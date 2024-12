Comment bien choisir son organisme et son séjour linguistique ?

D’année en année, le nombre d’organismes proposant des séjours linguistiques augmente de manière exponentielle. Seulement tous ne se valent pas, certaines offres, si elles peuvent paraître attrayantes, sont vouées à faire des déçus. Voici quelques conseils pour bien choisir son organisme et son séjour linguistique.

Article rédigé en collaboration avec Action Séjours.

Des certifications qui garantissent la qualité des séjours

Rentrer dans un processus de certification est un processus volontaire, c’est un vrai engagement pour l’organisme qui doit se conformer à des cahiers des charges très strictes et subir des audits réguliers – sur ses centres, mais aussi à son siège. Parmi les certifications qui font référence, celle de l’AFNOR – NF Service – est une véritable garantie pour les organismes de séjours linguistiques qui l’ont obtenue (ils sont peu, actuellement seulement sept organismes sont labellisés).

L’appartenance à l’UNOSEL – organisme qui œuvre à la professionnalisation du secteur -, offre également une assurance. La sélection des organismes membres est stricte, et les exigences de l’UNOSEL élevées.

Enfin, il faut veiller à ce que l’organisme de séjour linguistique travaille avec des écoles de langues certifiées par des institutions reconnues dans chaque pays où il propose des séjours. Par exemple, si vous souhaitez effectuer un séjour linguistique Angleterre, assurez-vous que l’école dans laquelle vous allez suivre des cours d’anglais est labellisé par le British Council.

L’internationalité des centres pour plus d’immersion

L’intérêt de partir pour un séjour linguistique à l’étranger, c’est évidemment l’immersion. Il n’y a pas d’intérêt à partir entouré par des stagiaires français, sans stimulation à pratiquer la langue dans laquelle vous désirez progresser.

Là aussi soyez attentif, sélectionnez un organisme qui propose des collèges internationaux, avec des cours de langue en classe internationale. Rencontrer des stagiaires venus du monde entier est en plus un enrichissement, l’occasion se faire de nouveaux amis et garder des contacts internationaux.

Si vous avez déjà effectué un voyage linguistique à l’étranger, n’hésitez pas à opter pour un hébergement en famille. Être immergé dans une famille d’accueil offre de vraies garanties quant aux progrès linguistiques.

Des programmes adaptés aux besoins des stagiaires

Collégiens, lycéens, étudiants, à chaque niveau d’étude et à chaque spécialisation ses besoins particuliers. Les stages linguistiques doivent être adaptés à ces besoins spécifiques, mais également au niveau de langue du stagiaire. Bref, les cours de langue que vous allez suivre doivent être sur mesure.

Vous êtes en 3ᵉ et vous souhaitez faire un premier séjour linguistique pour préparer les années lycées, choisissez plutôt un collège en Angleterre dans un environnement international. Vous êtes en terminal et vous visez la mention au Bac d’anglais, optez pour un stage prépa bac dans un campus étudiant. Vous êtes étudiant et préparez le concours d’une grande école, là aussi, préférez un stage prépa spécifique à l’étranger.

Des programmes d’activités proposés en plus du stage de langue

Un voyage linguistique, c’est aussi l’occasion de découvrir un nouveau pays, et aussi de passer des vacances agréables avec des jeunes de son âge. Les activités complémentaires proposées par l’organisme en plus du stage de langue vont permettre de rendre le séjour pleinement réussi.

Pour les plus jeunes, les stages sportifs ou thématiques, satisferont le plus grand nombre. Quoi de mieux pour un jeune footballeur que de coupler son stage d’anglais avec un stage de foot organisé en partenariat avec un prestigieux club anglais, ou pour le passionné de tennis de partir aux USA suivre un stage de tennis professionnel ? Quoi de mieux pour le fan d’équitation de suivre une académie d’équitation en Irlande avec des enseignements en anglais ou pour le fan d’Harry Potter de suivre un programme thématique dans un prestigieux collège anglais ?

Pour les étudiants, les programmes de découverte permettent de visiter les principaux points d’intérêt de la ville et de s’offrir des moments de décontraction bien mérités après les cours de langue intensifs…

