Entretien Parcoursup : 5 conseils pour être prêt le jour J

Ces entretiens peuvent être source d’inquiétude pour les futurs étudiants. Mais avec une bonne préparation, il est possible de mettre toutes les chances de ton côté. Il faut garder à l’esprit que ces entretiens sont proposés, principalement, par les écoles les plus cotées et les plus sélectives. Il va donc falloir convaincre.

Les points forts d’un entretien Parcoursup

Lors d’un entretien Parcoursup, tu vas devoir faire la preuve de ta motivation pour intégrer la formation que tu as choisie. Le jury va aussi vouloir juger ton aptitude à la réflexion et aux études supérieures, tes qualités relationnelles et souvent, ton niveau de culture générale, en relation avec la formation sollicitée. Il s’agit pour toi de faire comprendre les raisons pour lesquelles tu postules à la formation en question.

Comme dans le cadre d’un entretien de recrutement pour un emploi, tu devras parler de toi durant l’entretien Parcoursup. Il s’agit de ton parcours scolaire passé, mais aussi de la manière dont tu envisages tes études et plus tard, ta vie professionnelle. L’entretien Parcoursup peut aussi être l’occasion de développer les aspects de ton dossier portant sur les loisirs, les activités et les centres d’intérêt. Voici nos 5 conseils pour te préparer.

1. Informe-toi avant l’entretien Parcoursup

Il existe plusieurs manières de t’informer sur la tournure que peut prendre un entretien Parcoursup dans telle ou telle école d’enseignement supérieur. Tu peux tout d’abord interroger directement d’anciens élèves, si tu en connais, ou chercher à les contacter par le biais des réseaux sociaux. Ils sauront généralement t’expliquer comment procède le jury. Tu peux aussi consulter le site de l’université ou de l’école, pour rechercher les informations qui y figurent. Certaines formations donnent des pistes pour se préparer à l’entretien Parcoursup.

2. Choisis une tenue vestimentaire adaptée pour l’entretien Parcoursup

Tu dois adopter une tenue vestimentaire neutre, qui peut être stylée, mais devrait, dans la plupart des cas, refléter le professionnalisme. On évitera les couleurs trop voyantes, les vêtements négligés. La sobriété est de rigueur. À l’inverse, il est risqué de choisir des vêtements dans lesquels tu ne te sens pas à l’aise : sache donc rester toi-même, mais fais un effort sur ta tenue.

3. Soigne ton attitude durant l’entretien Parcoursup

Durant l’entretien, veille à adopter une attitude qui montre que tu es à l’écoute des questions ou des remarques. Fais preuve de dynamisme et de motivation. Pense à sourire, montre-toi énergique, mais pas agité. Surveille les gestes dits « parasites », c’est-à-dire ces tics auxquels on a tendance quand on est stressé. Les positions trop détendues sur ta chaise sont à éviter. Choisis une posture avec juste ce qu’il faut de tension. Veille à ce que tes bras et tes mains soient mobiles pour accompagner tes propos.

4. Sois convaincant et intéressant à écouter

Il convient de soigner non seulement la tenue vestimentaire et la posture, mais aussi de préparer à l’avance une présentation convaincante et dynamique, qui ne lasse pas tes auditeurs. Maintiens le contact visuel, fais de courtes pauses pour accentuer les idées importantes et laisser aux auditeurs le temps de respirer. Organise et structure ta présentation. C’est une partie de l’entretien Parcoursup que tu peux préparer et répéter. Ne t’en prive pas, tu n’as pas à improviser !

5. Cultive l’originalité

Si la rigueur est importante pour la totalité des formations, et en particulier les formations à caractère scientifique, tu peux aussi faire preuve d’originalité et de créativité dans tes propos et ta présentation. En d’autres termes, il s’agit de te démarquer et de montrer que tu sais être différent des autres, de manière ponctuelle. N’hésite pas à utiliser l’humour, si la situation lors de l’entretien Parcoursup le permet.

