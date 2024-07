Passer son permis de conduire en été : le pour et le contre

La période estivale présente de nombreux avantages pour se lancer dans cette aventure. Cependant, elle a aussi son lot d’inconvénients et il est important de bien peser le pour et le contre avant d’envoyer votre dossier d’inscription. Ici, nous ferons le tour de tous les aspects liés à l’obtention de votre permis de conduire pendant les vacances d’été, qu’ils soient positifs ou négatifs. Prêt ? Attachez votre ceinture, on démarre!

SOMMAIRE

Est-il plus difficile d’obtenir son permis de conduire en été ?

Le permis de conduire se divise en deux examens : le Code de la route et la conduite. Passer l’épreuve théorique générale – ETG – en été présente quelques avantages c’est une certitude. Mais en est-il de même pour la pratique ?

Il existe une rumeur qui court depuis un certain nombre d’années, qui affirme qu’il est plus difficile d’obtenir son permis de conduire pendant les vacances d’été. Il ne s’agit évidemment que d’une simple légende basée sur le fait que le nombre de permis délivrés en août, principalement, mais aussi en juillet est moins important que pour le reste de l’année. Même si ces données sont exactes, ce n’est pas lié à la difficulté de la période, mais simplement parce que le nombre d’inscrits est moins important.

Les statistiques officiels fournis par la Sécurité routière ne mentent pas et confirment la réalité : peu importe que vous choisissiez de passer votre permis de conduire en juillet ou en août, le taux de réussite reste similaire à celui des autres mois de l’année.

Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre permis de conduire ? Comptez sur digiSchool ! Depuis notre site internet et notre application – Code de la route 2023 (disponible sur Android et iOS) – nous vous mettons à votre disposition un programme d’entraînement complet !

Cours, QCM, tests, examen blanc, conseils et astuces, vidéos… Grâce à notre méthode, des centaines de candidats réussissent, chaque jour, à l’épreuve théorique générale du permis de conduire : pourquoi pas vous ?

Quels sont les avantages de passer son permis de conduire pendant les vacances d’été ?

L’été est une saison qui offre des avantages uniques et des opportunités intéressantes pour celles et ceux qui souhaitent obtenir leur précieux sésame. Ici, nous faisons le tour des bénéfices qu’offre le passage du permis de conduire en été, pendant les vacances.

1. Des conditions météorologiques favorables

Pendant l’été, les conditions météorologiques sont souvent plus clémentes. Cette météo permet d’apprendre à conduire dans des conditions moins stressantes et plus agréables. Vous n’aurez pas à conduire sous la neige, avec du brouillard ou sur du verglas, ce qui facilite l’apprentissage.

2. Des journées plus longues

L’été offre des journées plus longues, avec davantage de lumière naturelle. Cela signifie que vous profiterez de plus de temps pour vos leçons de conduite. De plus, les heures supplémentaires de clarté permettent une meilleure visibilité sur la route, améliorant ainsi votre confort, ainsi que votre confiance et votre aisance au volant.

3. Moins de contraintes horaires

Durant les vacances d’été, les étudiants et les travailleurs bénéficient souvent de plages horaires plus flexibles. Les emplois du temps sont plus légers et vous avez moins d’obligations. Cela facilite la planification des leçons de conduite sans avoir à jongler avec des contraintes horaires trop strictes. Vous pouvez ainsi organiser vos séances de conduite à des moments qui vous conviennent le mieux, sans interférence avec vos autres engagements.

4. Une meilleure concentration

Les vacances d’été sont l’occasion de se reposer et de se détendre après une année chargée, que ce soit dans le cadre du travail ou de la scolarité. Ces conditions vous permettent de vous concentrer davantage et d’aborder les leçons de conduite avec un esprit clair et attentif. Vous pourrez ainsi acquérir plus rapidement les compétences nécessaires.

5. Un trafic plus tranquille

Pendant l’été, de nombreuses personnes partent en vacances, ce qui entraîne généralement une réduction du trafic sur les routes. Cela peut être avantageux lorsque vous êtes en phase d’apprentissage, car vous pouvez vous familiariser avec la conduite dans des conditions de circulation plus calmes. Toutefois, ce point dépend de l’endroit où vous vivez. Dans les régions touristiques, c’est l’inverse : le trafic est bien plus encombré que d’ordinaire.

Quels sont les inconvénients de passer son permis de conduire pendant les vacances d’été ?

Comme nous venons de le voir, passer son permis de conduire pendant la période estivale présente plusieurs avantages. Cependant, il est important de ne pas oublier les inconvénients liés à l’apprentissage de la conduite l’été.

1. Un prix potentiellement plus élevés

Pendant les mois d’été, certaines écoles de conduite peuvent augmenter leurs tarifs en raison de la demande plus importante. Il est donc essentiel de penser à vérifier les prix et à faire des comparaisons avant de choisir une auto-école. Une recherche préalable peut vous aider à trouver des offres avantageuses ou des promotions spéciales pour réduire les coûts liés à l’obtention de votre permis de conduire pendant les vacances estivales.

3. Un trafic plus dense

Comme nous l’avons précisé plus haut, ce point concernant le trafic peut varier selon votre lieu d’habitation. Dans les régions touristiques, l’été est une période de forte circulation sur les routes, qui peuvent être bondées de véhicules. En conséquence, vos leçons de conduite pendant les vacances d’été seront plus stressantes et complexes. La densité du trafic peut affecter votre expérience de conduite et nécessite une plus grande vigilance. Il est important d’être préparé à circuler dans de telles conditions pour assurer votre sécurité sur la route.

4. Des distractions liées aux vacances

Les vacances d’été apportent avec elles une multitude de distractions sur la route. Les conducteurs qui séjournent dans votre région peuvent ne pas connaître les routes locales, ce qui peut entraîner des comportements imprévisibles. Il est crucial de rester concentré et attentif, tout en anticipant les actions des autres usagers pour éviter les situations dangereuses.