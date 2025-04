Les voitures actuelles sont dotées d’un tableau de bord sur lequel des voyants indiquent l’état des différents composants. La plupart s’allument au moment du test, lorsque le conducteur met en route le moteur. Ils s’éteignent lorsque tout est en ordre, à l’exception des voyants de feux, qui s’allument lorsque vous mettez en marche l’éclairage extérieur de la voiture. Il existe trois catégories de voyants : pour l’alarme, pour l’alerte et pour les feux. On trouve en particulier le voyant moteur. Mais alors que faire lorsque le voyant de votre moteur est allumé… en orange ou en rouge ?

SOMMAIRE :

À quoi ressemble le symbole du moteur sur votre tableau de bord ?

Le symbole du moteur sur le tableau de bord est de couleur orange ou rouge.

Le voyant moteur orange fait partie des signaux d’alerte.

Le voyant moteur rouge signale quant à lui une alarme. Il y a un risque et cet avertissement doit être pris au sérieux par le conducteur.

En tout état de cause, un voyant allumé, qu’il s’agisse de celui du moteur ou d’un autre voyant, doit vous amener à rechercher le problème pour chercher à le résoudre. Il peut être nécessaire d’amener le véhicule au garage.

Dans tous les cas, vous reconnaîtrez le symbole du moteur à un dessin stylisé qui reproduit de manière schématique la silhouette distinctive de cette pièce mécanique de votre voiture. On distingue par exemple des pistons. Retrouvez sur cet article l’ensemble des voyants oranges de votre tableau de bord et leur signification.

Qu’est-ce que cela signifie quand le voyant du moteur est allumé ?

En tant que conducteur, vous devez être capable de comprendre les messages que vous envoient les capteurs de votre véhicule. L’une des thématiques du code de la route porte ainsi sur les notions de mécanique. Il ne s’agit pas pour vous de devenir un expert de la question, mais de savoir interpréter ce que vous voyez sur le tableau de bord. digischool.fr consacre ainsi plusieurs leçons et fiches de cours au tableau de bord et aux indications qu’il vous donne. À l’examen, vous devez savoir si on peut rouler avec le voyant moteur allumé en orange ou en rouge.

Voyant moteur orange

Le voyant moteur orange renvoie à l’état du système de contrôle des gaz d’échappement. C’est un indicateur antipollution. Vous devez vous y intéresser si le voyant est allumé en cours de route ou s’il clignote.

Le voyant moteur vous signale un problème sur le système d’injection, d’allumage ou le système antipollution. Vous pouvez rouler avec le voyant moteur orange, mais pas indéfiniment, il va falloir vous rendre au garage.

Voyant moteur rouge

Si le voyant moteur est rouge, la panne est plus sérieuse. Les causes peuvent être mécaniques ou électroniques. En particulier, il peut y avoir surchauffe du pot catalytique, ce qui peut endommager durablement l’ensemble du système et présente des risques pour la sécurité des occupants du véhicule.

Un voyant moteur rouge qui clignote en continu impose un arrêt rapide de la voiture. Vous devez appeler une dépanneuse. S’il est rouge fixe en continu, le problème se situe généralement au niveau du système antipollution et vous devez vous rendre dans un garage.

Que faire en cas de voyant moteur allumé en orange ou en rouge ?

Comme nous l’avons vu, un voyant moteur orange allumé vous envoie une alerte. Vous pouvez continuer à rouler tout en surveillant le comportement de votre véhicule. Il faut cependant prendre rendez-vous rapidement auprès d’un garagiste pour faire diagnostiquer plus précisément le problème et faire réparer le véhicule.

À l’inverse, un voyant moteur rouge qui clignote en continu impose un arrêt immédiat. Un voyant fixe vous invite à rejoindre au plus vite un garage, pour un dépannage. Le risque d’incendie n’est pas nul lorsque le symbole du moteur s’affiche en rouge et c’est pourquoi la plus grande prudence est de mise.

Le voyant de diagnostic moteur vous envoie donc des informations précieuses sur l’état de votre voiture. Néanmoins, seul un professionnel pourra réellement diagnostiquer les causes de la panne et y remédier. Si vous devez vous arrêter, faites-le dans le respect des règles du code de la route, en ne mettant en danger ni les occupants de la voiture, ni les autres usagers de la route.

Et puisque nous en sommes aux voyants allumés dans le véhicule, sachez qu’il y en a un autre qui se rapporte indirectement au moteur : c’est le niveau de l’huile. Ce voyant peut aussi s’allumer en rouge. Le voyant rouge de pression de l’huile moteur est vital.

Lorsque vous allumez le moteur, ce voyant s’allume, puis il doit disparaître. Deux situations peuvent se présenter : le voyant ne s’allume pas lorsque vous tournez la clé de contact, vous devez vous rendre au garage. Le voyant de diagnostic de l’huile moteur s’allume pendant que vous roulez : il y a une baisse de pression, vous manquez d’huile ou vous en perdez. Vous pouvez rouler, mais vérifiez rapidement le niveau ! À noter que le voyant prend la forme d’une petite burette.

Vous souhaitez vous préparer aux questions de mécanique du code de la route ? Faites-le en ligne sur digischool.fr.