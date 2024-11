Comment faire une lettre de motivation avec ChatGPT ?

SOMMAIRE

Votre objectif est d’arriver à exprimer et structurer une lettre de motivation en accord avec votre personnalité, vos motivations, vos objectifs futurs et la formation. Pour être plus précis, dans cet article nous avons fait le choix de vous montrer les différentes étapes nécessaires à la rédaction de votre projet formation motivé sur Parcoursup. L’IA vous apportera à la fois l’aide nécessaire pour la rédaction mais aussi pour vous faire un lien concret et cohérent entre vous et la formation que vous ciblez.

Utiliser ChatGPT pour faire sa lettre de motivation peut grandement vous faciliter la tâche, mais cela ne vous exemptera pas d’un travail de réflexion et de recherche important, tout comme un travail de relecture et de personnalisation.

Pour commencer, Il est fondamental de préparer un bon prompt afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Si vous ne savez pas ce qu’est un prompt, rassurez-vous, vous en avez déjà fait !

Un prompt correspond à l’ensemble des consignes et indications que vous allez fournir à votre IA avant qu’elle vous réponde.

Plus le prompt est clair et complet, plus l’IA pourra vous répondre de manière cohérente et efficiente.

Les recommandations usuelles qui qualifient un bon prompt sont les suivantes :

La première étape pour rédiger un prompt de qualité consiste à bien connaître la formation à laquelle vous postulez. Vous devez comprendre ce que l’établissement attend de ses candidats, et pour cela, rien de mieux que de se rendre sur la fiche Parcoursup de la formation ou encore directement sur le site de l’établissement.

Dans cet article, prenons l’exemple d’un candidat qui souhaite intégrer la prépa CPGE MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur) au Lycée La Martinière Monplaisir à Lyon.

Exemple pas-à-pas

Pour commencer, il faut bien évidemment repérer la formation dans votre espace Parcoursup (https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8550), et s’intéresser à toutes les informations qui sont indiquées. La chose la plus importante sur laquelle se concentrer est la partie “Présentation de la formation”, pour bien en comprendre l’essence.

Ensuite, il est possible de continuer le recueil d’informations en se rendant par exemple sur la fiche Onisep ! Dans notre exemple, la fiche Onisep est la suivante: https://www.onisep.fr/formation/apres-le-bac-les-etudes-superieures/les-principales-filieres-d-etudes-superieures/les-cpge-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles/les-prepas-scientifiques/la-prepa-mpsi-mathematiques-physique-et-sciences-de-l-ingenieur

Maintenant grâce à toutes ces informations, vous allez être en mesure de donner tous les éléments de contexte à l’IA : le contenu de la formation dans laquelle vous postulez, les attendus, et parfois même les spécificités inhérentes à l’établissement (certains établissement ont des particularités que tu dois indiquer dans ton prompt).

Une fois que vous avez bien compris les attendus de la formation visée, vous devez aider l’IA à faire le lien entre vos atouts personnels et les exigences de la formation. Cela signifie que vous devez donner à ChatGPT des informations précises sur VOUS.

Quelles informations faut-il donner ?

Tout d’abord, vous devez vous présenter brièvement : votre nom, votre prénom, votre âge, et ce qui vous caractérise le plus (traits de caractère, qualité, …).

Puis, vous présentez votre parcours scolaire : votre lycée actuel, vos spécialités et éventuelles options, éventuellement vos spécialités de première, vos points forts en cours et les matières qui vous passionnent (de préférence des matières en lien avec la formation visée). Si vous avez des activités extra-scolaires, comme la participation active à certaines associations, ou encore une pratique sportive vous pouvez le spécifier.

Pour finir, il faut parler de vos objectifs professionnels voire de vos aspirations (même si c’est vague), mettre en cohérence ces objectifs avec la formation, et montrer votre motivation.

Tous ces éléments permettront de constituer votre prompt.

Mon objectif

Dans le cadre de la formulation de mes voeux Parcoursup, j’aimerais que tu rédiges une lettre de motivation pour moi. Le ton doit être formel et motivation. La lettre de motivation ne doit pas faire plus de 1 500 caractères. La formation que je souhaite est la CPGE MSPI du Lycée La Martiniere Monplaisir (Lyon 8e Arrondissement – 69).

La formation souhaitée

La classe de MPSI est le lieu d’apprentissage des outils scientifiques utiles aux élèves pour toute carrière d’ingénieur, d’enseignant ou de chercheur en mathématiques ou en physique, aussi bien pures qu’appliquées.

Elle débouche en deuxième année sur MP ( mathématiques et physique) ou PSI (physique et Sciences de l’ingénieur) selon l’option choisie au second semestre ( Informatique ou Sciences de l’Ingénieur ). Avec 18 heures par semaine, les mathématiques et la physique constituent les deux matières principales. Voici les informations complètes concernant la formation :

La prépa MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur) est celle qui accueille le plus d’élèves, avec la prépa PCSI. Elle met à l’honneur les mathématiques et la physique, et l’approche y est abstraite. Elle donne accès à deux prépas en 2ᵉ année : MP ou PSI.

Quels bacheliers en prépa MPSI ?

La prépa MPSI est destinée aux bacheliers généraux. C’est la voie à privilégier pour ceux qui aiment les mathématiques et la physique et y obtiennent de bonnes notes au lycée.

Les enseignements de spécialité recommandés au lycée sont :

en classe de 1ère, mathématiques, physique-chimie et une troisième spécialité au choix ;

en classe de terminale, mathématiques, et physique-chimie ou sciences de l’ingénieur (qui comprend un complément de 2 heures en sciences physiques). Il est également recommandé, mais pas obligatoire, d’avoir suivi l’option mathématiques expertes.

À noter : les lycéens ayant suivi d’autres parcours pourront être accueillis s’ils ont une réelle motivation et le niveau nécessaire. Les dossiers seront étudiés par chaque lycée.

Organisation des études en MPSI

La prépa MPSI, proposée dans 125 lycées, se déroule en 1 an.

Elle donne accès, en 2e année, aux prépas MP/MP* (mathématiques et physique) ou PSI/PSI* (physique et sciences de l’ingénieur) selon l’option choisie à l’issue du 1er semestre commun.

L’option SII (sciences industrielles de l’ingénieur ) conduit aux prépas MP/MP* ou PSI/PSI*.

) conduit aux prépas MP/MP* ou PSI/PSI*. L’option informatique mène à la prépa MP/MP*.

mène à la prépa MP/MP*. Les élèves qui ne choisissent aucune option vont en prépa MP/MP*.

Une fois en MP, les élèves poursuivent dans l’option SII ou informatique et passent aux concours l’épreuve correspondant à l’option choisie.

À noter : les prépas étoilées (*) dispensent une préparation plus intense visant plus spécifiquement les écoles les plus prestigieuses.

Au programme de la prépa MPSI

Avec 18 heures de cours par semaine, les mathématiques et la physique sont les deux disciplines principales de la prépa MPSI.

En mathématiques, l’objectif est d’acquérir la démarche scientifique et les outils utiles aux autres disciplines. Au programme : raisonnement et techniques de calcul, algèbre linéaire, analyse, arithmétique, polynômes, dénombrement et probabilités finies.

La physique traite d’optique géométrique et interférentielle, des ondes, d’électricité, de mécanique, de thermodynamique, des phénomènes d’induction et de physique quantique.

La chimie porte sur la transformation de la matière, la structure des entités chimiques et les transformations chimiques en solution aqueuse.

En sciences industrielles de l’ingénieur, les élèves étudient des systèmes pluritechnologiques dont ils cherchent à améliorer les performances.

L’informatique du tronc commun permet de conforter sa pratique du langage Python, puis de travailler sur l’analyse des algorithmes, la représentation des nombres et les graphes.

TIPE (travaux d’initiative personnelle encadrés), français-philosophie, langue(s) vivante(s) et EPS complètent le programme.

Quels concours après MP ?

La prépa MP/MP* donne accès à plusieurs concours communs et banques de notes, qui regroupent au total une centaine d’écoles, d’ingénieurs essentiellement :

Banque e3a-Polytech

Banque Mines-Ponts (concours Mines-Ponts et Mines-Télécom)

Banque Polytechnique – inter-ENS

BECEAS (banque d’épreuves des concours des écoles d’actuariat et de statistique)

Concours Centrale-Supélec

Concours Cesi École d’ingénieurs

Concours commun INP

Concours Epita-Ipsa-Esme

Groupe Insa

Qui suis-je ?

En ce qui me concerne, je m’appelle Jean Haribo, je suis en Terminale au lycée des Chartreux à Lyon. Je suis un jeune homme curieux, toujours en quête d’apprentissage en particulier de connaissances scientifiques. A côté des cours, je pratique du basketball depuis 9 ans. J’ai pris les spécialités Mathématiques et Physique-Chimie avec l’option Maths Expertes, l’année d’avant j’avais les spécialités Mathématiques, Physique-Chimie et NSI. Je me débrouille très bien en maths qui est une matière qui me passionne, surtout en maths expertes où l’on se pose devant des problèmes vraiment nouveaux. J’ai intégré le club de maths de mon lycée ce qui montre mon appétence pour cette matière. Mon objectif est de devenir ingénieur et intégré une grande école après le concours.