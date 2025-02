Quel est le tarif des cours particuliers en maths ?

Votre enfant a des difficultés en mathématiques ? digiSchool vous donne toutes les informations concernant le tarif des cours particuliers en maths pour vous aider dans votre choix.

Les différents types de cours particuliers en maths

Lorsque vous recherchez un cours particulier pour votre enfant, plusieurs options s’offrent à vous. Chacune comprend des avantages et des inconvénients et cela, pour des tarifs différents.

Les cours à domicile

Lors d’un cours à domicile, le professeur se déplace chez vous afin de proposer à votre enfant un accompagnement 100% personnalisé. Ainsi, il pourra adapter ses contenus en fonction des difficultés rencontrées !

Souvent, cette méthode est plus chère, en raison des frais de déplacement.

Les cours en ligne

De plus en plus souvent, les parents font le choix des cours en ligne, pour des questions de praticité. Ils se présentent sous deux formes :

Les cours en visioconférence ;

; Les plateformes spécialisées.

En fonction de la plateforme ou du niveau de l’enseignant, les tarifs sont généralement plus abordables que les cours à domicile.

Concernant les plateformes spécialisées, vous pourrez parfois vous prétendre à un abonnement ou à des packs d’heure afin que cela soit encore plus rentable.

Cours particuliers : faites appel à digiSchool !

Les critères des tarifs des cours particuliers de maths

Avant de se concentrer sur le tarif des cours particuliers en maths, il faut prendre en compte plusieurs facteurs.

En effet, le tarif des cours particuliers en maths dépend de plusieurs critères :

Le niveau de l’élève ;

Le format des cours ;

Le lieu ;

L’expérience du professeur.

De fait, les variations de prix s’expliquent en fonction de votre demande. Le tarif sera plus élevé en fonction du niveau scolaire de votre enfant. Le professeur de maths aura alors besoin de plus de temps pour élaborer et préparer les exercices afin de faire progresser votre enfant.

Cours particuliers en primaire : quel est le tarif ?

De même pour le niveau de l’enseignant : si vous choisissez de faire appel à un étudiant diplômé ou à un lycéen, le tarif sera plus bas, tandis que si vous choisissez un professeur agréé, le tarif risque d’être plus élevé.

Quel est le tarif des cours particuliers en maths ?

Les cours particuliers à domicile

Les cours particuliers à domicile fluctuent en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez : les tarifs ne sont pas les mêmes en ville et en campagne. De surcroît, si vous habitez loin du professeur, vous risquez de payer un tarif plus élevé.

Concernant le niveau, un professeur est payé environ 15 à 20 euros de l’heure pour des mathématiques au niveau primaire. Pour les niveaux supérieurs (collège et lycée), cela varie entre 20 et 25 euros.

Evidemment, les niveaux supérieurs avoisinent les 35 euros de l’heure, puisque les cours sont d’autant plus longs à préparer.

Les cours particuliers en ligne

Les tarifs des cours particuliers en maths en ligne, eux, varient en fonction des abonnements. digiSchool propose des cours particuliers de mathématiques pour tous les niveaux à un tarif avantageux !

Votre enfant verra ses compétences s’améliorer de jour en jour grâce à des contenus en partenariat avec des professeurs certifiés et les meilleurs éditeurs français. Des connaissances théoriques au savoir-faire, vous retrouverez :

Plus de 500 vidéos pédagogiques ;

; Des lives Youtube et Twitch ;

et ; Des actualités ;

; Des annales et fiches conseils par thématique ;

par thématique ; Plus de 800 fiches de cours ;

; Plus de 5000 questions avec explications.

C’est une manière plus ludique d’apprendre les mathématiques !

Cours particulier au collège : quel est le tarif ?

En ce qui concerne les tarifs, digiSchool propose :