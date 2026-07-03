Certificat Voltaire : score, niveaux et préparation (formule 2025)

Le Certificat Voltaire évalue l’orthographe et le rédactionnel avec un score sur 1 000 et une note sur 9, du niveau technique au niveau expert. Épreuves de la formule 2025, score moyen, prix, validité, financement CPF : voici comment lire votre résultat et préparer l’examen sereinement.

Un score au Certificat Voltaire figure aujourd’hui sur de nombreux CV, au même titre qu’un score TOEIC pour l’anglais. Mais que valent 578 points sur 1 000 ? Que signifie « niveau affaires » ? Et qu’est-ce qui a changé avec la formule 2025, qui ajoute une dictée, une tâche de rédaction et un volet vocabulaire au traditionnel QCM ? Cet article détaille l’échelle des scores, les quatre niveaux reconnus, le déroulement de l’examen et la façon de s’y préparer, en commençant par l’essentiel : progresser en orthographe régulièrement, bien avant la date de l’épreuve.

Sommaire

L’échelle officielle des scores du Certificat Voltaire, formule 2025 : le QCM d’orthographe est noté sur 1 000, le volet rédactionnel sur 9. Score moyen constaté : 578 et 3,8.

Le Certificat Voltaire en 2025 : quatre épreuves, deux notes

Le Certificat Voltaire est la certification d’orthographe la plus connue en France, éditée par le Projet Voltaire. Depuis sa refonte de mars 2025, l’examen ne se limite plus à l’orthographe : il évalue plusieurs compétences de l’écrit professionnel. L’épreuve se compose de quatre parties.

Une dictée de trois phrases simples, qui donne lieu à une réserve (mention « R ») en cas d’échec, ou non.

de trois phrases simples, qui donne lieu à une réserve (mention « R ») en cas d’échec, ou non. Un QCM d’orthographe , noté sur 1 000 points : c’est le « score Voltaire » historique.

, noté sur 1 000 points : c’est le « score Voltaire » historique. Une tâche de rédaction , qui contribue à une note sur 9.

, qui contribue à une note sur 9. Un QCU de vocabulaire professionnel, qui contribue lui aussi à la note sur 9.

Vous repartez donc avec deux notes : un score d’orthographe sur 1 000 et un score rédactionnel sur 9. La certification est obtenue si le score orthographe atteint au moins 300 sur 1 000, ou si le score rédactionnel atteint au moins 3 sur 9. Cette certification est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences sous la référence RS7113, ce qui la rend éligible au financement CPF.

À retenir : depuis mars 2025, le Certificat Voltaire évalue l’orthographe (score sur 1 000), mais aussi la rédaction et le vocabulaire professionnel (note sur 9). En dessous de 300 et de 3, la certification n’est pas délivrée, mais vous avez tout de même accès à votre score.

À quoi correspond votre score au Certificat Voltaire ?

Le score d’orthographe s’échelonne de 0 à 1 000 points. À titre de repère, le score moyen constaté chez les candidats est de 578 sur 1 000 pour l’orthographe et de 3,8 sur 9 pour la rédaction, selon les chiffres publiés par le Certificat Voltaire. Un score de 600 vous place donc légèrement au-dessus de la moyenne des candidats.

Contrairement à un examen scolaire, il n’y a ni réussite ni échec au sens strict : comme le TOEIC, le Certificat Voltaire délivre un certificat de niveau, pas un diplôme. Ce qui compte, c’est l’adéquation entre votre score et votre projet. Un score de 300 peut suffire pour un poste technique, quand un métier de juriste ou de responsable éditorial appelle 700 points ou plus. C’est particulièrement vrai pour l’orthographe dans les études supérieures, où la certification sert souvent à valoriser un dossier de candidature en master ou en alternance.

Les 4 niveaux : technique, professionnel, affaires, expert

L’échelle officielle définit quatre niveaux, chacun associé à un seuil d’orthographe (sur 1 000) et à un seuil rédactionnel (sur 9). Ces niveaux servent de langage commun avec les recruteurs : le Certificat Voltaire met en avant, enquête Ipsos à l’appui, que 78 % des employeurs recommandent cette certification.

Niveau Orthographe (sur 1 000) Rédactionnel (sur 9) Profils concernés Technique 300 3 Métiers échangeant des consignes techniques simples Professionnel 500 5 Encadrants, commerciaux, ingénieurs, assistants, secrétaires Affaires 700 7 Assistants de direction, juristes, avocats, notaires Expert 900 9 Responsables éditoriaux, correcteurs, traducteurs, formateurs

Concrètement, le niveau professionnel (500) atteste l’aptitude à écrire des textes élaborés sans fautes : c’est le seuil le plus souvent visé par les étudiants et les salariés. Le niveau affaires (700) ajoute la capacité à relire et corriger les textes de collaborateurs et à produire des écrits à portée stratégique ou légale. Le niveau expert (900) concerne les métiers où la qualité de la langue est le cœur du travail.

Comparer les certifications existantes ➜ Tests d’orthographe : tous les tests et certifications

Déroulement, prix et validité de l’examen

L’inscription coûte 59,90 € TTC. Deux modalités de passage existent : en présentiel, dans l’un des plus de 2 250 centres agréés (universités, écoles, organismes de formation, en France et à l’étranger), ou en ligne depuis chez vous, avec un logiciel d’authentification et de surveillance à distance. L’épreuve et la certification obtenue sont strictement identiques dans les deux cas. Une pièce d’identité en cours de validité est exigée.

Les résultats sont envoyés par courriel environ trois semaines après la session (30 jours maximum). Le certificat mentionne votre score et un code de validation, qui permet à un recruteur de vérifier l’authenticité du résultat en ligne. Le score est garanti pendant 4 ans à compter de la date de passage. L’examen n’étant pas un diplôme, vous pouvez le repasser autant de fois que vous le souhaitez, par exemple pour viser un niveau supérieur.

Bon à savoir : les rectifications orthographiques de 1990 sont prises en compte. Les graphies rectifiées admises (par exemple « évènement » à côté de « événement ») ne sont pas comptées comme des erreurs le jour de l’épreuve.

Comment se préparer au Certificat Voltaire ?

Le QCM d’orthographe teste des règles précises : accords du participe passé, homophones grammaticaux, conjugaison, syntaxe. La préparation la plus efficace consiste à travailler ces règles une par une, sur plusieurs semaines, plutôt qu’à réviser massivement la veille. Trois axes concrets :

Cibler ses lacunes. Faites un état des lieux de vos erreurs récurrentes (accords, homophones, terminaisons en -er/-é) et travaillez en priorité les règles qui reviennent le plus souvent dans vos écrits.

Faites un état des lieux de vos erreurs récurrentes (accords, homophones, terminaisons en -er/-é) et travaillez en priorité les règles qui reviennent le plus souvent dans vos écrits. S’entraîner en conditions réelles. Chronométrez-vous sur des séries de questions à choix multiples et entraînez-vous à la dictée courte : trois phrases, mais sans droit à l’erreur d’inattention.

Chronométrez-vous sur des séries de questions à choix multiples et entraînez-vous à la dictée courte : trois phrases, mais sans droit à l’erreur d’inattention. Soigner le volet rédactionnel. Depuis 2025, la rédaction et le vocabulaire comptent : entraînez-vous à produire des écrits professionnels courts et structurés (courriel, note interne), en soignant la relecture.

Si vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, une formation préparant au Certificat Voltaire peut être financée via votre compte personnel de formation, la certification étant enregistrée au répertoire spécifique. digiSchool propose une préparation éligible dans son catalogue de formations CPF. Et parce que l’orthographe se joue d’abord dans les écrits du quotidien, un détour par les fautes les plus courantes à éviter dans les CV reste un excellent entraînement appliqué.

Travailler les règles une par une ➜ Les accords et règles grammaticales

FAQ

Quel est un bon score au Certificat Voltaire ? Tout dépend de votre objectif. Le score moyen des candidats est de 578 sur 1 000 en orthographe. Le seuil de 500 (niveau professionnel) est le repère le plus courant sur un CV ; les métiers de l’écrit ou du droit visent plutôt 700 (niveau affaires), et les professionnels de la langue 900 (niveau expert). Peut-on rater le Certificat Voltaire ? Le Certificat Voltaire n’est pas un diplôme : il n’y a pas d’échec au sens scolaire. En revanche, en dessous de 300 sur 1 000 en orthographe et de 3 sur 9 en rédactionnel, la certification n’est pas délivrée ; vous avez tout de même accès à votre score et vous pouvez repasser l’examen autant de fois que nécessaire. Combien coûte le Certificat Voltaire ? L’inscription à l’examen coûte 59,90 € TTC, payables en ligne. Une formation de préparation peut par ailleurs être financée via le CPF, la certification étant enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences (RS7113). En cas de perte du certificat, la réédition est facturée 7 €. Quelle est la durée de validité du Certificat Voltaire ? Le score est conservé et garanti pendant 4 ans à compter de la date de passage de l’examen. Le code de validation figurant sur le certificat permet à un recruteur de vérifier l’authenticité du score en ligne pendant toute cette période. La nouvelle orthographe de 1990 est-elle acceptée à l’examen ? Oui. Le Certificat Voltaire prend en compte les tolérances des rectifications orthographiques de 1990 : les graphies rectifiées admises ne sont pas relevées comme des erreurs. L’ancienne et la nouvelle graphie restent toutes deux acceptées, conformément au texte de référence publié au Journal officiel en 1990.

Sources