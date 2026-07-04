Quel niveau de français pour étudier en France ? B2, TCF, DELF : les repères officiels

Le niveau B2 du CECRL est la référence pour suivre des études supérieures en France, et le C1 est conseillé en lettres et sciences humaines. TCF, DELF B2 ou DALF : voici les certifications acceptées, les scores à viser, le calendrier DAP et une méthode pour atteindre le niveau attendu.

Pour suivre des études supérieures en France, le repère est clair : le niveau B2 du CECRL est le minimum recommandé dans la plupart des formations en français, et le C1 est conseillé en lettres et sciences humaines. Reste à savoir quelle certification présenter (TCF, DELF B2, DALF), quel score viser et à quelle date, selon que vous passiez par la DAP, par Études en France ou par une candidature directe. Cet article rassemble les repères officiels et une méthode pour s’entraîner au français A1 à B2 avant l’échéance de votre dossier.

Étudier en France : les niveaux, scores et dates de référence avant de constituer votre dossier. Données : Campus France, ministère de l’Enseignement supérieur et France Éducation international, 2026.

Sommaire

B2, le niveau de référence pour l’université française

Aucun texte n’impose un niveau unique pour toutes les formations : chaque établissement fixe ses exigences. Dans les faits, les repères convergent. Campus France, l’agence publique qui accompagne les étudiants internationaux, recommande un niveau B2 du CECRL pour être accepté dans l’enseignement supérieur français, et un niveau C1 en lettres et sciences humaines, où le volume de lecture et de rédaction est le plus lourd.

Ce seuil n’a rien d’administratif : il correspond au niveau où l’on suit un cours magistral à débit normal, où l’on prend des notes utilisables et où l’on rédige un devoir argumenté. Un B1 permet de vivre en France au quotidien. Il ne suffit généralement pas pour valider une première année de licence en français.

À retenir : en score TCF, Campus France situe la cible autour de 400 points, soit l’entrée dans le niveau B2 (l’échelle va de 100 à 699 points). En dessous de 350 points, l’agence considère que les conditions de réussite ne sont pas réunies.

Le B2 est votre objectif ➜ S’entraîner au niveau B2

Quel niveau de français selon votre formation

L’exigence varie selon le cursus visé et la procédure de candidature. Trois cas de figure couvrent la grande majorité des situations.

Votre projet Procédure Niveau attendu Justificatif type 1re année de licence (L1) ou école d’architecture DAP (demande d’admission préalable), dossier blanc à l’étranger ou dossier vert en France B2 recommandé (vérification linguistique obligatoire) TCF avec épreuve d’expression écrite, ou DELF B2 / DALF (dispense de test) Licence 2/3, master, doctorat Études en France (pays à procédure Campus France) ou candidature directe B2 le plus souvent, C1 conseillé en lettres et sciences humaines ; seuil fixé par chaque établissement TCF tout public, DELF B2, DALF Programme enseigné en anglais Candidature directe ou Études en France Pas de niveau de français exigé pour le diplôme (un niveau A2-B1 reste un vrai plus au quotidien) Certification d’anglais demandée à la place

Le cas le plus encadré est la DAP, obligatoire pour une première inscription en L1 à l’université. La vérification du niveau de français y est une étape à part entière du dossier : sans justificatif linguistique valide, la candidature n’est pas examinée. Les titulaires d’un DELF B2 ou d’un DALF en sont dispensés, tout comme, entre autres, les ressortissants des États où le français est langue officielle (la liste exacte des dispenses figure dans la notice officielle du ministère).

TCF, DELF B2 ou DALF : quelle certification présenter

Trois certifications éditées par France Éducation international couvrent l’essentiel des dossiers. Le bon choix dépend de votre calendrier et de vos projets après le diplôme.

Certification Nature Validité Pour qui TCF (tout public) Test de niveau, score de 100 à 699 points 2 ans Le plus rapide à obtenir. Pour la DAP, il doit inclure l’épreuve d’expression écrite (durée totale : 2 h 25, dont 60 minutes d’écrit) DELF B2 Diplôme national, 4 compétences, admis à partir de 50/100 À vie Ceux qui veulent une preuve définitive de leur niveau, et la dispense de test pour la DAP DALF (C1/C2) Diplôme national, niveau avancé À vie Les profils lettres et sciences humaines, et les cursus exigeants sur la langue

La différence de validité est le vrai critère de choix. Un TCF passé en terminale expire souvent avant la fin de la licence : si vous prévoyez un master, une mobilité ou une demande de titre de séjour plus tard, le DELF B2 ne périme jamais. À l’inverse, le TCF s’obtient plus vite, avec des sessions fréquentes toute l’année. Notre guide du DELF B2 détaille les quatre épreuves et le barème, et celui du DALF vous aide à savoir si le C1 est à votre portée.

Testez votre niveau en conditions réelles ➜ Passer un examen blanc du DELF ou du TCF

DAP, Études en France : le calendrier à respecter

La preuve de niveau arrive tôt dans la procédure : c’est l’erreur de calendrier la plus fréquente chez les candidats. Repères pour un dossier DAP, sur la base du calendrier officiel 2026-2027 (le schéma se répète chaque année, vérifiez le millésime en vigueur sur le site du ministère) :

15 décembre : date limite de dépôt du dossier de demande d’admission préalable pour la rentrée suivante.

: date limite de dépôt du dossier de demande d’admission préalable pour la rentrée suivante. 26 janvier au 7 février : session de TCF organisée dans les universités et écoles d’architecture pour les candidats DAP résidant en France.

: session de TCF organisée dans les universités et écoles d’architecture pour les candidats DAP résidant en France. 13 février 2026 au plus tard (pour la rentrée 2026) : passage du TCF dans un centre agréé par France Éducation international pour les autres candidats.

Dans les pays à procédure Campus France, la plateforme Études en France ouvre ses candidatures à l’automne pour la rentrée suivante. Concrètement, un test passé entre septembre et décembre alimente votre dossier au bon moment, avec un résultat encore valide à la rentrée. L’été est donc la fenêtre idéale de préparation : c’est maintenant que se joue le niveau que vous présenterez à l’automne 2026 pour une rentrée 2027.

Ne tardez pas non plus pour l’inscription au test lui-même : les places partent vite dans certains centres à l’approche des échéances. Les démarches sont détaillées dans notre guide comment s’inscrire au DELF.

Comment atteindre le niveau B2 avant la rentrée

Passer d’un B1 installé à un B2 solide demande plusieurs mois de travail régulier. Trois leviers concentrent l’essentiel du gain.

Travaillez en français académique, pas seulement en français courant. Les épreuves B2 (et les cours en amphi) reposent sur l’argumentation : comprendre un exposé structuré, défendre un point de vue à l’écrit comme à l’oral. Intégrez à vos révisions des documents longs : émissions de radio de 10 minutes, articles de presse, conférences en ligne, en prenant des notes comme en cours.

Écrivez chaque semaine, en conditions d’examen. L’expression écrite est l’épreuve qui départage le plus les candidats, et c’est justement celle que la DAP rend obligatoire au TCF (60 minutes d’écrit). Un essai argumenté de 200 à 250 mots par semaine, chronométré puis relu, fait progresser plus vite que des exercices isolés de grammaire.

Mesurez-vous avant le vrai test. Un examen blanc en conditions réelles situe votre niveau compétence par compétence et vous dit si vous êtes prêt pour une session d’automne, ou s’il faut viser décembre. Vous pouvez passer un examen blanc du DELF et du TCF en ligne, puis concentrer les semaines restantes sur vos deux compétences les plus faibles.

Votre projet est l’installation en France plutôt que les études ? ➜ Le niveau de français exigé pour la naturalisation en 2026

FAQ

Quel niveau de français faut-il pour étudier en France ? Le niveau B2 du CECRL est le minimum recommandé par Campus France pour suivre une formation en français dans l’enseignement supérieur, et le C1 est conseillé en lettres et sciences humaines. Chaque établissement reste libre de fixer son propre seuil : vérifiez toujours l’exigence affichée par la formation visée. Quel score au TCF pour entrer à l’université française ? Visez au moins 400 points sur 699, ce qui correspond à l’entrée dans le niveau B2. Selon Campus France, un score inférieur à 350 points ne permet pas d’étudier dans de bonnes conditions. Pour une demande d’admission préalable (DAP), le TCF doit inclure l’épreuve d’expression écrite. Le DELF B2 dispense-t-il du TCF pour s’inscrire en licence ? Oui. Les titulaires du DELF B2 ou du DALF sont dispensés du test de connaissance du français dans le cadre de la DAP. C’est l’un des grands avantages de ce diplôme, avec sa validité à vie, alors qu’une attestation TCF expire au bout de 2 ans. Peut-on étudier en France sans parler français ? Oui, dans les programmes enseignés en anglais, de plus en plus nombreux en master et dans les écoles. Aucun niveau de français n’y est exigé pour le diplôme, mais un niveau A2-B1 facilite nettement la vie quotidienne, les stages et l’insertion professionnelle en France. Quand passer son test de français pour une rentrée universitaire ? À l’automne précédant la rentrée. Pour la DAP, le dossier se dépose au plus tard le 15 décembre et le TCF se passe au plus tard mi-février. Dans les pays à procédure Campus France, la plateforme Études en France ouvre à l’automne : un test passé entre septembre et décembre arrive au bon moment, avec une attestation encore valide à la rentrée.

Sources