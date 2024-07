A quel âge un enfant peut-il s’installer à l’avant ?

En tant que parent, on est souvent confronté à un dilemme lorsqu’il s’agit de se déplacer en voiture avec ses enfants. Étant donné que la plupart d’entre eux se chicanent pour monter à l’avant de la voiture, on se pose souvent la question de parmi nos chères têtes blondes, à qui va-t-on donner le privilège de profiter de la vue panoramique du devant ? Mais avant toute chose, une question : À quel âge un enfant peut-il s’asseoir sur le siège passager ?

SOMMAIRE

À quel âge peut-on monter à l’avant d’une voiture ?

De nombreuses études relatives à la sécurité routière ont démontré que pour une raison de sécurité, la banquette arrière demeure la place la plus appropriée pour les enfants. D’ailleurs, cela vaut également pour les adultes. En effet, en cas d’accident, les passagers à l’arrière sont davantage protégés des chocs en cas de collision, comparés à ceux qui sont assis devant.

En France, la législation du pays en matière de sécurité du passager installé dans un véhicule est très stricte. Elle fait même l’objet d’une thématique particulière (thème 9) parmi les 10 thématiques évoquées dans le Code de la route suite à la réforme de 2016.

En ce qui a trait à la sécurité des enfants, la réglementation liée à la sécurité routière stipule qu’il est tout simplement interdit aux enfants de s’asseoir sur le siège avant, du moins jusqu’à un certain âge.

En effet, l’âge autorisé pour s’asseoir devant en voiture est de 10 ans. Lorsqu’un enfant est sur le siège avant, tout comme les adultes, l’enfant doit être maintenu par une ceinture de sécurité homologuée. Notez au passage que depuis le mois d’octobre 1990, la ceinture de sécurité est obligatoire même pour les passagers assis à l’arrière.

Contrevenir à cette disposition est passible d’une amende de 4ème classe dont le montant est fixé à 135 €. Dans le cas où c’est le conducteur du véhicule lui-même qui enfreint la réglementation liée au port de ceinture de sécurité, ce dernier encourt le retrait de 3 points du permis de conduire.

Néanmoins, conformément à l’article R412-1, le passager peut exceptionnellement être dispensé du port de la ceinture de sécurité s’il est constaté que sa morphologie ne lui permet pas d’attacher la ceinture de sécurité ou encore si la personne est en possession d’un certificat médical d’exemption valide.

Quelles sont les conditions pour monter devant en voiture en tant qu’enfant ?

De manière exceptionnelle, les plus petits, c’est-à-dire moins de 10 ans, peuvent s’installer sur le siège passager avant à un âge plus bas.

Afin de pouvoir déroger à la réglementation en vigueur, il faut respecter certaines conditions qui sont mentionnées dans l’article R412-3 du Code de la route.

Le véhicule n’est pas équipé de siège arrière ou ne dispose pas de ceinture de sécurité.

ou ne dispose pas de ceinture de sécurité. La configuration du siège arrière ne permet pas temporairement d’installer l’enfant.

Des enfants de moins de 10 ans correctement maintenus par des dispositifs adaptés occupent déjà la banquette arrière.

L’enfant est placé face au siège (dos à la route) dans un siège auto adapté. Avant de l’installer, l’airbag doit être préalablement déconnecté.

Quels sont les dispositifs de maintien adaptés ?

Pour les enfants qui sont autorisés à monter devant en voiture, leur sécurité doit être renforcée par des dispositifs efficaces permettant de les retenir et qui sont adapter à leur morphologie afin de pouvoir leur offrir un voyage confortable tout en étant sécurisés.

Les matériaux de maintien

Ainsi, il est important que l’équipement utilisé soit adapté à la taille, à la morphologie et même au poids de l’enfant afin de pouvoir combiner son utilisation avec une ceinture de sécurité attachée.

Ces matériels doivent être, de ce fait, homologués avec une étiquette attestant qu’ils répondent correctement aux normes requises qui sont notamment la norme R44 qui catégorise les sièges en fonction du poids de l’enfant et la norme R129 ou I-Size, avec système de fixation ISOFIX exigé, qui classe les sièges selon la taille de l’enfant.

Dans ce sens, ces deux normes classifient chacune les sièges en fonction du poids et de la taille de l’enfant.

Pour la norme R44, 5 groupes de dispositifs de retenue sont établis notamment le groupe 0 pour les moins de 10 kg, le groupe 0+ pour les moins de 13 kg, le groupe I pour les sièges capables de supporter entre 9 kg et 18 kg, le groupe II entre 15 kg et 25 kg et le groupe III entre 22 et 36 kg.

En ce qui concerne la norme R129 qui classifie les dispositifs selon la taille, on retrouve 6 catégories :

Taille inférieure ou égale à 60 cm (équivalent d’un nouveau-né),

taille comprise entre 60 cm et 75 cm (équivalent d’un enfant de 1 an)

taille comprise entre 75 cm et 87 cm (équivalent d’un enfant de 1 an et demi)

Taille comprise entre 87 cm et 105 cm (équivalent d’un enfant de 3 ans),

Taille comprise entre 105 cm et 125 cm (équivalent d’un enfant de 6 ans)

Taille inférieure à 135 cm (équivalent d’un enfant de 10 ans)

En complément de cela, la lettre E suivie d’un chiffre apposé sur le dispositif signifie que celui-ci est conforme aux normes CE. Le chiffre fait référence au pays ayant délivré l’homologation.

Les types de siège recommandés pour chaque catégorie d’enfant

Les règlements en matière de sécurité routière font référence à des sièges adaptés pour bien attacher son enfant. Ces équipements sont spécialement conçus pour transporter les enfants en voiture que ce soit à l’avant ou à l’arrière tout en permettant d’attacher la ceinture de sécurité.

Les lits nacelles

Ces modèles de siège sont en mesure d’assurer efficacement la sécurité des nouveau-nés jusqu’aux tout-petits âgés de 1 an, autrement dit un type de dispositif se trouvant dans la catégorie 0 et 0+

Les lits nacelles sont fabriqués en vue de respecter la taille des enfants en bas âge, tout en leur assurant une position d’assise spécifique adaptée leur morphologie. Ils sont dotés du système de fixation ISOFIX grâce auquel ils vont pouvoir s’attacher solidement aux sièges de la voiture.

Les sièges auto

Siège auto avec harnais ou siège auto baquet, ces types de siège s’adressent aux jeunes passagers de 9 mois à 4 ans. Il s’agit donc d’un dispositif qui est classé dans le groupe I destiné aux enfants de 9 kg à 18 kg.

Équipés d’un système de protection particulière qui est placé sur le côté droit et gauche de la tête afin de protéger au maximum les enfants en cas de chocs latéraux, ces modèles de siège sont également assortis de système Isofix.

À noter que lors de la mise en place des sangles ou des harnais, il faut veiller à bien ajuster leur hauteur de manière à ce qu’ils soient au niveau de l’épaule.

Les rehausseurs

En ce qui concerne le rehausseur, il n’est pas adapté pour une utilisation sur le siège avant étant donné qu’il ne dispose pas des accessoires permettant la position dos sur la route. En revanche, ce dispositif est parfaitement approprié sur la banquette arrière pour les enfants mesurant jusqu’à 135 cm c’est-à-dire jusqu’à 10 ans.

Grâce au rehausseur, l’enfant bénéficie en effet d’une position assise confortable tout en lui permettant d’attacher sa ceinture de sécurité comme on le ferait avec un siège de voiture normal sans risque de le gêner.

Avant de l’installer, n’oubliez pas d’enlever les vêtements épais afin que la ceinture ne soit pas trop serrée et puisse s’ajuster correctement au gabarit de l’enfant. En cas de choc frontal, cet équipement de sécurité peut se transformer en véritable élément de danger puisqu’il va compresser l’enfant au niveau de l’abdomen pouvant par la suite provoquer de graves lésions internes.

Enfant sur le siège avant : quelles sanctions ?

En cas de contrôle routier, le fait de placer un enfant de moins de 10 ans sur le siège avant est considéré comme une infraction, sauf si les conditions citées plus haut sont respectées. Le cas échéant, le conducteur est passible d’une amende de 4ème classe d’un montant de 135 € et d’un retrait de 3 points. Cette amende peut être majorée à 750 € dans le cas où il est constaté un non-respect des règles relatives à l’utilisation de dispositifs adaptés pour permettre à l’enfant de s’asseoir devant tout comme à l’arrière.

Mais force est de reconnaître que lorsqu’il s’agit de la sécurité des enfants en voiture, on n’est jamais trop prudent. De ce fait, avant de penser qu’une telle ou telle omission relative à la sécurité des passagers peut être punie par la loi (port de ceinture, dispositifs de maintien…), il faut avant tout considérer le bien-être et la sécurité de l’enfant.

En plus des différentes dispositions évoquées précédemment, vous pouvez renforcer la sécurité de vos enfants en apposant par exemple le panneau bébé à bord au niveau sur la lunette arrière. Sans oublier bien évidemment de verrouiller correctement les portières et les vitres.