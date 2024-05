Calendrier Parcoursup 2024 : les dates à retenir

SOMMAIRE

Pour les futurs bacheliers, les étudiants en réorientation et les candidats en reprise d’études, Parcoursup est une procédure importante ! Le calendrier Parcoursup 2024 se divise en plusieurs grandes étapes. Voici les étapes clés du calendrier Parcoursup 2024.

Dates Parcoursup 2024 Les étapes Parcoursup Mercredi 20 décembre 2023 Phase d’information : renseigne-toi sur les formations Parcoursup proposées Mercredi 17 janvier 2024 au jeudi 14 mars 2024 Inscription et saisie des vœux Parcoursup Vendredi 15 mars 2024 au mercredi 3 avril 2024 Validation des vœux et finalisation du dossier Parcoursup Jeudi 30 mai 2024 au jeudi 11 juillet 2024 Phase d’admission principale : résultats Parcoursup et réponses des formations Mardi 11 juin 2024 au 12 septembre 2024 Phase complémentaire Parcoursup : nouvelle saisie de vœux et réponses des formations Dates Parcoursup 2024

Ouverture Parcoursup 2024 et consultation des formations dès le 20 décembre 2023

Renseigne-toi sur les formations

Dès mercredi 20 décembre 2023, c’est l’ouverture du site Parcoursup. Tu peux découvrir les formations post-bac proposées cette année sur la plateforme parcoursup.fr. Fais tes recherches par type de formation, par mots clés ou encore par situation géographique grâce au moteur de recherche et à la carte interactive.

Chaque formation a sa fiche de présentation détaillée : compétences attendues, dates des journées portes ouvertes, critères d’examen des dossiers ou nombre de places proposées. Profite de la première des étapes Parcoursup pour te renseigner sur les formations et les cursus, contacter les référents pédagogiques ou en parler avec ton professeur principal.

L’ouverture Parcoursup 2024 en décembre te permet de profiter de plusieurs semaines avant la saisie des vœux pour faire tes recherches, confirmer tes choix personnels ou découvrir de nouveaux cursus. Prends le temps d’en discuter avec ton entourage, et avec ton professeur principal ou un psychologue de l’éducation nationale. C’est également à cette période que les entretiens individuels débutent pour toi et tes camarades. Ton professeur principal sera à même de te guider dans ta phase d’orientation et te donnera des outils et des conseils pour peaufiner et améliorer ta recherche.

Renseigne ta fiche de dialogue

La phase d’information Parcoursup tombe d’ailleurs en même temps que la 1ère semaine d’orientation organisée dans ton lycée. Tu dois à cette même période renseigner ta fiche de dialogue, dans laquelle tu formules ton projet d’orientation. Celle-ci fera l’objet d’une étude au 1er conseil de classe. Tes professeurs pourront par la suite formuler des recommandations.

Inscription Parcoursup et saisie des vœux à partir du mercredi 17 janvier 2024

Quand s’inscrire sur Parcoursup ?

Mercredi 17 janvier est la deuxième date clé du calendrier Parcoursup 2024 à noter dans ton agenda ! C’est à partir de celle-ci que tu peux faire ton inscription sur Parcoursup et créer ton dossier candidat. C’est la deuxième étape du calendrier Parcoursup. Elle est cruciale pour définir ton orientation et décider dans quelle école tu seras amené à étudier pendant deux, trois ou cinq ans.

Calendrier Parcoursup pour formuler tes vœux

Tu as donc du mercredi 17 janvier au jeudi 14 mars 2024 pour saisir tes vœux sans les hiérarchiser. Tu peux en ajouter, en retirer… mais passée la date limite saisie des vœux Parcoursup du 8 mars, il ne sera plus possible d’en ajouter.

Dans ton espace personnel Parcoursup, tu peux formuler jusqu’à 10 vœux en formation initiale et 20 sous-vœux. En complément, tu peux également saisir jusqu’à 10 vœux en apprentissage.

Lors du 2e conseil de classe, tes professeurs prennent le temps d’examiner tes vœux. L’avis du chef d’établissement et les appréciations des professeurs sont renseignés sur une fiche Avenir pour chaque vœu. Celle-ci est ensuite transmise aux établissements supérieurs dans ton dossier Parcoursup.

Valide tes vœux et finalise ton dossier avant la clôture Parcoursup le 3 avril 2024

Tu as ensuite jusqu’au mercredi 3 avril 2024 pour finaliser ton dossier. Pas de nouveautés, tu dois rédiger une lettre de motivation Parcoursup (ou projet de formation motivé) pour chaque vœu, vérifier les informations saisies dans ton dossier, etc. Il faut veiller à t’y prendre à l’avance. Car à l’approche de la fermeture de Parcoursup le site est très sollicité.

Attention, si tu ne valides pas tes vœux avant la date limite Parcoursup, tes candidatures ne seront pas transmises aux formations !

Entre janvier et avril, ton lycée organise la 2e semaine d’orientation. L’occasion de rencontrer des écoles et leurs étudiants lors de salons. C’est également la période des journées portes ouvertes. Un cadre idéal pour oser poser tes questions, te renseigner sur les débouchés professionnels et tenter de te projeter dans telle ou telle filière pour conforter tes vœux.

Résultats Parcoursup 2024 : du jeudi 30 mai au 11 juillet

Date des résultats Parcoursup 2024

La phase d’admission Parcoursup 2024 débute jeudi 30 mai. À partir de cette date, tu reçois les réponses des formations :

oui,

oui-si,

en attente,

non.

Lorsque tu reçois une proposition d’admission durant la phase d’admission Parcoursup, tu as un délai à respecter pour y répondre. Le jeu des acceptations et des refus fait bouger les listes d’attente.

On t’a préparé un article complet sur les résultats Parcoursup, les différentes réponses possibles et les délais de réponse à respecter.

Note tout de même que durant les épreuves du bac 2024, c’est à dire du 16 au 23 juin, les délais de réponse aux propositions d’admission seront suspendus pour te permettre de te concentrer sur tes épreuves.

Tu vas aussi pourvoir consulter ta fiche Avenir. Un document transmis avec ton dossier qui contient les appréciations de tes professeurs.

Les formations enverront leurs dernières propositions d’admission jeudi 11 juillet 2024. Ce n’est pas pour autant la fin de Parcoursup. En effet, il y a la phase complémentaire que nous t’expliquons ci-dessous.

L’inscription administrative Parcoursup

Entre les résultats du bac le 8 juillet 2024 et la fin de la phase d’admission le 11 juillet, tu dois accepter définitivement ta proposition d’admission et faire ton inscription administrative. Pour cela, les modalités sont détaillées par formation dans ton espace personnel.

La phase d’admission se termine donc jeudi 11 juillet 2024. Ce sera ainsi le dernier jour pour accepter une proposition reçue lors de la phase principale. Tes vœux restés « en attente » seront alors archivés dans ton dossier.

Que faire si tu n’as aucune proposition d’admission Parcoursup ?

Si début juin 2024 tu n’as reçu que des refus, rien n’est perdu ! Tu peux demander un accompagnement individuel auprès de ton professeur principal ou dans un CIO. Tu étudies alors les nouvelles voies possibles et tu prépares la phase complémentaire.

La phase complémentaire Parcoursup 2024 débute le 11 juin

Quand démarre la phase complémentaire Parcoursup en 2024 ?

C’est la dernière étape du calendrier Parcoursup 2024. Si tu n’as reçu que des refus, que tous tes vœux sont en attente ou si tu souhaites formuler de nouveaux vœux, tu peux le faire lors de la phase complémentaire. Elle commencera le 11 juin et se terminera le 12 septembre 2024.

Là encore, tu peux voir sur la carte interactive les formations qui proposent encore des places disponibles. Tu pourras reformuler jusqu’à 10 nouveaux vœux (mais pas de sous-vœux)

À partir du 4 juillet, les lycéens sans proposition d’admission pourront également solliciter l’aide de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES). Son rôle est en effet de t’aider à trouver une formation qui te convienne parmi les établissements proposant encore des places disponibles.

…et hors Parcoursup ?

À noter que tous les établissements du supérieur ne passent pas par Parcoursup cette année encore. Même si plus de 21 000 formations sont référencées en 2024 certaines gardent leurs propres modalités d’admission.

Non soumises au même calendrier que celui de Parcoursup, il est important de te renseigner directement auprès de ces écoles. Les salons de l’orientation seront justement l’occasion de découvrir ces établissements.