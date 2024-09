Écrit-on “bienvenu” ou “bienvenue” ?

Comment différencier ces deux termes sans se tromper ? C’est la question à laquelle nous allons répondre dans cet article. À la fin de votre lecture, les subtilités de ce mot pourtant si familier n’auront plus de secrets pour vous.

SOMMAIRE

Un résumé “bienvenu” des différentes significations

Il y a deux façons possibles d’utiliser le mot “bienvenu”.

Première possibilité : il s’agit d’un adjectif. Dans ce cas, sa définition se rapproche de “qui est accueilli avec plaisir” ou “qui arrive à propos”. En tant qu’adjectif, il s’accorde toujours au nom auquel il se rapporte :

Exemples :

un changement bienvenu

une amie bienvenue ;

des compliments bienvenus.

Deuxième possibilité : c’est un nom. On l’utilisera pour désigner une personne ou une chose qu’on est heureux de recevoir. Encore une fois, il prendra un E au féminin ou un S au pluriel.

Exemples :

nous vous souhaitons la bienvenue ;

soyez les bienvenus à ma table ;

ton courage est le bienvenu.

Une explication “bienvenue” sur les subtilités de ce mot

Il y a une troisième subtilité pour le mot “bienvenue” : quand il sert de formule de politesse ou de bienveillance, envers une personne qui arrive. Dans ce contexte, il prendra toujours la marque du féminin. En effet, cela équivaut à souhaiter LA bienvenue, seulement l’article disparaît dans la formule. On appelle cette dernière une interjection.

Exemples :

bienvenue à tous ;

bienvenue dans ma demeure ;

bienvenue à la présentation de mon projet.

Cela reviendrait au même de dire “je vous souhaite la bienvenue à tous” ou “je vous souhaite la bienvenue dans ma demeure” par exemple. Ou bien “vous êtes les bienvenus à la présentation de mon projet”.

On peut également employer le mot “bienvenue” pour traduire un “accueil favorable”. Dans ce cas, c’est toujours un nom féminin.

Exemples :

j’ai préparé un discours de bienvenue ;

j’aimerais qu’on lui réserve une bienvenue chaleureuse ;

je viendrai te souhaiter la bienvenue.

“Bienvenue dans mon monde”

Combien d’entre nous ont déjà prononcé ces mots pour ironiser une situation. Votre sœur vous rend visite à l’improviste, par exemple. Vous êtes débordée par le ménage, les enfants et le boulot. Elle est témoin des événements et ne peut s’empêcher de vous plaindre. Ce à quoi vous lui rétorquez “bienvenue dans mon univers” ! C’est une façon ironique de dire que c’est le programme habituel de vos journées. Ici, “bienvenue” est un nom, et prend automatiquement un E à la fin, que vous parliez à un homme ou une femme.

Petits entraînements amusants

Veuillez compléter ces phrases avec le mot “bienvenu” ou “bienvenue” :

1. Après ce dur labeur, un bon bain sera le ______.

2. Ton discours de ______ était très réussi.

3. Une pause sera ______ quand on aura terminé.

4. Les filles sont ______ si elles le souhaitent.

5. ______ dans la nouvelle maison !

6. C’est une nouvelle ______.

7. Vos enfants seront les ______.

8. Souhaitons la ______ à notre nouveau collègue.

9. Peut-être qu’un changement serait ______.

10. Vous êtes ______ sur DigiSchool.