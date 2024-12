Application Parcoursup et alertes

Pour recevoir nos rappels et notifications en cours de procédure, il n’y a plus d’application Parcoursup dédiée depuis la session 2023. Tu reçois néanmoins toujours des notifications par SMS ou encore par e-mail lorsqu’une proposition d’admission t’est attribuée.

Depuis la session 2023, il n’y a plus d’application Parcoursup. Comme on peut le lire sur le site officiel, “la plateforme est désormais compatible avec les téléphones mobiles, il n’y a plus d’application mobile dédiée. Notez tout de même qu’il est toujours conseillé d’interagir avec son dossier depuis un ordinateur.”

Toutefois, tu vas recevoir des alertes lors de chaque grande étape du calendrier Parcoursup, et ce, par différents biais : SMS, messagerie de ton espace candidat et par e-mail.

Des alertes lorsque tu reçois des réponses Parcoursup

Dès le 2 juin 2025 (l’heure n’est pas encore connue), tu vas recevoir tes premiers résultats Parcoursup. Tu vas enfin savoir si tu es admis, refusé ou en attente dans tes vœux formulés entre janvier et mars.

On te dit tout sur les réponses Parcoursup possibles.

Dès qu’une formation t’enverra une proposition d’admission, tu seras notifié de différentes manières, de manière à ne pas louper l’information !

par sms, sur le numéro renseigné dans ton dossier Parcoursup

sur ton adresse e-mail personnelle

sur la messagerie de ton dossier Parcoursup. Celui-ci est actualisé tous les matins.

Mot de passe oublié ? Comment récupérer tes identifiants Parcoursup ?

Il est important de respecter les délais de réponse indiqués pour chaque proposition d’admission reçue. Sache que tu recevras un SMS de relance le dernier jour avant que la date limite de réponse expire, afin de ne pas oublier de répondre à temps.

Si ton responsable légal ou ton tuteur a bien renseigné ses coordonnées dans ton dossier candidat, il recevra également ces mêmes alertes.

Les dates clés Parcoursup 2025

Rappel du calendrier Parcoursup 2023 en phase d’admission principale :

Du 2 juin au 10 juillet , c’est la phase d’admission principale. Tu reçois les réponses Parcoursup des formations au fur et à mesure de la procédure.

, c’est la principale. Tu reçois les réponses Parcoursup des formations au fur et à mesure de la procédure. Entre le 6 et le 10 juin 2025 : classe tes vœux en attente par ordre de préférence

: classe tes vœux en attente par ordre de préférence Le mercredi 11 juin , c’est le début de la phase complémentaire . Tu auras jusqu’au 10 septembre pour formuler de nouveaux vœux dans les formations proposant encore des places. Tu pourras recevoir des réponses jusqu’au 11 septembre 2025 .

, c’est le début de la . Tu auras jusqu’au 10 septembre pour formuler de nouveaux vœux dans les formations proposant encore des places. Tu pourras recevoir des réponses jusqu’au . À partir du 1er juillet : tu peux solliciter l’aide de la CAES pour ta recherche de formation

: tu peux solliciter l’aide de la CAES pour ta recherche de formation Vendredi 4 juillet 2025 : ce sont les résultats du bac . Tu sais alors si tu obtiens ton sésame pour t’inscrire dans une formation supérieure.

: ce sont les . Tu sais alors si tu obtiens ton sésame pour t’inscrire dans une formation supérieure. Jeudi 9 juillet 2025 : dernier jour pour recevoir des propositions d’admission.

Date résultats Parcoursup 2025

Note que mis à part pour les résultats Parcoursup, des alertes mail, SMS et via ta messagerie de dossier candidat te sont envoyées lors de chaque grande étape du calendrier Parcoursup. Pour te rappeler par exemple de valider tes vœux non confirmer ou encore de classer tes vœux en attente par ordre de préférence en phase d’admission principale.