque professeur sera amené à formuler son appréciation selon ton investissement en classe, tes notes et les compétences que tu as validé au cours de ton cycle.