L’agriculture : découvre des métiers modernes et qui ont du sens 

Tu es à la recherche d’un métier qui a du sens ? Laisse-nous te parler de la filière agricole, de ses métiers aussi diversifiés que passionnants, ainsi que des préjugés qui lui collent à la peau. Découvre un secteur qui recrute et dont les opportunités professionnelles sont bien plus vastes que tu ne le penses.

Article rédigé en collaboration avec OCAPIAT.

Zoom sur des métiers passionnants

Sais-tu que la France est la 1ʳᵉ puissance agricole en Europe, avec 18 % de la production totale ? Pourtant, l’agriculture connaît une pénurie de main d’œuvre alors même que la filière ouvre les portes à de belles opportunités de carrières dans des centaines de métiers, accessibles pour tous les niveaux de qualification, pour les hommes comme pour les femmes. En effet, selon l’enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2024 de France Travail, 8.1% des projets de recrutement en 2024 se font dans le secteur agricole.

On te présente 4 métiers complètement différents, dans des filières qui recrutent, afin de te donner une première idée de la diversité des activités agricoles et des débouchés possibles :

Agent d’élevage laitier (filière : animaux d’élevage troupeaux)

Tu as envie de travailler au contact des animaux ? As-tu pensé au métier d’agent d’élevage laitier ? Auprès de vaches ou encore de chèvres, il participe principalement à la prise en charge des activités de traite et d’alimentation du troupeau. Son travail consiste à réaliser la traite du matin et du soir, vérifier la quantité de lait, nourrir les animaux, les conduire dans les pâturages, surveiller leur comportement, détecter les anomalies et potentielles maladies, etc.

Selon les exploitations, l’agent d’élevage laitier peut être amené à diversifier ses activités avec l’entretien des locaux, la conduite d’engins agricoles ou encore la production de fourrages.

Après quelques années d’expériences, l’agent d’élevage laitier peut devenir responsable d’élevage. Il peut aussi tendre vers le poste de technicien d’élevage après avoir suivi une formation complémentaire, voire d’éleveur laitier s’il se forme en économie-gestion et qu’il approfondit ses connaissances techniques avant de s’installer à son compte.

Formations possibles :

CAPA Production agricole, utilisation des matériels, spécialité Productions animales

BPREA Travaux de la production animale, spécialité Élevage de ruminants

Brevet Professionnel Agricole Transformations alimentaires

Certificat de spécialisation Conduite de l’élevage laitier

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) agent d’élevage laitier

Agent viticole (filière : production végétale)

Intéressé par la culture du raisin, sa transformation en vin et l’entretien des vignes ? Alors le métier d’agent viticole va sûrement t’intéresser puisque ce professionnel de l’agriculture est responsable de l’entretien des vignes. Métier tant solitaire qu’en équipe, les missions de l’agent viticole varient au gré des saisons et de la taille de l’exploitation.

L’hiver sera plus propice à la taille des vignes et à la protection des sols à travers des techniques très spécifiques. Au printemps et en été, les équipes entretiennent les sols et interviennent sur le développement de la vigne. De nombreuses techniques de culture sont alors utilisées (relevage et palissage, ébourgeonnage, décimage ou encore effeuillage). Vient ensuite la période des vendanges, très appréciée pour sa convivialité.

Tu l’auras compris, l’agent viticole est un maillon indispensable de la production. Il exerce son activité au grand air principalement, et mobilise de nombreuses compétences techniques, à la fois en lien avec le cycle végétatif de la vigne, que la connaissance des outils et des techniques de production.

Les possibilités d’évolution sont nombreuses, puisqu’avec quelques années d’expérience et une connaissance approfondie de la vigne et du chai, l’agent viticole peut évoluer vers des postes d’encadrement tels que chef d’équipe ou chef de culture.

Formations possibles :

CAPA Vigne et vin

BPA Travaux de la vigne et du vin, spécialité travaux de la vigne

Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole.

Bac professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option Vigne et vin

CQP agent viticole

Jardinier – Paysagiste (filière : paysages, jardins et espaces verts)

Et si tu révélais ton côté créatif grâce aux fleurs, aux arbres et aux végétaux ? C’est en tout cas ce que fait le jardinier-paysagiste, qui crée et aménage des espaces verts à en s’appuyant sur des plans de travaux. À partir de ceux-ci, il va préparer les sols, planter et protéger les semis et les plantations de végétaux, mais aussi installer des équipements (arrosages automatiques, éclairages, mobiliers, clôtures, etc.) et réaliser de la maçonnerie (bordures, dalles, pavés, etc.).

Le jardinier-paysagiste réalise également des opérations d’entretien des espaces verts. Il taille les arbres et arbustes, entretient les surfaces (ramassage des feuilles, décapage de la mousse, débroussaillage, etc.) et entretient le gazon et les plantes (tonte, eau, engrais, traitements, etc.).

Après plusieurs années d’expérience et des compétences supplémentaires en gestion et management, il peut monter son entreprise et embaucher des équipes. Toutefois, le jardinier-paysagiste peut simplement évoluer dans sa profession en se spécialisant dans des domaines précis tels que l’élagage, l’installation d’arrosage intégré, la maçonnerie ou encore l’aménagement et l’entretien de terrains sportifs (exemple : golf).

Formations possibles :

CAPA Travaux paysagers

Bac Professionnel Aménagements paysagers

Brevet Professionnelle Agricole Travaux d’aménagements paysagers, spécialité Travaux de création et d’entretien

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) maçonnerie paysagère

CQP Ouvrier construction d’ouvrages paysagers

CQP Ouvrier aménagement espaces végétalisés

Mécanicien agricole

Envie de manipuler des clés de douze et mettre les mains dans le cambouis ? Chercher l’origine d’une panne ou encore remettre un tracteur en état de marche ? Alors les missions du mécanicien agricole vont te plaire !

En premier lieu, le mécanicien agricole s’occupe de la préparation et de l’entretien du matériel avant et après son utilisation. Il s’occupe principalement de la maintenance quotidienne (nettoyage, graissage, niveau d’huile, etc.), de la vérification de l’état du matériel (fonctionnement, systèmes d’éclairage, sécurité, etc.), de la réalisation des entretiens courants (vidanges, changements de filtres, etc.) et du suivi des documents des matériels (carnet de bord, livre d’entretien, etc.).

Sa seconde mission est le dépannage et la réparation du matériel. Le mécanicien agricole fait l’état des lieux des machines afin de détecter les pannes ou potentielles anomalies. Il effectue le remplacement ou la réparation des éléments défectueux et pratique des tests pour s’assurer de la fiabilité de son intervention.

Le mécanicien agricole s’occupe également de la gestion de l’atelier (viabilité des outils, propreté de l’atelier ou encore la gestion du stock de pièces).

Les perspectives d’évolution sont là aussi diverses. Devenir chef d’atelier et encadrer une équipe de mécaniciens et de mécaniciennes, ou transmettre son savoir-faire en étant formateur. Avec une bonne connaissance de son métier et des aptitudes en conseil et en communication, le mécanicien agricole peut également évoluer vers un poste de technico-commercial en concession par exemple.

Formations possibles :

CAPA Production agricole, utilisation des matériels

Certificat de Spécialisation Tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenant

Brevet professionnel Agroéquipement, conduite et maintenance des matériels

CQP Agent de maintenant des matériels

Bac professionnel Agroéquipement, Maintenance des matériels Option A : Agricoles

BTSA Génie des équipements agricoles

BTS Techniques et services en matériel agricole

Stop aux préjugés sur les métiers de l’agriculture

Travailler dans l’agriculture, c’est forcément…

Élever des vaches ou planter des betteraves : FAUX

Le secteur agricole ne se résume pas à l’élevage d’animaux et au maraîchage. Il s’agit là d’une idée reçue dont il est difficile de se défaire ! En effet, comme nous l’avons évoqué précédemment, la filière agricole se compose de nombreuses filières et d’une centaine de métiers. Il y a effectivement les métiers d’élevage, qui eux-mêmes sont très différents selon les espèces (ovins, bovins, équins ou animaux de basse-cour), la culture et la récolte de fruits et légumes, mais pas seulement.

L’agriculture c’est aussi :

L’arboriculture (ex : contrôleur qualité en arboriculture, agent arboricole, agent de conditionnement arboricole),

Les paysages, jardins et espaces verts (ex : élagueur, jardinier-paysagiste, concepteur de paysage),

L’horticulture et les pépinières (ex : chef de culture horticole, chef de culture pépinière),

La viticulture (ex : œnologue, agent viticole, agent tractoriste viticole),

Les fonctions support et les métiers de travaux et de service (ex : conducteur de travaux, mécanicien en entreprise de travaux agricoles, conducteur en entreprise de travaux agricoles, conseiller agricole, conseiller clientèle, banque et assurance, juriste agricole),

La sylviculture (ex : conducteur-opérateur de scierie, ingénieur forestier, agent d’exploitation forestière), conducteur d’engins forestier).

Avoir des conditions de travail forcément difficiles : FAUX

Les métiers de l’agriculture, les activités viticoles ou même la sylviculture étant étroitement liés à la nature et aux saisons, ils impliquent de s’adapter aux conditions climatiques, au rythme des récoltes et aux cycles de développement naturel. Travailler avec les animaux implique aussi de se plier aux rythmes des naissances ou encore de la santé de l’élevage.

Il serait donc plus correct de dire que les conditions de travail dans les activités agricoles peuvent être soumises à des aléas. Mais ce sont aussi des environnements de travail qui permettent une grande flexibilité, des aménagements et de l’autonomie.

Les tâches quotidiennes, qu’elles soient sur les exploitations, dans les forêts, dans les vignes, dans les élevages ou sur les engins, nécessitent une bonne forme physique. Utiliser ses mains, être en mouvement au quotidien et travailler au grand air, c’est aussi ce qui anime les professionnels de l’agriculture. La contrepartie est aussi et essentiellement de ne pas connaître l’hostilité d’un bureau fermé et de profiter tous les jours des paysages et du grand air qu’offre Dame nature.

Exercer des métiers vieillissants : FAUX

Le maraîchage, le jardinage, l’élevage ou encore la viticulture sont des activités qui ne datent pas d’hier, et depuis des milliers d’années les pratiques ont su évoluer avec le temps. En effet, toutes les filières agricoles se modernisent et innovent, notamment en intégrant dans leurs activités les nouvelles technologies et l’IA, principalement pour apporter aux professionnels des données plus précises et fiables. Les pratiques de production aussi évoluent grâce aux recherches agronomiques par exemple pour optimiser les rendements et réduire les pertes.

Tracteurs autonomes, machines pour trier les récoltes et faciliter le conditionnement, logiciel de pointe de prévisions météorologiques, drones pour surveiller les champs et les troupeaux en pâture, logiciels de modélisation des espaces ou encore matériel médical de pointe pour assurer le bon suivi de santé des animaux : les nouvelles technologies font partie intégrante des outils de production et d’exploitation dans l’agriculture.

Ne plus avoir de loisirs, ni de vacances : FAUX

Encore une fois, le travail en agriculture est largement lié aux saisons, aux récoltes et aux conditions climatiques. Mais comme évoqué précédemment, flexibilité et adaptabilité sont des qualités fortes chez tous ces professionnels passionnés.

Une bonne organisation, une maîtrise de sa production ou de son exploitation et le recours à des services de remplacement permet donc sans souci de concilier vie personnelle et professionnelle.

Cela est d’autant plus le cas chez les « nouvelles générations » plus connectées. Tu l’auras aussi remarqué, nombreux sont les maraîchers, éleveurs, bûcherons, viticulteurs ou encore jardiniers à partager leur quotidien ou leurs conseils pratiques sur les réseaux sociaux. De quoi dépoussiérer certains clichés et se rendre mieux compte de leur travail quotidien non ?

L’alternance pour te former aux métiers de l’agriculture

Du CAP au BTS, les formations pour faire carrière dans le secteur de l’agriculture sont très diverses et accessibles à tous. Ces professions nécessitent des connaissances techniques, des compétences manuelles et une compréhension approfondie du secteur agricole.

Si ce sont les métiers de terrains qui t’intéressent, l’alternance est le bon compromis entre apprentissage théorique et mise en pratique. C’est le meilleur moyen pour toi d’apprendre ton futur métier, emmagasiner de l’expérience durant ta formation et être opérationnel à la fin de celle-ci.

Tu veux réaliser de courtes études professionnalisantes ? OCAPIAT (Opérateur de Compétences pour la Coopération Agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agro-alimentaires et les Territoires) propose plus de 3500 formations partout en France (y compris Corse, Antilles, île de La Réunion et Guyane).

