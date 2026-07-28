Voir ou voire : quelle différence et comment ne plus se tromper ?

« Voir » avec un e final est toujours le verbe : regarder, constater, comprendre. « Voire » avec un e supplémentaire est un adverbe qui veut dire « et même ». Un seul test de remplacement suffit à trancher, y compris pour l’épineux « voire même ».

Deux mots, la même prononciation, une lettre d’écart et un piège qui traverse aussi bien les copies que les mails professionnels. « Voir » et « voire » se disent exactement pareil, mais ne veulent pas dire la même chose et ne se remplacent jamais l’un par l’autre. Le premier est un verbe, le second un petit adverbe qui signifie « et même ». La bonne nouvelle : un seul test de remplacement tranche la question à chaque fois, y compris dans le cas le plus discuté, celui de « voire même ». Comprendre la logique une fois, plutôt que retenir des exemples au coup par coup, est le moyen le plus solide de progresser en orthographe sans y passer ses soirées.

Sommaire

La réponse en une phrase

On écrit « voir », sans e final ajouté, quand il s’agit du verbe : regarder, apercevoir, constater, comprendre. On écrit « voire », avec un e de plus, quand il s’agit de l’adverbe qui veut dire « et même », « et aussi ». « J’aimerais te voir demain » contre « c’est difficile, voire impossible ». Dès que le mot peut se remplacer par « et même », c’est « voire » ; sinon, c’est le verbe « voir ».

À retenir : voir = le verbe (une action ou une perception). voire = l’adverbe, remplaçable par « et même ». La lettre e supplémentaire de « voire » signale l’idée de renchérissement.

« Voir » : le verbe

« Voir » est l’infinitif d’un verbe du troisième groupe, l’un des plus courants de la langue. Il couvre un large éventail de sens, du plus concret au plus abstrait : percevoir par les yeux (« voir un film »), rencontrer (« je passe te voir »), constater (« je vois que tu as compris »), imaginer (« je nous vois bien partir »). Toutes ses formes conjuguées, elles aussi, s’écrivent sans le e de « voire » : je vois, il voit, nous voyons, ils voient, je verrai, qu’il voie.

Le repère le plus simple : si le mot exprime une action ou une perception, et qu’on peut le mettre à un autre temps, c’est le verbe. « Je veux le voir » devient « je l’ai vu », « je le verrai ». Cette souplesse est impossible avec l’adverbe « voire », qui reste toujours invariable et ne se conjugue pas. Cette distinction entre un mot qui varie et un mot figé relève de l’orthographe des mots, celle qui se joue à la lettre près.

« Voire » : l’adverbe qui veut dire « et même »

« Voire » est un adverbe invariable. Il sert à renchérir, à ajouter un élément plus fort que le précédent, souvent pour marquer une gradation. On le place entre deux termes ou en tête de proposition, et il se remplace toujours par « et même » ou « et aussi » :

« L’attente sera longue, voire très longue. »

« Le projet prendra des mois, voire des années. »

« Cette méthode est inutile, voire contre-productive. »

« Il faudra deux relectures, voire trois. »

Dans chacune de ces phrases, remplacer « voire » par « et même » garde le sens intact : « une attente longue, et même très longue ». Aucun verbe ne pourrait tenir cette place. C’est ce qui rend la confusion facile à lever une fois le réflexe installé.

Réviser toutes les règles de base ➜ Les 40 règles de base de l’orthographe française

D’où vient « voire » ?

La lettre e finale de « voire » n’est pas un caprice : elle raconte l’histoire du mot. « Voire » vient du latin verus, qui signifie « vrai ». Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’adverbe voulait d’ailleurs dire « vraiment », « en vérité ». C’est de ce sens ancien que « voire » a glissé vers l’idée de renforcement qu’on lui connaît aujourd’hui : dire « et même », c’est une manière d’appuyer, de confirmer plus fort.

Cette parenté avec « vrai » explique pourquoi « voire » reste un mot de nuance et d’insistance, jamais un mot d’action. Le verbe « voir », lui, descend du latin videre, « percevoir par la vue ». Deux origines distinctes, deux orthographes distinctes, malgré une prononciation devenue identique. Connaître cette racine aide à ancrer la graphie, comme souvent en orthographe lexicale, où l’étymologie est le meilleur allié de la mémoire.

Le test pour choisir à coup sûr

Une seule vérification suffit, sans avoir à réfléchir à la nature grammaticale du mot.

Le test du « et même »

Remplacez mentalement le mot par « et même ». Si la phrase garde son sens, écrivez « voire ». Si le remplacement produit une absurdité, c’est le verbe « voir ». « C’est risqué, voire dangereux » devient « c’est risqué, et même dangereux » : le remplacement fonctionne, donc « voire » avec un e. « Je vais le voir » ne peut pas devenir « je vais le et même » : c’est donc le verbe, sans e supplémentaire.

Le test de la conjugaison

En cas d’hésitation, essayez de mettre le mot à un autre temps. Si « voir » peut devenir « vu », « verra » ou « voyait », c’est bien le verbe. L’adverbe « voire », invariable, résiste à toute transformation : on ne peut ni l’accorder, ni le conjuguer, ni le mettre au pluriel. Cette rigidité est précisément sa signature.

Un autre piège qui trompe tout le monde ➜ Écrit-on « bienvenu » ou « bienvenue » ?

« Voire même » : faute ou pléonasme toléré ?

C’est le point qui fait le plus hésiter, et la première faute à écarter est celle de la confusion avec le verbe. On n’écrit jamais « voir même » : le verbe « voir » n’a rien à faire dans cette expression de renchérissement. La seule graphie possible est « voire même », avec l’adverbe.

Reste une question de style, plus subtile. Puisque « voire » signifie déjà « et même », lui accoler « même » revient logiquement à écrire « et même même » : c’est un pléonasme. Des puristes le déconseillent donc, et recommandent d’écrire simplement « voire » tout seul, ou « et même ».

Pour autant, « voire même » n’est pas une faute condamnée. L’Académie française a enregistré la locution dans son dictionnaire dès 1835, avec l’exemple « ce remède est inutile, voire même pernicieux », et le Larousse note que l’usage l’a rendue si courante que l’interdit lancé par quelques puristes paraît aujourd’hui dépassé. Plusieurs grammairiens y voient d’ailleurs un renforcement archaïsant plutôt qu’une vraie redondance, en s’appuyant sur le sens premier de « voire », « vraiment ».

Les fautes les plus fréquentes

Trois erreurs reviennent en boucle, et toutes se règlent avec le test du « et même ».

Écrire « voir » à la place de « voire ». « C’est cher, voir hors de prix » est fautif : le sens est « et même », donc « voire » avec un e. C’est la faute la plus répandue à l’écrit rapide.

« C’est cher, voir hors de prix » est fautif : le sens est « et même », donc « voire » avec un e. C’est la faute la plus répandue à l’écrit rapide. Écrire « voire » à la place de « voir ». Plus rare, mais on la croise : « je vais voire ce qu’il en est » est faux, il s’agit du verbe, donc « voir ».

Plus rare, mais on la croise : « je vais voire ce qu’il en est » est faux, il s’agit du verbe, donc « voir ». Écrire « voir même ». Toujours incorrect : l’expression de renchérissement s’écrit « voire même », et le mieux reste « voire » tout court.

Ces confusions ne trahissent pas une méconnaissance de la langue, seulement un automatisme qui n’a pas encore été installé. Les traiter une par une est exactement ce qui permet de ne plus faire de fautes d’orthographe sur les pièges du quotidien.

Le tableau récapitulatif

Le repère unique : « voire » se remplace par « et même » ; « voir » est le verbe, qui se conjugue.

Mot Nature Sens Test Exemple voir Verbe (3e groupe) Regarder, constater, rencontrer Se conjugue (vu, verra…) Je passe te voir demain. voire Adverbe invariable Et même, et aussi Remplaçable par « et même » C’est difficile, voire impossible. voire même Locution Renchérissement (redondant) Toléré, mais préférer « voire » Il est doué, voire même brillant. voir même Faute Aucun sens À ne jamais écrire ✗ C’est long, voir même trop long.

La méthode de relecture

Connaître la règle et l’appliquer sous la main qui va vite sont deux choses différentes. La plupart des « voir » ou « voire » fautifs se glissent dans des textes rédigés d’un trait, là où la relecture est la plus expédiée. Quelques réflexes ciblés suffisent à les rattraper.

Repérer l’idée de gradation. Dès qu’une phrase enchaîne deux termes dont le second est plus fort (« long, voire très long »), pensez à l’adverbe « voire » et à son e.

Dès qu’une phrase enchaîne deux termes dont le second est plus fort (« long, voire très long »), pensez à l’adverbe « voire » et à son e. Faire le test du « et même ». C’est le contrôle le plus rapide : s’il fonctionne, c’est « voire » ; sinon, c’est le verbe « voir ».

C’est le contrôle le plus rapide : s’il fonctionne, c’est « voire » ; sinon, c’est le verbe « voir ». Se méfier de « voir même ». Cette graphie est toujours fautive. Le réflexe : couper « même » et vérifier que « voire » seul suffit.

Cette graphie est toujours fautive. Le réflexe : couper « même » et vérifier que « voire » seul suffit. Vérifier les formes conjuguées. « Voire » ne se conjugue jamais : si le mot pourrait devenir « vu » ou « verra », c’est le verbe, sans e.

« Voire » ne se conjugue jamais : si le mot pourrait devenir « vu » ou « verra », c’est le verbe, sans e. Travailler la notion isolément. Une distinction se fixe par la répétition, quelques minutes à la fois, qu’il s’agisse de l’orthographe au collège ou d’une reprise plus tardive dans l’orthographe dans les études.

Ces automatismes valent bien au-delà de ce seul couple de mots. Ils forment le socle d’une relecture efficace, celle qui distingue un écrit maîtrisé d’un texte laissé au hasard de l’oreille.

FAQ

Écrit-on « voir » ou « voire » ? On écrit « voir » sans e ajouté pour le verbe (regarder, constater, rencontrer) et « voire » avec un e final pour l’adverbe qui signifie « et même ». Le test : si le mot se remplace par « et même », c’est « voire » ; s’il exprime une action ou une perception qui se conjugue, c’est « voir ». Que signifie « voire » ? « Voire » est un adverbe invariable qui veut dire « et même », « et aussi ». Il sert à renchérir, à ajouter un élément plus fort : « c’est risqué, voire dangereux ». Il vient du latin verus, « vrai », et signifiait autrefois « vraiment » avant de prendre son sens actuel de renforcement. « Voire même » est-il correct ? « Voire même » est toléré, mais reste un pléonasme, car « voire » signifie déjà « et même ». L’Académie française l’a enregistré dès 1835 et l’usage l’a banalisé. Dans un écrit soigné, mieux vaut écrire « voire » tout seul ou « et même ». En revanche, « voir même » avec le verbe est toujours une faute. Comment ne plus confondre « voir » et « voire » ? Le plus fiable est le test de substitution : remplacez le mot par « et même ». Si la phrase garde son sens, c’est « voire ». Sinon, c’est le verbe « voir », qui peut se mettre à un autre temps (« vu », « verra »). L’adverbe « voire », lui, reste toujours invariable. La réforme de 1990 a-t-elle changé l’orthographe de « voir » ou « voire » ? Non. Les rectifications orthographiques de 1990, publiées au Journal officiel du 6 décembre 1990 et prises comme référence par les programmes de français, ne modifient ni « voir » ni « voire ». La distinction entre le verbe et l’adverbe relève du lexique et reste inchangée, quelle que soit la graphie retenue par ailleurs.

Sources