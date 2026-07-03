TCF Québec, TEF ou DELF : quel test de français pour immigrer au Québec avec le PEQ en 2026 ?

Le Programme de l’expérience québécoise a rouvert le 2 juillet 2026, avec une exigence claire : un niveau 7 de français à l’oral. TCF Québec, TCF Canada, TEF ou DELF : voici quel test passer, les règles officielles du MIFI et une méthode pour atteindre le niveau demandé.

Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) a rouvert le 2 juillet 2026, après plus de sept mois de suspension. Pour des milliers de diplômés et de travailleurs temporaires déjà installés au Québec, une seule condition fait vraiment la différence : prouver un niveau 7 de français à l’oral. Concrètement, cela passe par un test reconnu, et le TCF Québec est l’un des plus adaptés. Cet article détaille les règles officielles du MIFI, compare les tests acceptés et vous donne une méthode pour atteindre le niveau exigé. Si votre priorité est de préparer le DELF et le TCF efficacement, commencez par situer votre niveau actuel.

Réouverture du PEQ le 2 juillet 2026 : les chiffres à retenir avant de choisir votre test de français. Données : Gouvernement du Québec (MIFI), juillet 2026.

Sommaire

PEQ 2026 : ce que change la réouverture du 2 juillet

Suspendu depuis le 19 novembre 2025, le PEQ est de nouveau accessible depuis le 2 juillet 2026, et ce pour deux ans, jusqu’au 2 juillet 2028. Le Gouvernement du Québec a ouvert la réception des demandes dans la plateforme Arrima le 2 juillet à 8 h 30, heure de Montréal. Première fenêtre de dépôt des demandes de sélection permanente : du 2 juillet au 31 octobre 2026, sans plafond de demandes.

Le programme conserve ses deux volets : Diplômés du Québec et Travailleurs étrangers temporaires. La réouverture vise en priorité les personnes qui remplissaient déjà les conditions avant la suspension. Si c’est votre cas, le seul chantier qu’il reste souvent à boucler est linguistique : sans preuve de français oral au niveau demandé, le dossier ne passe pas.

Niveau 7 à l’oral : ce que le Québec exige exactement

Pour être sélectionné dans l’un des deux volets du PEQ, le MIFI (ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration) exige une connaissance du français à l’oral de niveau 7 ou plus sur l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français. Cette exigence porte sur deux compétences distinctes, évaluées séparément : la compréhension orale et la production orale. Les compétences écrites ne sont pas exigées pour le PEQ.

À quoi correspond ce niveau 7 ? Les niveaux 7 et 8 de l’échelle québécoise correspondent approximativement au niveau B2 du CECRL, le cadre européen utilisé par le DELF et le TCF. Autrement dit : comprendre une conversation courante à débit normal, argumenter, nuancer, réagir avec spontanéité. C’est un niveau d’autonomie réelle, pas un niveau de survie.

À retenir : le MIFI publie des tableaux officiels de correspondance entre les pointages de chaque test et les niveaux de l’échelle québécoise. Vérifiez toujours votre score cible dans le tableau en vigueur sur quebec.ca avant de vous inscrire à une session : les fourchettes diffèrent selon le test et selon la compétence.

Le niveau 7 vise un français autonome ➜ S’entraîner au niveau B2

TCF Québec, TCF Canada, TEF, DELF : quel test choisir

Le MIFI accepte les attestations de résultats de huit tests et diplômes : TCF Québec, TCF Canada, TCF, TEFAQ, TEF Canada, TEF, DELF et DALF. Tous ne se valent pas pour un dossier PEQ, car seules deux compétences orales sont exigées.

Test ou diplôme Conçu pour Épreuves utiles au PEQ Points d’attention TCF Québec Les démarches d’immigration vers le Québec Modulaire : vous ne passez que compréhension orale et expression orale Format le plus économe en temps et en préparation pour le PEQ TEFAQ Le Québec également (version québécoise du TEF) Modulaire : épreuves orales seules possibles Alternative directe au TCF Québec, selon le centre disponible TCF Canada / TEF Canada L’immigration fédérale (IRCC) Les 4 compétences sont obligatoires Utile si vous visez aussi un programme fédéral ou la citoyenneté canadienne TCF / TEF (tout public) Évaluation générale du niveau Selon les épreuves passées Vérifiez que l’attestation couvre bien les deux compétences orales DELF B2 / DALF Diplôme de français, valable à vie Diplôme complet (4 compétences) Plus exigeant et plus long, mais sans date d’expiration

La logique de choix est simple. Votre objectif est uniquement le PEQ ? Le TCF Québec (ou le TEFAQ) permet de ne passer que les deux épreuves orales exigées. Vous envisagez aussi une demande fédérale, ou la citoyenneté à terme ? Le TCF Canada couvre les deux démarches en un seul passage. Vous voulez une preuve définitive, valable à vie ? Le DELF B2 est un diplôme, pas une simple attestation : il ne périme jamais, là où les résultats d’un TCF sont valables 2 ans.

Avant de choisir votre session ➜ Comment s’inscrire au TCF : la marche à suivre

Le TCF Québec en pratique : épreuves, validité, inscription

Le TCF Québec est conçu par France Éducation international, l’opérateur public français qui édite aussi le DELF, le DALF et les autres déclinaisons du TCF. Sa particularité : il est modulaire. Vous ne vous inscrivez qu’aux épreuves demandées par votre programme d’immigration. Pour le PEQ, cela signifie deux épreuves : la compréhension orale (questionnaire à choix multiple) et l’expression orale (entretien individuel avec un examinateur habilité).

Trois règles pratiques à connaître avant de réserver votre session :

Validité : 2 ans. Votre attestation doit être valide au moment du dépôt de la demande dans Arrima. Un test passé en 2023 ne sert plus à rien en 2026 : vérifiez la date avant de constituer le dossier.

Votre attestation doit être valide au moment du dépôt de la demande dans Arrima. Un test passé en 2023 ne sert plus à rien en 2026 : vérifiez la date avant de constituer le dossier. Centres agréés. Le test se passe dans un centre agréé par France Éducation international, en France, au Québec ou ailleurs dans le monde. Les délais d’obtention des résultats varient selon les centres : avec une fenêtre de dépôt qui ferme le 31 octobre 2026, réservez tôt.

Le test se passe dans un centre agréé par France Éducation international, en France, au Québec ou ailleurs dans le monde. Les délais d’obtention des résultats varient selon les centres : avec une fenêtre de dépôt qui ferme le 31 octobre 2026, réservez tôt. Scores par compétence. Chaque compétence reçoit son propre score, converti en niveau de l’échelle québécoise via le tableau officiel du MIFI. Il faut atteindre le niveau 7 dans les deux compétences orales, pas seulement en moyenne.

Si vous êtes en France et hésitez encore sur le lieu de passage, notre guide où passer le TCF en France recense les types de centres et leurs spécificités.

Comment atteindre le niveau 7 à l’oral

Le niveau 7, c’est un B2 oral : le palier où l’on cesse de traduire mentalement pour commencer à penser en français. Entre un B1 solide et ce niveau, comptez plusieurs mois de travail régulier. Trois leviers font la différence.

Exposez-vous à du français à débit réel. L’épreuve de compréhension orale utilise des documents proches de la vie courante : conversations, annonces, extraits radio. Les écoutes ralenties des manuels ne suffisent pas. Radios, podcasts et séries francophones (y compris québécoises, l’accent est un vrai sujet le jour du test) doivent devenir un rendez-vous quotidien, même 20 minutes.

Parlez en conditions d’examen. L’expression orale du TCF est un entretien structuré : se présenter, interagir, défendre un point de vue. S’entraîner seul devant un miroir a ses limites. Enregistrez-vous sur des sujets types, chronométrez-vous, réécoutez-vous. Les hésitations et les répétitions s’entendent à la réécoute bien mieux qu’en direct.

Testez-vous avant le vrai test. Passer un examen blanc dans les conditions réelles révèle votre niveau effectif et surtout vos points faibles épreuve par épreuve. C’est le moyen le plus fiable de savoir si vous êtes prêt pour la session, ou s’il vous faut six semaines de plus. Vous pouvez vous entraîner au DELF et au TCF avec des examens blancs en ligne, puis concentrer vos révisions sur les compétences en retard.

Objectif France plutôt que Québec ? ➜ Le niveau de français exigé pour la naturalisation en 2026

FAQ

Quel niveau de français faut-il pour le PEQ en 2026 ? Un niveau 7 ou plus sur l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français, à l’oral uniquement : compréhension orale et production orale. Ce niveau correspond approximativement à un B2 du CECRL. Les compétences écrites ne sont pas exigées pour le PEQ. Quelle est la différence entre le TCF Québec et le TCF Canada ? Le TCF Québec est modulaire : vous ne passez que les épreuves exigées par votre programme, soit les deux épreuves orales pour le PEQ. Le TCF Canada, destiné à l’immigration fédérale (IRCC), impose les quatre compétences. Si votre projet se limite au Québec, le TCF Québec est plus court et plus simple à préparer. Jusqu’à quand peut-on déposer une demande PEQ ? La première fenêtre de dépôt des demandes de sélection permanente est ouverte du 2 juillet au 31 octobre 2026 dans la plateforme Arrima, sans plafond de demandes. Le programme reste ensuite rouvert jusqu’au 2 juillet 2028. Anticipez le délai d’obtention de vos résultats de test avant la fermeture de la fenêtre. Le DELF est-il accepté pour immigrer au Québec ? Oui. Le MIFI accepte le DELF et le DALF parmi les diplômes reconnus, au même titre que les tests TCF Québec, TCF Canada, TCF, TEFAQ, TEF Canada et TEF. L’avantage du DELF B2 : c’est un diplôme valable à vie, alors que les résultats d’un TCF expirent au bout de 2 ans. Combien de temps faut-il pour passer d’un B1 à un niveau 7 (B2 oral) ? Cela dépend de votre exposition quotidienne au français, mais comptez généralement plusieurs mois de pratique régulière. Un travail ciblé sur l’oral (écoute quotidienne à débit réel, entretiens chronométrés, examens blancs) accélère nettement la progression, car le PEQ n’évalue que ces deux compétences.

Sources