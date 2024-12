Travailler dans l’agroalimentaire : quels sont les métiers ?

« Nourrir l’humanité » est l’un des grands défis de notre époque. Mais comment concilier : quantité, qualité et respect de l’environnement ? Si tu es à la recherche de métiers qui ont du sens. Laisse-nous te présenter la filière agroalimentaire, mais aussi les préjugés qui lui sont associés. Découvre un secteur qui recrute et dont les opportunités professionnelles variées sauront t’étonner.

Article rédigé en collaboration avec OCAPIAT

Sommaire

Zoom sur 4 métiers passionnants

Sais-tu que les entreprises agroalimentaires représentent le premier secteur industriel en France, en termes d’emplois et de chiffres d’affaires ? Pourtant, malgré plus 216 000 embauches en 2021, le secteur est touché par une pénurie de main d’œuvre.

L’agroalimentaire ouvre les portes à de beaux débouchés professionnels, accessibles à tous les niveaux de qualification. Toutefois, il faut garder à l’esprit que les profils convoités doivent être de plus en plus qualifiés pour répondre aux nouveaux enjeux : automatisation des procédés de fabrication, exigences réglementaires, transition écologique ou encore digitalisation.



On te présente 4 métiers complètement différents, dans des filières qui recrutent, afin de te donner un aperçu des métiers possibles dans l’agroalimentaire :

Caviste (métier de la production alimentaire)

Avis aux amateurs de vins ! Si le secteur viticole te fascine, laisse-nous te présenter le métier de caviste.

Celui-ci gère les différentes étapes de l’élevage au conditionnement du vin, le tout en respectant des normes strictes en matière de qualité, hygiène, sécurité, sûreté et environnement (QHSSE).

Au quotidien, le caviste : supervise les opérations de maturation et de mise en bouteille des vins, contrôle la qualité des matières premières, des produits semi-finis et/ou finis en fonction des cahiers des charges et de la réglementation en vigueur ou encore veille à la tenue des documents de productions assurant la traçabilité et le suivi des vins.

Exemples de formations possibles :

Certification de niveau 4 (baccalauréat professionnel, brevet professionnel) dans le domaine viticole.

➜ En savoir plus sur le métier de caviste et sur les formations près de chez toi.

Ingénieur technico-commercial (métier de la commercialisation)

Si tu as le sens des affaires, que tu aimes la négociation et que tu fais preuve de force de conviction, le métier d’ingénieur technico-commercial pourrait bien être fait pour toi !

Dans le secteur de l’agroalimentaire, sa mission va être de vendre des produits très diversifiés (ingrédients, matériels de production, etc.) auprès d’une clientèle variée, comme les industriels et les centrales d’achats.

Au quotidien, l’ingénieur technico-commercial : réalise des transactions commerciales, assure le suivi et le conseil de ses clients, veille aux évolutions technologiques de son secteur (nouveaux procédés de fabrication, nouveaux matériels, nouvelles matières, etc.) afin de répondre aux attentes de sa clientèle et de communiquer les besoins aux services R&D et marketing de son entreprise. Il peut également être amené à représenter son entreprise lors de salons et d’évènements professionnels dans le but de prospecter de nouveaux clients.

Exemples de formations possibles :

AGRICADRE, Responsable en commerce et en gestion pour l’agriculture et l’agroalimentaire

Bachelor Responsable Commercial en Agrobusiness

Ingénieur agroalimentaire – L’Institut Agro Dijon

Ingénieur agronome – Bordeaux Sciences Agro

Ingénieur AgroParisTech

BUT Techniques de commercialisation

➜ En savoir plus sur le métier d’ingénieur technico-commercial et sur les formations près de chez toi.

Responsable supply chain (métier du transport et de la logistique)

Si tu es un as de l’organisation et que gérer des aléas ne te fait pas peur, on te présente le métier de responsable supply chain.

Ce professionnel de la logistique, pilote la gestion flux et des plans de production en anticipant les fluctuations dues à la saisonnalité, aux demandes clients et aux approvisionnements.

Au quotidien, le responsable supply chain : pilote les prévisions des ventes et l’approvisionnement, en respectant la réglementation et les normes qualité en vigueur, supervise l’optimisation de la chaîne logistique et met en place des actions correctives en tenant compte des contraintes environnementales, gère la communication entre les différents acteurs (internes et externes) de la supply chain et solutionne les imprévus entre les clients, les fournisseurs et les différents services de l’entreprise.

Exemples de formations possibles :

Certification de niveau 7 (Master, diplôme d’ingénieur, etc.) dans le domaine de la logistique ou de la supply chain.

➜ En savoir plus sur le métier de responsable supply chain et sur les formations près de chez toi.

Responsable QHSSE (métier de la QHSSE)

Si tu souhaites avoir un impact fort sur ton entreprise et être acteur du changement, découvre le poste de responsable QHSSE (qualité, hygiène, sécurité, sûreté, environnement).

Celui-ci a pour mission de définir, piloter et superviser la politique QHSSE d’une entreprise ou d’un site. Pour ce faire, il doit garantir la conformité aux exigences réglementaires en vigueur.

Au quotidien, le responsable QHSSE : conçoit et réalise le suivi des activités QHSSE, participe à l’analyse des risques et des dysfonctionnements afin de chercher des pistes d’améliorations et coordonne les différentes parties prenantes (internes et externes) afin d’appliquer la politique QHSSE.

Exemples de formations possibles :

Certification de niveau 7 (Master, diplôme d’ingénieur, etc.) dans le domaine de la QHSSE (qualité, hygiène, sécurité, sûreté, environnement) ou HSE (hygiène, sécurité, environnement).

➜ En savoir plus sur le métier de responsable QHSSE et sur les formations près de chez toi.

Découvre les témoignages métiers sur la chaîne YouTube #JeunesDeter.

À découvrir aussi : les métiers de l’agriculture

Stop aux préjugés sur les métiers de l’agroalimentaire

Travailler dans l’agroalimentaire, c’est forcément…

Exercer des métiers pénibles et peu modernes : FAUX

L’image pénible et peu moderne des métiers de l’agroalimentaire est à ranger au placard, car aujourd’hui ce n’est plus le cas ! Si nous prenons l’exemple des entreprises agroalimentaires, l’automatisation et la robotisation des lignes de production ont rendu les tâches beaucoup moins physiques et répétitives.

De plus, la modernisation du secteur permet aux employés de se former sur des machines bien plus sophistiquées et de monter en compétences, afin d’accéder à des postes plus pointus. Ceux-ci sont désormais mieux rémunérés et plus attractifs grâce aux évolutions technologiques.

Travailler à l’usine : FAUX

Le secteur de l’agroalimentaire ne se résume pas au travail à la chaîne, à l’usine, loin de là ! En effet, la filière agroalimentaire ouvre les portes d’une multitude de métiers différents, accessibles à tous les niveaux de formation, de l’agent de maîtrise à l’ingénieur.

De la R&D à la commercialisation, en passant par la production, la logistique ou encore le marketing, ce sont ces métiers de l’ombre qui remplissent les rayons des magasins et qui garantissent la qualité des produits que tu achètes.

L’agroalimentaire, c’est 7 grandes familles de métiers :

L’ingénierie en agriculture (ex : conseiller techniques aux agriculteurs)

La production (ex : opérateur de production, opérateur de transformation, conducteur de ligne, conducteur de machine, responsable d’équipe de production)

La maintenance (ex : technicien de maintenance / électromécanicien)

La QHSSE (ex : responsable qualité, contrôleur qualité)

La R&D (ex : technicien R&D, formulateur de produits alimentaires, technicien de laboratoire)

La logistique (ex : conducteur de ligne de conditionnement, technicien d’exploitation, responsable logistique, prévisionniste des ventes)

La commercialisation (ex : technico-commercial, chef de secteur, commercial e-commerce, vendeur en magasin)

Bien sûr, n’oublions pas les métiers transversaux comme les postes de direction, en finance, en communication, en marketing, en ressources humaines, etc.

Intégrer un secteur qui recrute peu : FAUX

On ne le dira jamais assez, mais l’agroalimentaire recrute ! Grands groupes, petites et moyennes entreprises ou encore start-ups innovantes, tu trouveras des offres d’emploi au sein de diverses structures selon tes envies et surtout selon tes qualifications ! Comme évoqué précédemment, ce ne sont pas les débouchés métiers qui manquent.

Travailler dans un secteur rigide et peu créatif : VRAI et FAUX

L’agroalimentaire est un secteur unique, car il conjugue rigueur et créativité afin de répondre à la fois aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs.

D’un côté, le secteur est soumis à des normes strictes en matière de sécurité alimentaire, d’hygiène et de traçabilité. Les produits commercialisés doivent suivre rigoureusement des normes de qualité, répondre à des certifications et des labels (ex : bio, commerce équitable, etc.), être transparents auprès des consommateurs grâce aux étiquettes détaillées, etc.

D’un autre côté, l’agroalimentaire est aussi un véritable terrain de jeu pour la création et l’innovation. En effet, entre nouvelles recettes et méthodes de productions novatrices, les entreprises ne cessent d’innover afin de répondre aux attentes du marché : alternatives végétales, réduction des déchets, alicaments et bien plus encore.

Choisir l’alternance pour te former aux métiers de l’agroalimentaire

Du CAP au bac + 5, les formations dans l’agroalimentaire offrent des opportunités de carrières variées et accessibles à tous.

Elles forment à des métiers qui recrutent en masse, tournés vers la digitalisation, l’innovation et qui participent à l’agriculture de demain et aux enjeux de transition agroécologique.

D’ailleurs, si tu souhaites entamer des études courtes et professionnalisantes, sache qu’il est possible d’opter pour l’alternance ! C’est le bon compromis, si tu cherches un certain équilibre entre apprentissage théorique et mise en application sur le terrain. Ce rythme de formation te permet d’apprendre ton futur métier, d’engranger de l’expérience tout au long de ta formation et d’être opérationnel directement en sortie d’études.

C’est ce que propose OCAPIAT (Opérateur de Compétences pour la Coopération Agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Agro-alimentaire et les Territoires) avec plus de 3500 formations partout en France (y compris Corse, Antilles, île de la Réunion et Guyane).

Tu veux découvrir davantage de métiers dans l’agroalimentaire et de formations proposées par OCAPIAT ? Alors consulte l’ensemble des fiches métiers, utilise la carte interactive pour chercher l’école la plus proche de chez toi et prends contact avec des entreprises qui recrutent ! ➜ Clique juste ici !

À noter : si les études ce n’est pas ton truc, il n’est pas rare d’intégrer le secteur de l’agroalimentaire sans formation ! En effet, les pénuries de main-d’œuvre poussent les entreprises à embaucher des candidats ayant une totale méconnaissance du secteur. Dans ces cas-là, les entreprises accompagnent la montée en compétences de leurs salariés.

En savoir plus : salaire de l’apprenti en 2024

Actualité 2024 : rencontre OCAPIAT au Mondial des métiers 2024

Du 5 au 8 décembre 2024 se déroulera le Mondial des Métiers à Eurexpo à Lyon !

À cette occasion, rencontre les équipes d’OCAPIAT sur le Pôle agriculture et agroalimentaire (Stand D26) et viens en apprendre plus sur les métiers et les parcours formations. Tu pourras discuter avec des professionnels, des étudiants, des lycéens ou encore des apprentis qui partageront leur passion.

Au programme :

des métiers qui ont du sens et qui répondent aux problématiques actuelles (nourrir l’humanité, préserver l’environnement et le climat) ;

des métiers du vivant, en lien avec la nature et les animaux ;

des métiers aux compétences techniques pointues telles que la robotique, les outils d’aides à la décision, la programmation et la recherche & développement ;

des formations variées du CAP au titre d’ingénieur ;

des filières qui recrutent à tous les niveaux de qualifications ;

des métiers pour devenir salarié ou chef d’entreprise selon ses aspirations.

Pour en savoir plus sur le Mondial des métiers : clique ici !